 Закон о деоккупации и старт большой приватизации, - день работы ВР 18 января. ФОТОрепортаж

День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Сегодня ВР 280 голосами проголосовала законопроект "О деоккупации Донбасса"
В Раду прибыл премьер Владимир Гройсман
Он лично призвал депутатов голосовать за новый закон о приватизации
Теперь приватизация будет совершаться по английскому праву
Эмоциональное общение премьера Владимира Гройсмана и первого вице-спикера Ирины Геращенко
Дискуссия Владимира Гройсмана и Олега Ляшко
Ложа правительства в Раде
Президиум ВР. За трибуной замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Иванчук предстваляет новый закон о приватизации
Представитель Президента в ВР Ирина Луценко
Михаил Гаврилюк из "Народного фронта" занят чтением
Валерия Заружко из РПЛ
Андрей Иванчук с коллегами из "Батькивщины" и "Самопомочи" после успешного голосования закона о приватизации
Олег Ляшко с коллегой Виктором Галасюком
Дружеские объятия Александра Беловола из "Видродження"
Які наслідки?
Збройні Сили України під керівництвом Верховного Головонокомандувача Порошенка не звільнятимуть окуповані землі України і українських громадян. Вимоги Конституції України щодо захисту територіальної цілісності і суверенитету України, захисту громадян вони виконувати не будуть, натомість підмінили їх цим законом. Вигідним українським мародерам, бізнесу з "агресором і окупантом" у Московії, з Московією і з окупованими територіями ніщо не заважатиме. Мобілізації суспільства і ресурсів країни для відсічі агресії не буде. Необхідних змін в системі оборони країни і належного збільшення оборонних спроможностей не буде.
Це для мародерів і є їхнім державним суверенитетом.
Послухав коментарі тих, хто радіє прийняттю цього закону. Потвори. Виродки
скрывается обыкновенное воровство, так под прикрытием слов
"Россия-агрессор" скрывается сотрудничество однотурово-оффшорной
власти с оккупантами...
просто все поняли, что спасение утопающих дело рук самих утопающих...
и уже миллионы в Польше, Италии, испании, португалии...и , О УЖАС в РОССИИ..
нашим дорвавшимся до власти люди не нужны...
эти идиоты по-моему так и не поняли, что главный их источник богатства - это люди...
скоро все уедут и кто ахметке тарифы платить будет?
пенсионеры с субсидиями?
между прочим, не так уж и фантастично звучит. В Украине прекрасный климат, одна из немногих стран, где полноценно происходит все четыре сезона, шикарнейший чернозем, 64000 рек, отсутствие угроз землетрясения, паводков (кроме частичных на Западной, но их несложно устранить), засушливых районов.
чем не место для кого-нить из Золотого Миллиарда?
Пану Лолітє байдуже, що про нього думають юзери фейсбуку і споживачі телепрограм. Байдуже від слова "абсолютно".
Єдине, що дивує, як це путінський і кадировський спєцназ Лоліту там Мальдівах не знищив. Дивлячись на охорону Лоліти тут, там його мали би охороняти особисто Гелетей, чоловік жинки третього тисячоліття, всі три бронекатери і обідва полка ССО. Проте не охороняли, і кадирівський спєцназ не висадився. Можливо, тут Лоліту не від Путіна так ретельно охороняють, а від українців?
почему его у нас охраняют круче, чем в поездках?
ответ очевиден!
Испания:
и в это время, его сынуля даже в нещастный дешовый Бангладеш ездит за счет бюджета, то есть за наш с вами счет...
за счет наших наполученых пенсий, медицинских услуг, образования, переведенного на дистанцию, потому как оплачивать тарифы ахметовские они не в состоянии...
Ви в хаті з власними дітьми. До вас вривається озброєний бандит, хапає ваших дочку і сина, заводить їх в окрему кімнату і там гвалтує.
І ви замість того, щоб взяти зброю і вбити його, хай з ризиком для власного життя, кричите їм через двері: тримайтеся! я оголосив його гвалтівником! колись я подам на нього до гондураського суду! йому колись набридне і він сам піде! а я поки що піду до його дружини куплю в неї горілки, вип'ю за ваше здоров'я, бо вона найдешевше продає! І то зекономить наш сімейний бюджет!
Огидна мерзота.
власти в результате событий, которые поспешили назвать «революцией гидности» -
разве не повод для возмущений и проведения досрочных президентских и
парламентских выборов?... А, что же может быть поводом? Тотальный голодомор?...
с агрессором растёт... Жертва
агрессии (Украина) намерена закупать газ у агрессора... Театр
абсурда...
Должен сработать "принцип гильотины".
Запрет всем сегодняшним депутатам избираться в будущий парламент... Они это
"заслужили"...
Ну, всё. После принятия закона "о деоккупации" президент и только президент ответственен за непротиводействие агрессии, за неприменение Вооружённых сил и всех силовых структур на Донбассе, за грядущее восстановление в полном объёме торговли с оккупантами, за консервацию конфликта и создание, тем самым, условий для дальнейшего расползания раковой опухоли до масштабов всей страны. И, кстати, за возобновление закупок российского газа напрямую у России - тоже отвечает президент. Это всё - его политика. Под его руководством Украина проходит путь Чечни, которую предала собственная верхушка, наплевавшая, за подачки, на ужасные жертвы, которые чеченский народ понёс в борьбе с российской агрессией.