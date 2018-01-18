 Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Президент подчеркнул, что народ благодарен армии - сегодня это государственная организация, которая пользуется наибольшим доверием.
"Обязанность государства - благодарить своим защитникам за отвагу", - подчеркнул Глава государства.
По его словам, в прошлом году для наших воинов построено 1043 квартиры, а в бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 миллионов гривен.
Кроме того, по поручению Президента продолжается строительство 184 жилых комплексов для контрактников. "Речь идет не об казармах, а о современных комфортабельных общежитиях", - сказал Петр Порошенко, добавив, что общая стоимость этого проекта - 2,6 млрд гривен.
Президент сообщил, что сегодня в новом микрорайоне Львова на счастливые семьи наших защитников ожидают 20 квартир. "В числе новоселов - семья погибшего героя полковника Виктора Калитича, который добровольцем встал на защиту Украины и героически погиб во время выполнения боевого задания", - отметил Петр Порошенко.
"Мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за Украину", - подчеркнул Президент. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.
Глава государства подчеркнул, что сегодня жилье получают воины, которые с риском для жизни сейчас защищают Украину.
Президент поздравил семьи с получением новых квартир и пожелал счастья, семейного уюта и детского смеха в ваших новых домах.
По его словам, в последние годы Вооруженные Силы возродились, окрепли и возмужали, приобрели бесценный боевой опыт. "Обученная и патриотически настроенная украинская армия дает достойный отпор российскому агрессору", - отметил он, добавив, что много времени и усилий ушло на то, чтобы дать в руки нашим воинам критически необходимое оружие.
Президент напомнил, что вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели государственный оборонный заказ на 2018 год. Приоритетными направлениями станет обеспечение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и увеличение количества противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов и антиснайперських систем.
Петр Порошенко добавил, что в новом году финансирование закупки вооружений составит более 2,1 милрд гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. "Это те приоритеты о, которые я, как Президент и Верховный Главнокомандующий говорю - ничего важнее армии сегодня в Украине нет", - отметил он.
По завершении церемонии вручения ордеров и ключей от новых квартир Президент пообщался с военнослужащими и членами их семей".
Коба Джугашвили,Тер-Петросян и будущий министр иностранных дел СССР Литвинов.Тер-Петросяна арестовали впоследствии в Германии,Литвинова в Париже,Коба сел в тюрягу типа на дно за мелкую кражу утюга....,хитрый пОцан был этот Коба...
повышать,
поднимать,
совершенствовать,
улучшать,
усиливать,
развивать...
дальше придумайте сами...
базу на Луне
лететь к Марсу
строить Силу Сибири
мыть сапоги в Индийском океане
бурить дно СеверногоЛедовитого океана
дальше дополните сами...
http://newsday.org.ua/news/5844/
Видно заработал в шахте или великое открытие сделал?...
Валерия Гонтарева-кума Порошенко ( и по совместительству глава НБУ 😁) месте с сыновьями и мужем проживает в одной из европейских стран. Дом под Киевом выставлен на продажу, а машины на которых передвигалась семья записаны на баланс общей с кумом Порошенко фирмой.
Можно сделать выводы, что Гонтарева и не собирается возвращаться в Украину, предварительно зачистив все концы своих преступлений перед государством Украина.
Всегда Ваш, порохобот!
к нас Порох тоже ХУЙЛО.
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военных Украины кидают с 1991 года. Последний пример:отменили повышение окладов военнослужащих. Пенсии пенсионерам МО не пересчитывали с 2007 года по сегодняшний день