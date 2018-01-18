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 Завтра в Смеле простятся с погибшим от осколочных ранений воином ДУК "Правый сектор" Михаилом Димитровым. ФОТО

Воин Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор" Михаил Димитров умер 17 января в госпитале от тяжелых осколочных ранений, полученных 16 января в районе Авдеевки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 18 января, в городе Смела Черкасской области состоится прощание с Михаилом Сергеевичем Димитровым (друг Гайдамака), воином Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор", 1983 года рождения, который 16 января в районе города Авдеевка получил тяжелые осколочные ранения и на следующий день умер в госпитале.

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Михаил Димитров полностью прошел путь Революции Достоинства, добровольцем ушел на фронт, находился на войне с самого ее начала.

У погибшего остались отец и дочь.

Завтра в Смеле простятся с погибшим от осколочных ранений воином ДУК Правый сектор Михаилом Димитровым 01

Михаил Димитров

Источник: https://censor.net.ua/p3045156
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗавтра в Смеле простятся с погибшим от осколочных ранений воином ДУК "Правый сектор" Михаилом Димитровым. ФОТО
 
 
 
 
 
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