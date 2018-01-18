 Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня освобожденные украинские заложники встретились с послами и представителями посольств стран G-7 и стран ЕС. Также на встрече был министр юстиции Словении Горан Клеменчич", - написала Геращенко.

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Вице-спикер отметила, что западные дипломаты смогли лично услышать информацию о пытках и нарушениях прав человека на оккупированых территориях Донбасса.





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"Важно, что наши европейские, американские, западные коллеги теперь могут услышать информацию о пытках, издевательствах, принудительнои труде, вопиющем нарушении прав человека на оккупированных территориях из первых уст! Посмотреть в глаза ребятам, которые три года были в застенках, которых заставляли разбирать завалы Донецкого аэропорта и доставать наших погибших", - написала она.

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