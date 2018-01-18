 Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент подчеркнул, что народ благодарен армии - сегодня это государственная организация, которая пользуется наибольшим доверием.

"Обязанность государства - благодарить своим защитникам за отвагу", - подчеркнул Глава государства.

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По его словам, в прошлом году для наших воинов построено 1043 квартиры, а в бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 миллионов гривен.

Кроме того, по поручению Президента продолжается строительство 184 жилых комплексов для контрактников. "Речь идет не об казармах, а о современных комфортабельных общежитиях", - сказал Петр Порошенко, добавив, что общая стоимость этого проекта - 2,6 млрд гривен.

Президент сообщил, что сегодня в новом микрорайоне Львова на счастливые семьи наших защитников ожидают 20 квартир. "В числе новоселов - семья погибшего героя полковника Виктора Калитича, который добровольцем встал на защиту Украины и героически погиб во время выполнения боевого задания", - отметил Петр Порошенко.

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"Мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за Украину", - подчеркнул Президент. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Глава государства подчеркнул, что сегодня жилье получают воины, которые с риском для жизни сейчас защищают Украину.

Президент поздравил семьи с получением новых квартир и пожелал счастья, семейного уюта и детского смеха в ваших новых домах.

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По его словам, в последние годы Вооруженные Силы возродились, окрепли и возмужали, приобрели бесценный боевой опыт. "Обученная и патриотически настроенная украинская армия дает достойный отпор российскому агрессору", - отметил он, добавив, что много времени и усилий ушло на то, чтобы дать в руки нашим воинам критически необходимое оружие.

Президент напомнил, что вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели государственный оборонный заказ на 2018 год. Приоритетными направлениями станет обеспечение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и увеличение количества противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов и антиснайперських систем.

Петр Порошенко добавил, что в новом году финансирование закупки вооружений составит более 2,1 милрд гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. "Это те приоритеты о, которые я, как Президент и Верховный Главнокомандующий говорю - ничего важнее армии сегодня в Украине нет", - отметил он.

По завершении церемонии вручения ордеров и ключей от новых квартир Президент пообщался с военнослужащими и членами их семей".





