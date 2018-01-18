 Суд в Москве отклонил жалобу на решение о продлении ареста Сущенко, - Фейгин. ФОТО

Об этом на своей старнице в Фейсбуке написал адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена", - рассказал Фейгин.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

27 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 января 2018 года.