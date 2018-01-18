 Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены старший лейтенант Дмитрий Боиштян и младший лейтенант Василий Грекало.
Орденом "За мужество" III степени отмечены сержанты Анатолий Андрейченко, Александр Бондаренко, Игорь Дзюба, Татьяна Житомирец и Виталий Зварыч, старший сержант Валентин Голуб, младшие сержанты Виталий Жаврук и Андрей Кобринчук, солдаты Дмитрий Козин, Тарас Колодий и Николай Тараненко, старшие солдаты Сергей Кузьмишин и Константин Середа, старшины Сергей Криштак, Виталий Дощевый и Ярослав Савула.
Этим орденом также был награждены участники антитеррористической операции Андрей Шараскин и Геннадий Дощенко (посмертно). Награду последнего из рук главы государства получила жена Светлана.
кислую мину с лица убрал, скальп взлохматил, очечки темные надел, вечно помятые штаны заменил на шорты, вечно дырявые носки - на шлепанцы.... ну и кто в этом прикиде узнает ?
Ну , оно и понятно , то праздники , то Мальдивы , руки не доходили ...
Сегодня рука у него лёгкая и кажись не дрожит.
(За Четыре года, можно было наладить Внутреннее Производство - ВОЙНА как ни как.)
Кушать они будут Эти награды.