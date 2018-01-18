 Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве в 18:00 состоится прощание с погибшим в зоне АТО воином ДУК "Правый сектор" Андреем Витвицким. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 18 января, ориентировочно в 18.00 на Майдане Незалежности в Киеве состоится открытое прощание с воином Добровольческого Украинского Корпуса Андреем Ярославовичем Витвицким (друг Спикер), 1987 года рождения, уроженца Ивано-Франковска, который погиб 16 января в районе Авдеевки от тяжелых осколочных ранений.

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Завтра с погибшим воином Андреем Витвицким простятся в Ивано-Франковске.