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 Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве в 18:00 состоится прощание с погибшим в зоне АТО воином ДУК "Правый сектор" Андреем Витвицким. ФОТО

Воин Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Андрей Витвицкий (друг Спикер) погиб 16 января в районе Авдеевки от тяжелых осколочных ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 18 января, ориентировочно в 18.00 на Майдане Незалежности в Киеве состоится открытое прощание с воином Добровольческого Украинского Корпуса Андреем Ярославовичем Витвицким (друг Спикер), 1987 года рождения, уроженца Ивано-Франковска, который погиб 16 января в районе Авдеевки от тяжелых осколочных ранений.

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Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве в 18:00 состоится прощание с погибшим в зоне АТО воином ДУК Правый сектор Андреем Витвицким 01

Завтра с погибшим воином Андреем Витвицким простятся в Ивано-Франковске.

Источник: https://censor.net.ua/p3045144
 
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиСегодня на Майдане Незалежности в Киеве в 18:00 состоится прощание с погибшим в зоне АТО воином ДУК "Правый сектор" Андреем Витвицким. ФОТО
 
 
 
 
 
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