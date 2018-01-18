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 Общество
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Все про:армия (6693) Львовщина (1364) Порошенко (14113)

 Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры. ФОТОрепортаж

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую вручил ордера на жилье участникам АТО. Глава государства подчеркнул важность повышения не только боеспособности украинской армии, но и  повышение социальной защиты украинского воина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Президент подчеркнул, что народ благодарен армии - сегодня это государственная организация, которая пользуется наибольшим доверием.

"Обязанность государства - благодарить своим защитникам за отвагу", - подчеркнул Глава государства.

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По его словам, в прошлом году для наших воинов построено 1043 квартиры, а в бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 миллионов гривен.

Кроме того, по поручению Президента продолжается строительство 184 жилых комплексов для контрактников. "Речь идет не об казармах, а о современных комфортабельных общежитиях", - сказал Петр Порошенко, добавив, что общая стоимость этого проекта - 2,6 млрд гривен.

Президент сообщил, что сегодня в новом микрорайоне Львова на счастливые семьи наших защитников ожидают 20 квартир. "В числе новоселов - семья погибшего героя полковника Виктора Калитича, который добровольцем встал на защиту Украины и героически погиб во время выполнения боевого задания", - отметил Петр Порошенко.

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"Мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за Украину", - подчеркнул Президент. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Глава государства подчеркнул, что сегодня жилье получают воины, которые с риском для жизни сейчас защищают Украину.

Президент поздравил семьи с получением новых квартир и пожелал счастья, семейного уюта и детского смеха в ваших новых домах.

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По его словам, в последние годы Вооруженные Силы возродились, окрепли и возмужали, приобрели бесценный боевой опыт. "Обученная и патриотически настроенная украинская армия дает достойный отпор российскому агрессору", - отметил он, добавив, что много времени и усилий ушло на то, чтобы дать в руки нашим воинам критически необходимое оружие.

Президент напомнил, что вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели государственный оборонный заказ на 2018 год. Приоритетными направлениями станет обеспечение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и увеличение количества противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов и антиснайперських систем.

Петр Порошенко добавил, что в новом году финансирование закупки вооружений составит более 2,1 милрд гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. "Это те приоритеты о, которые я, как Президент и Верховный Главнокомандующий говорю - ничего важнее армии сегодня в Украине нет", - отметил он.

По завершении церемонии вручения ордеров и ключей от новых квартир Президент пообщался с военнослужащими и членами их семей".

Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры 01
Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры 02
Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры 03

Источник: https://censor.net.ua/p3045275
 
 
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Говорить він красиво, а гроші на операції та реабілітацію поранених люди самі збирають.
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Значит врёт, как сивый мерин. Патологический лгун.
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кто скинул в Ютуб видеоверсию ограбления банка в порту города Баку летом 1908 года.Нападавших было трое :
Коба Джугашвили,Тер-Петросян и будущий министр иностранных дел СССР Литвинов.Тер-Петросяна арестовали впоследствии в Германии,Литвинова в Париже,Коба сел в тюрягу типа на дно за мелкую кражу утюга....,хитрый пОцан был этот Коба... Важливо підвищувати соціальний захист українського воїна, - Порошенко на Львівщині вручив ордери на квартири - Цензор.НЕТ 2605
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Цікаво, скільки квартир можна було збудувати за ті вкрадені півтора мільярда доларів, про що сказала Аль Джазіра? Може це дарування квартир тому, щоб не згадували презиенту про ті долари?
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спроси у старухи-процентщицы, он быстро скалькулирует
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Я і сам зможу. Вартість житла за правління Гонтаревої впала вп'ятеро, тож львівська двушка на мікрорайоні коштує десь тисяч 20 000 дол. За вкрадені президентом гроші можна було купити військовим .... Ніхрєна собі! 75 000 двушек у Львові!!!! Пєдра цілий рік роздавав би ордера без вихідних. А вкрасти можна тихенько - вижик, і нема мільярдика Важливо підвищувати соціальний захист українського воїна, - Порошенко на Львівщині вручив ордери на квартири - Цензор.НЕТ 8820
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Важно:
повышать,
поднимать,
совершенствовать,
улучшать,
усиливать,
развивать...
дальше придумайте сами...
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строить Крымский мост
базу на Луне
лететь к Марсу
строить Силу Сибири
мыть сапоги в Индийском океане
бурить дно СеверногоЛедовитого океана
дальше дополните сами...
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Спасибо сбежавшему Витьке Индюковичу,он создал по сути новую Украинскую армию в 2014 году... Важливо підвищувати соціальний захист українського воїна, - Порошенко на Львівщині вручив ордери на квартири - Цензор.НЕТ 3415
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Лыбу убери! Или напомнить число погибших и покалеченных? Или что ты от великого ума на место овоща его министра поставил? Или, что добровольцы пошли на фронт в чем были? Или как вся страна по копейке деньги собирала на армию?
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Шоколадники заспамили. Помогаем вытягивать!
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Путлер скоро побывает в Норд Осте Беслане и на Каширском щоссе с улицей Гурьянова,и даже в Волгодонске с Буйнакском...
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Свое отдал солдатикам
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Последнюю рубаху...
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Кстати бывший министр обороны Украины времен Индюковича, Лебедев,строит нехилый домище в Крыму... Важливо підвищувати соціальний захист українського воїна, - Порошенко на Львівщині вручив ордери на квартири - Цензор.НЕТ 5906
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Ментальні скоти!!! Ну хіба можна влаштовувати сходняк в Маріїнському палаці в День пам'яті кіборгів ДАП? Ну хіба це не ментальне бл.дство (ФОТО, ВІДЕО)
http://newsday.org.ua/news/5844/
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Соєва потолоч від правди істерить, спамить - значить це тре дивитися обов`язково!
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А "свои" откуда?
Видно заработал в шахте или великое открытие сделал?...
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А тем временем:
Валерия Гонтарева-кума Порошенко ( и по совместительству глава НБУ 😁) месте с сыновьями и мужем проживает в одной из европейских стран. Дом под Киевом выставлен на продажу, а машины на которых передвигалась семья записаны на баланс общей с кумом Порошенко фирмой.

Можно сделать выводы, что Гонтарева и не собирается возвращаться в Украину, предварительно зачистив все концы своих преступлений перед государством Украина.
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Генералісимус Відкривачка.
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Та да...тут с Президентом нельзя не согласиться!!! Зрадоботы не понимают как нам повезло с Петром Алексевичем, благодаря ему воины сейчас ни в чем не нуждаются, в том числе в мирной жизни. Не смотря на то что кремляди пытаются ставить палки в колеса, НАБУ очевидно уже обслуживает интересы своих кураторов в кремле, но Украина прогресирует. Украину кремль опять обвинил устами НАБУ в воровстве газа на 1.5 млрд гривен...Ха Ха Ха, Украина уже как минимум три года не покупает касапский газ, забыли?...так что обвинения Дубневичей из БПП в краже газа эквивалент которому несколько огромных микрорайонов для военослужащих, полная чушь.

Всегда Ваш, порохобот!
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звони, я без писдиша пару примеров приведу
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Вот и все ... После Мальдив Лола уже не влазит даже в шитую на заказ форму ...отныне только эти безразмерные свитера
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На России Путин - ХУЙЛО
к нас Порох тоже ХУЙЛО.
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военных Украины кидают с 1991 года. Последний пример:отменили повышение окладов военнослужащих. Пенсии пенсионерам МО не пересчитывали с 2007 года по сегодняшний день
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Цензор.НЕТФотоОбществоВажно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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