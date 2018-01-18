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 Политика Украины
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 Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января. ФОТОрепортаж

18 января в украинском парламенте состоялось голосование законопроекта о деоккупации Донбасса и был принят новый закон о приватизации.

День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 01

Сегодня ВР 280 голосами проголосовала законопроект "О деоккупации Донбасса"

Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 02

В Раду прибыл премьер Владимир Гройсман


Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 03

Он лично призвал депутатов голосовать за новый закон о приватизации


Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 04

Теперь приватизация будет совершаться по английскому праву

Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 05

Эмоциональное общение премьера Владимира Гройсмана и первого вице-спикера Ирины Геращенко 


Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 06

Дискуссия Владимира Гройсмана и Олега Ляшко 

Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 07

Ложа правительства в Раде 


Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 08

Президиум ВР. За трибуной замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Иванчук предстваляет новый закон о приватизации


Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 09

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко


Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 10

Михаил Гаврилюк из "Народного фронта" занят чтением

Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 11

Валерия Заружко из РПЛ

Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 12

Андрей Иванчук с коллегами из "Батькивщины" и "Самопомочи" после успешного голосования закона о приватизации

Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 13

Олег Ляшко с коллегой Виктором Галасюком


Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января 14

Дружеские объятия Александра Беловола из "Видродження"

Источник: https://censor.net.ua/p3045270
 
 
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Закон "Деокупації" прийнятий.
Які наслідки?
Збройні Сили України під керівництвом Верховного Головонокомандувача Порошенка не звільнятимуть окуповані землі України і українських громадян. Вимоги Конституції України щодо захисту територіальної цілісності і суверенитету України, захисту громадян вони виконувати не будуть, натомість підмінили їх цим законом. Вигідним українським мародерам, бізнесу з "агресором і окупантом" у Московії, з Московією і з окупованими територіями ніщо не заважатиме. Мобілізації суспільства і ресурсів країни для відсічі агресії не буде. Необхідних змін в системі оборони країни і належного збільшення оборонних спроможностей не буде.
Це для мародерів і є їхнім державним суверенитетом.
Послухав коментарі тих, хто радіє прийняттю цього закону. Потвори. Виродки
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Как всегда под прикрытием словоблудия о всеобщем счастье
скрывается обыкновенное воровство, так под прикрытием слов
"Россия-агрессор" скрывается сотрудничество однотурово-оффшорной
власти с оккупантами...
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Да уж! А какая фотосессия?!! А какое ликование?!! Аж противно!
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По телевизору смотрел этот цирк - мразь на мразе - кацапам на потеху ...
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Порошенко ставленик кремля - уничтажает Украину 4 год - но всем похер ...

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всем не похер...
просто все поняли, что спасение утопающих дело рук самих утопающих...
и уже миллионы в Польше, Италии, испании, португалии...и , О УЖАС в РОССИИ..
нашим дорвавшимся до власти люди не нужны...
эти идиоты по-моему так и не поняли, что главный их источник богатства - это люди...
скоро все уедут и кто ахметке тарифы платить будет?
пенсионеры с субсидиями?
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а у меня подозрение, что им дали задачу зачистить территорию.
между прочим, не так уж и фантастично звучит. В Украине прекрасный климат, одна из немногих стран, где полноценно происходит все четыре сезона, шикарнейший чернозем, 64000 рек, отсутствие угроз землетрясения, паводков (кроме частичных на Западной, но их несложно устранить), засушливых районов.
чем не место для кого-нить из Золотого Миллиарда?
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Просто етапи великого соєвого шляху.
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Как можно деоккупировать территорию написанным на бумаге, парадокс...
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Ось ця вся наївність "в країні війна, а пан Лоліта замість того щоб сидіти над картою замислу стратегічної операції і превіряти розрахунки відновлення ЗРК на Мальдівах відпочиває, як не соромно, що ж люди подумають".
Пану Лолітє байдуже, що про нього думають юзери фейсбуку і споживачі телепрограм. Байдуже від слова "абсолютно".
Єдине, що дивує, як це путінський і кадировський спєцназ Лоліту там Мальдівах не знищив. Дивлячись на охорону Лоліти тут, там його мали би охороняти особисто Гелетей, чоловік жинки третього тисячоліття, всі три бронекатери і обідва полка ССО. Проте не охороняли, і кадирівський спєцназ не висадився. Можливо, тут Лоліту не від Путіна так ретельно охороняють, а від українців?
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вашш пост недооценен явно...
почему его у нас охраняют круче, чем в поездках?
ответ очевиден!
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да на Мальдивах или в Испании Лолита спокойно ходит с семьей в супермаркет, на пляж и т.д. внешне вообще без охраны. Охрана ему нужна токо в Украине
Испания:
Закон про деокупацію і старт великої приватизації, - день роботи ВР 18 січня - Цензор.НЕТ 7888
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Гройсман на фото 2 і 3: "Якби не знайомство з президентом, я б іще 10 років торгував би труселями на вінницькому базарі".
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Лише холопи дякують пану за те, що він урочисто "відкриває" побудовані за їхні гроші мости і дитячі садочки
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и раздает квартиры...
и в это время, его сынуля даже в нещастный дешовый Бангладеш ездит за счет бюджета, то есть за наш с вами счет...
за счет наших наполученых пенсий, медицинских услуг, образования, переведенного на дистанцию, потому как оплачивать тарифы ахметовские они не в состоянии...
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Приклад, що таке закон "деокупації"

Ви в хаті з власними дітьми. До вас вривається озброєний бандит, хапає ваших дочку і сина, заводить їх в окрему кімнату і там гвалтує.
І ви замість того, щоб взяти зброю і вбити його, хай з ризиком для власного життя, кричите їм через двері: тримайтеся! я оголосив його гвалтівником! колись я подам на нього до гондураського суду! йому колись набридне і він сам піде! а я поки що піду до його дружини куплю в неї горілки, вип'ю за ваше здоров'я, бо вона найдешевше продає! І то зекономить наш сімейний бюджет!
Огидна мерзота.
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коли є агресія, то країна опирається їй всіма способами без винятку. Розривають дипломатичні стосунки, торгівлю, громадян країни-агресора висилають або інтернують, агресорів знищують всіма можливими і неможливими способами. Але якщо все це не роблять, то це означає, що всі погодилися з результатами агресії. Себто де-факто здали, "злили", продали. Себто агресії вже нема, є нова реальність. І ніяке надування щок, ніякі голосні заяви, ніякі папірці цього не змінюють. Або війна, або бізнес. Третього нема і не може бути. Бува, що війна і є тим бізнесом, як це у нас наразі.
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Прикольные фотки Гройсмана в статье. Как в фильме "Джентельмены удачи", когда Ввася кричал "Сдаёмсюу-у-у!"
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Беспрерывная ложь и воровство тех, кто пришел по трупам к
власти в результате событий, которые поспешили назвать «революцией гидности» -
разве не повод для возмущений и проведения досрочных президентских и
парламентских выборов?... А, что же может быть поводом? Тотальный голодомор?...
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Есть подозрение что ушная ракушка внедрена в мозг (или шо там у соевого под%уйловика) в Мацкве
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Позорища Украины. Выбрали курв на свою голову...
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Товарооборот
с агрессором растёт... Жертва
агрессии (Украина) намерена закупать газ у агрессора... Театр
абсурда...
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а кто это клонировал Фиму Звягильского?
Закон про деокупацію і старт великої приватизації, - день роботи ВР 18 січня - Цензор.НЕТ 5846
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Угробят, суки, Украину... Народ массово выезжает. Останутся малые, старые да дебильные...
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Таких правителей-уродов наверное в Украине еще со времен древлян не было. Януковичь-шапкокрад в сторонке отдыхает.НЕНАВИЖУ !
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Господи , это ж капище сатанистов с рогами и копытами.Наверное эту раду только Архиепископу освятить под силу.ю..и то еще вопрос.
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Должен сработать "принцип гильотины".
Запрет всем сегодняшним депутатам избираться в будущий парламент... Они это
"заслужили"...
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Прияйняли закон про приватизацію, щоб під кінець докрасти що ще не встигли.
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Юрий Касьянов

Ну, всё. После принятия закона "о деоккупации" президент и только президент ответственен за непротиводействие агрессии, за неприменение Вооружённых сил и всех силовых структур на Донбассе, за грядущее восстановление в полном объёме торговли с оккупантами, за консервацию конфликта и создание, тем самым, условий для дальнейшего расползания раковой опухоли до масштабов всей страны. И, кстати, за возобновление закупок российского газа напрямую у России - тоже отвечает президент. Это всё - его политика. Под его руководством Украина проходит путь Чечни, которую предала собственная верхушка, наплевавшая, за подачки, на ужасные жертвы, которые чеченский народ понёс в борьбе с российской агрессией.
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А ведь мы реально терпилы, каких еще поискать нужно, в стране наводненной оружием, с людьми умеющими им пользоваться жидовская власть себя чувствует в полной безопасности, никто их не отстреливает и не захватывает парламент, все сидят на пятой точке, по клавишам стучат или вообще валят от жидовских "реформ" полякам жопы мыть. Теперь понимаю. почему кацапам под руководством жидов удалось устроить геноциды-Голодоморы,наши предки такие же как мы истинные терпилы вместо сопротивления решили просто умереть с голода. Горько осознавать, но кацапы правы когда говорят про несостоявшееся государство Украина.
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Деокупація посібниками окупанта Лолітами?"Міняю Крим на острів в Індійському океані" https://www.youtube.com/watch?v=gDREA_YNxoU
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗакон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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