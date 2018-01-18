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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Десять освобожденных из плена украинцев встретились в четверг с послами и представителями посольств стран G-7 и Евросоюза.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня освобожденные украинские заложники встретились с послами и представителями посольств стран G-7 и стран ЕС. Также на встрече был министр юстиции Словении Горан Клеменчич", - написала Геращенко.

Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко 01

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Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко 02

Вице-спикер отметила, что западные дипломаты смогли лично услышать информацию о пытках и нарушениях прав человека на оккупированых территориях Донбасса.

Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко 03
Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко 04

Также читайте: Освобожденный из плена Козловский: "Во время пыток мне говорили, что они - наследники НКВД-КГБ. Везде висят портреты Сталина, Дзержинского и Путина"

"Важно, что наши европейские, американские, западные коллеги теперь могут услышать информацию о пытках, издевательствах, принудительнои труде, вопиющем нарушении прав человека на оккупированных территориях из первых уст! Посмотреть в глаза ребятам, которые три года были в застенках, которых заставляли разбирать завалы Донецкого аэропорта и доставать наших погибших", - написала она.

Освобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3045277
 
 
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Говоріть їм більше правди про полон, про знущання і катування.
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Хочется, чтобы не только услышали, а и действовали.
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У Штепи контракт з прокуратурою працювати клоунесою у Маріуполі. А зустріч у Києві була не з клоунами, а з Воїнами.
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Рад за ребят, что вернулись, живые и внешне здоровы. Но эта Херашенко меня бесит не меньше Штепы!
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Нужно приглашать послов на обмен. Чтобы они увидели в каком состоянии ребята из плена возвращаются.
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Хотів написати, що саме час, після зустрічі попросити про військову допомогу..., але згадав, що гарант звиздить виключно про мирний сраний Мінський план і політично-дипломатичне врегулювання ...
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Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 16 год16 годин томуБільшеЫксперд:
2014 - мы не в силах противостоять армии РФ.
2015 - никто не даст нам никакого оружия.
2016 - дадут, но не летальное.
2017 - летальное, но не Javelin.
2018 - Javelin, но на передок они не попадут.
Звільнені з полону українці зустрілися з послами країн G-7 і ЄС, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7468... ветер носит.Звільнені з полону українці зустрілися з послами країн G-7 і ЄС, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8081329 ретвітів269 вподобаньВідповісти
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Уже почти четыре года идет война и уже неоднократно эти послы встречались с нашими пленными, а ведут себя очень сдержанно по отношению к России.
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Ирочка, спасибо за спасение солдатиков
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А прикинте сколько козломордые дадут за Вилкулв и Бойко .
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И заодно не помешало бы послал объяснить послам как мы торгуем с агрессором и как вольготно российский бизнес себя чувствует в УКРАИНЕ.
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Какой ужас! Российский бизнес вольготно платит налоги в украинский бюджет тем самым оплачивает войну хунты против своих братьев в лугандоне.
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Где вас таких набирают? То есть это зашибись, что наши облэнерго в руках кацапов? Во время войны? Твой коммент кацапский на 100%. За поребрик!
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А где Гадя? Пускай расскажет как ее пытали жопу шлангом надували чтобы все думали что она поправилась, а потом с пистолетом у головы заставили ее написать знаменитый закон Сравченко, по какому десятки тысяч уголовников досрочно вышли на улицы городов...
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хорошо что пригласили ребят........ такие встречи хороши для всех, пускай мир из первых уст узнает какя есть мерзость этот русский мир....
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А в это время кацапы давят друг друга танками на полигонах. Малаццы!! Сурово и по челябински.."В Челябинской области России военнослужащий погиб в результате наезда танка. В военный следственный отдел обратился военнослужащий войсковой части 87441, сообщив, что 17 января около 17:00 вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении".
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а вот ещё кацапо-курьёз.....
В Вологодской области погибла девушка, которая каталась на прикрепленной к машине «ватрушке»
Инцидент произошел еще 13-го января в Череповце на парковке торгового центра. В местной полиции говорили, что «ватрушка» с 21-летней девушкой врезалась в столб.
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Правильне рішення. Так і треба. Хай посли слухають, дивляться, переказують, думають, діють.
Відновлюйтеся, хлопці.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОсвобожденные из плена украинцы встретились с послами стран G-7 и ЕС, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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