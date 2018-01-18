 Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
"После приветствия на крыльце Дворца Потоцких и фотографирования, состоялось представление украинской и канадской делегаций и началась встреча делегаций двух стран под председательством Петра Порошенко и Жюли Пайетт", - сказано в сообщении.
По завершении переговоров состоится общение Главы Украинского государства и Генерал-губернатора Канады с представителями СМИ.
После этого Петр Порошенко и Жюли Пайетт планируют посетить Международный центр миротворчества и безопасности в селе Старичи Львовской области.
Почему не в Виннице или Харькове?
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес.
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
Валерия Гонтарева-кума Порошенко ( и по совместительству глава НБУ 😁) месте с сыновьями и мужем проживает в одной из европейских стран. Дом под Киевом выставлен на продажу, а машины на которых передвигалась семья записаны на баланс общей с кумом Порошенко фирмой.
Можно сделать выводы, что Гонтарева и не собирается возвращаться в Украину, предварительно зачистив все концы своих преступлений перед государством Украина.
Один хрен не он платит , а мы .
А девочке приятно бы было ...
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес..
Встретились две бабы,красавица Жюли,и уродина Лолита))
Чего Петя ржёт как кобыла на сено,вчера погибло много ребят,может за то ему весело?
Два друга Украины: ГРАЖДАНЕ Украины и Дядя Сэм.
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес..
Чего Петя ржёт как кобыла на сено,вчера погибло много ребят,может за то ему весело?