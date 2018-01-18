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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды. ФОТОрепортаж

Во время посещения Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине, президент Петр Порошенко вручил государственные награды двадцати украинским воинам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды 01

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены старший лейтенант Дмитрий Боиштян и младший лейтенант Василий Грекало.Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды 02

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Более 300 воинов из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев получили награды от АП по случаю Дня бригады. ФОТОрепортаж

Орденом "За мужество" III степени отмечены сержанты Анатолий Андрейченко, Александр Бондаренко, Игорь Дзюба, Татьяна Житомирец и Виталий Зварыч, старший сержант Валентин Голуб, младшие сержанты Виталий Жаврук и Андрей Кобринчук, солдаты Дмитрий Козин, Тарас Колодий и Николай Тараненко, старшие солдаты Сергей Кузьмишин и Константин Середа, старшины Сергей Криштак, Виталий Дощевый и Ярослав Савула.

Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды 03

Смотрите: Военнослужащий Юрий Чернышенко награжден орденом "За мужество" за подвиг в Старобешево под Иловайском в августе 2014 г., - Маслов. ФОТО

Этим орденом также был награждены участники антитеррористической операции Андрей Шараскин и Геннадий Дощенко (посмертно). Награду последнего из рук главы государства получила жена Светлана.

Источник: https://censor.net.ua/p3045271
 
 
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Та я в них і не прошу. Не суди людей по собі.
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Та тобі, хоч проси хоч не проси, окрім соєвих ніхто не дасть. Чи може ти по лолітам спеціалізуешся?
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Щось твої закиди про овець якісь підозрілі. Знаю я тут ще одного такого.
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Не звертайте увагу.Це кацахол , тільки в перуці і окулярах(нік поміняв).По старому ніку його всі знають як дурника.
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саме головне - зброю у всіх забрали.... сцить шоколадка ну хоч хтось міг би ф1 приховати
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Да и расстояние до строя приличное. Вот оно доверие к своим ЗСУ....... Тяжковато наверно так жить. На Мальдивах оно спокойнее очевидно?
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конечно,
кислую мину с лица убрал, скальп взлохматил, очечки темные надел, вечно помятые штаны заменил на шорты, вечно дырявые носки - на шлепанцы.... ну и кто в этом прикиде узнает ?
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Еще и генерал-губернатора Канады рядом поставил. Ну если кто от жуткой к нему ненависти надумает гранату бросить.
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На додаток вручали фотографії України "зроблені обома власноруч" із космосу.
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Дивним чином мрії зрадофілів співпадають з мріями росіян.
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забули додати "корумповану", бо з дияконом петром, Україна тільки такою і буде
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Ржач - це порошенко..... і рже вже весь світ, включно з кацапами
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А чого тільки 20? В наказі на нагородження було 47. Боїться що рука втомиться?
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27 вин честно виидав на нагороду своих ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ!!!))))
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А оце - хороша новина. Не до ювілею, не гамузом, а витримано, без піару, як личить нагороджувати воїнів.
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значно дешевше ніж руйнування країни..
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А що якщо ти головнокомандувач то форму одягу порушувати можна? Хтось з нагороджувальних її порушив? Чи на росії ти гражданін навчився порошенко?
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Лоліта підлабузниця.
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А можно фотки порося не выкладывать , внучка пробежала увидела фото орет и пальцем тыкает в монитор .
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Може то вона звикла до фото на килимі в своїй кімнаті?

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Еxorcist Для повної картини,тут не вистачає ще їхнього патріарха.
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вот не пойму если в заголовке статьи слово порошенко так возбуждает многих писателей это как за деньги или такая не приязнь к личности причем до тошноты практически по поводу и при его отсутствии Порошенко вручив 20 військовослужбовцям державні нагороди - Цензор.НЕТ 9792 какая бы не была личность президента пока он президент страны как вы не поймете после народного признания хйла как хйла лубянка пытается отыграться прилепив к пете и шоколадника и офшорника а все не так потом появляется лола и тут местные и не местные энтузиасты пытаются подсобить лубянке ум есть Порошенко вручив 20 військовослужбовцям державні нагороди - Цензор.НЕТ 8881 пора уже и разобраться
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Може це тому, що пан президент не вміє казати правду? Бо як він може казати правду про те, що вас, тролєй, йому хуйло поставляє? Тролєй, які і слова української не знають? Але шпигун дуже важливий...
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Давненько , давненько Лолита нагород не вручала ...
Ну , оно и понятно , то праздники , то Мальдивы , руки не доходили ...
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Ну наконец-то, Лола занялась полезным делом. Порошенко вручив 20 військовослужбовцям державні нагороди - Цензор.НЕТ 1045
Сегодня рука у него лёгкая и кажись не дрожит.
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КАПЛЯ в Море.
(За Четыре года, можно было наладить Внутреннее Производство - ВОЙНА как ни как.)
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Будуть колись питати у вояків про нагороди, а ті скажуть: "Отримав з рук самого шпигуна Лоліти!". Але навряд. Про цю піар-акцію навряд хтось буде комусь росказувати
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Не дуже переконливо. Фракція її вся проголосувала.
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Тим більш, що голоса її фракції ще жодного разу не зривали якісь важливі глосування.
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Грамоты-мидали, цена Копейка, понту на Штуку.
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Недорого и Эффективно.
Кушать они будут Эти награды.
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Даа, печальный закат карьеры Порошенко (Лолиты)..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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