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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Суд в Москве отклонил жалобу на решение о продлении ареста Сущенко, - Фейгин. ФОТО

Московский городской суд в четверг отклонил жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко на 2 месяца до 30 января 2018 года.

Об этом на своей старнице в Фейсбуке написал адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена", - рассказал Фейгин.

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Суд в Москве отклонил жалобу на решение о продлении ареста Сущенко, - Фейгин 01
Суд в Москве отклонил жалобу на решение о продлении ареста Сущенко, - Фейгин 02

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

27 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 января 2018 года. 

Источник: https://censor.net.ua/p3045177
 
 
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Дла абсолютно несовместимых слова:
"суд в москве"...
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100% Козлы! А у нас бы порешали б, как минимум под залог! "Право" просто плачет, что там, что у нас.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд в Москве отклонил жалобу на решение о продлении ареста Сущенко, - Фейгин. ФОТО
 
 
 
 
 
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