 Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января. ФОТОрепортаж

День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Сегодня ВР 280 голосами проголосовала законопроект "О деоккупации Донбасса"

В Раду прибыл премьер Владимир Гройсман





Он лично призвал депутатов голосовать за новый закон о приватизации





Теперь приватизация будет совершаться по английскому праву

Эмоциональное общение премьера Владимира Гройсмана и первого вице-спикера Ирины Геращенко





Дискуссия Владимира Гройсмана и Олега Ляшко

Ложа правительства в Раде





Президиум ВР. За трибуной замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Иванчук предстваляет новый закон о приватизации





Представитель Президента в ВР Ирина Луценко





Михаил Гаврилюк из "Народного фронта" занят чтением

Валерия Заружко из РПЛ

Андрей Иванчук с коллегами из "Батькивщины" и "Самопомочи" после успешного голосования закона о приватизации

Олег Ляшко с коллегой Виктором Галасюком





Дружеские объятия Александра Беловола из "Видродження"