 Завтра в Смеле простятся с погибшим от осколочных ранений воином ДУК "Правый сектор" Михаилом Димитровым. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 18 января, в городе Смела Черкасской области состоится прощание с Михаилом Сергеевичем Димитровым (друг Гайдамака), воином Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор", 1983 года рождения, который 16 января в районе города Авдеевка получил тяжелые осколочные ранения и на следующий день умер в госпитале.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: От полученных 16 января ран скончался боец "Правого сектора" Михаил Димитров, друг Гайдамака. ФОТО

Михаил Димитров полностью прошел путь Революции Достоинства, добровольцем ушел на фронт, находился на войне с самого ее начала.

У погибшего остались отец и дочь.

Михаил Димитров