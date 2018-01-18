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 Движение на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе затруднено: водители фур не справились с управлением и заблокировали движение другому транспорту, - полиция. ФОТО

Водители крупногабаритного транспорта, двигавшиеся по трассе Одесса-Киев в четверг, несмотря на введенные ограничения, не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам.

Об этом говорится на странице Патрульной полиции Украины в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на автодороге Киев-Одесса некоторые водители, несмотря на ограничения движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, однако не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам. Сейчас на автодороге Одесса-Киев, в Уманском районе, движение в направлении Киева затруднено. Для устранения препятствий на дороге работают полицейские и спасатели. Убедительно просим водителей соблюдать ПДД, а не припарковывать автомобили на дорогах, не перекрывать проезжие части, чтобы не мешать движению и работе аварийного транспорта и снегоуборочной техники", - сказано в сообщении.

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Движение на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе затруднено: водители фур не справились с управлением и заблокировали движение другому транспорту, - полиция 01
Движение на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе затруднено: водители фур не справились с управлением и заблокировали движение другому транспорту, - полиция 02
Движение на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе затруднено: водители фур не справились с управлением и заблокировали движение другому транспорту, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3045182
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвижение на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе затруднено: водители фур не справились с управлением и заблокировали движение другому транспорту, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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