 Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены старший лейтенант Дмитрий Боиштян и младший лейтенант Василий Грекало.

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Орденом "За мужество" III степени отмечены сержанты Анатолий Андрейченко, Александр Бондаренко, Игорь Дзюба, Татьяна Житомирец и Виталий Зварыч, старший сержант Валентин Голуб, младшие сержанты Виталий Жаврук и Андрей Кобринчук, солдаты Дмитрий Козин, Тарас Колодий и Николай Тараненко, старшие солдаты Сергей Кузьмишин и Константин Середа, старшины Сергей Криштак, Виталий Дощевый и Ярослав Савула.

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Этим орденом также был награждены участники антитеррористической операции Андрей Шараскин и Геннадий Дощенко (посмертно). Награду последнего из рук главы государства получила жена Светлана.