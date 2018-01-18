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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Канада (1009) Львов (3095) переговоры (3370) Порошенко (14113) Пайетт Жюли (2)

 Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт. ФОТОрепортаж

Во Львове началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Генерал-губернатора Канады Жюли Пайетт, которая находится в Украине с визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"После приветствия на крыльце Дворца Потоцких и фотографирования, состоялось представление украинской и канадской делегаций и началась встреча делегаций двух стран под председательством Петра Порошенко и Жюли Пайетт", - сказано в сообщении.

По завершении переговоров состоится общение Главы Украинского государства и Генерал-губернатора Канады с представителями СМИ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко и генерал-губернатор Канады 18 января проведут переговоры относительно углубления особого партнерства между странами

После этого Петр Порошенко и Жюли Пайетт планируют посетить Международный центр миротворчества и безопасности в селе Старичи Львовской области.

Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт 01
Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт 02
Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт 03
Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт 04
Фото: пресс-служба Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3045128
 
 
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Встретились две бабы,красавица Жюли,и уродина Лолита))
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А на второй фотке Лолита здоровается с призраком замка Потоцких! У Львові відбувається зустріч Порошенка і генерал-губернатора Канади Пайетт - Цензор.НЕТ 8062
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кто торгует с оккупантом- тот выродок! смерть таким!
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Чего Петя ржёт как кобыла на сено,вчера погибло много ребят,может за то ему весело?
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Так це ж не його родичі чи діти загинули - це лохторат про який вони згадують тільки на виборах.
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Країна в стані війни, так що все відповідає поточному моменту.
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Они типа воюют,тоисть тырят.
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А почему в городе где мэр по словам пороха и порохоботов мэром продажная проститутка Курченко и рашки, агент ФСБ, подрыватель украинской экономики, вор и мошенник Садовой?
Почему не в Виннице или Харькове?
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Для вАс, Пётр Алексеевич ПОПулярная харьковская, в народной интерпретации:
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
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Пётр Алексеевич, ну не бережёте Вы себя: всё о народе да о народе печетесь! На офшорах же своих да на ротердамам, всяких там ++ поистратили силушку свою богатырскую("ROSHEN"- i ти знову повен сил"). ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! ВЫ наше национальное достояние 😍!!!!!!!
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес.
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Шановні коментатори, тут я б не приколювався. Бо в даному випадку Порошенко, який би він не був, представляє Україну, тобто нас з вами. То що, будемо самі себе підколювати? І знову ж таки, від нього все ж залежить світова підтримка України. Тож краще тримаймо кулаки, аби зустріч пройшла успішно. Наперед інформую - я не порохобот.
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А кацапським ботам тут говорити нічого. Я просто для думаючих українців висловив свою думку, не більше.
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Я за нього не голосував,я його ніколи не підтримував,то яким боком він мене представляє чи ви можлови забули про недавній молдавський приклад?
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Шановний Каспере, я не можу бути таким категоричним. Бо, хоча я за нього теж не голосував, народ, частиною якого я є. обрав цю людину своїм президентом - тобто делегував йому право представляти себе (народ) на міжнародній арені. Неправильно це - відокремлювати себе від народу. А що народ зробив такий вибір - то в цьому і ваша вина - не агітували своїх знайомих, не роз'яснювали, не переконували. І моя вина теж в тому є.
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Без прикола - кого в мае 2014г. нужно было избрать президент (назовите фамилию из списка тогдашних кандидатов).
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У мене просто позиція така,тому що я нізакого взагалі не голосував,так як на мою думку там і не було достойних кандидатів,але що сталося,те маємо і я скоріш думаю,що жорстка критика це тільки +!Звісно не втечеш від того,що є "п"орошенко при владі не тільки президентом,він усе та усіх узурпував....А ви постом вище закликаєте усіх утриманно відноситись до нього,це теж як би не дуже правильно,тому що свободу слова ніхто не відміняв,а наш гарант докерувався до того,що його не тільки є за що "матюкати",але по закону судити і садити на довго...
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Шановний Каспере, почитайте мої пости і полеміку з порохоботами - і Вам все буде зрозуміло. А щодо пані генерал-губернатора, то вона висловила повагу зустріччю і рукостисканням з Порошенком не бізнесмену, а в його особі - українському народу, який воює за свою свободу. Можу стверджувати, що з Порошенком не президентом вона б не зустрічалася. От. якось так.
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двум самым достойным «Ваш собственный голос» ВАШ
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Новий хіт лоліти- я уєду жить в лондон.
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Я накінець зрозумів про кого цей вислів- сучий потрох.
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Новый хит сезона- песня " Я убью тебя, Будочник" в исполнении сводного хора Госдепа и ФБР😁
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Для вАс, Пётр Алексеевич ПОПулярная харьковская, в народной интерпретации:
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
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На останньому фото Жюлі Пайетт якось підозріло дивиться на Порошенка. Може їй набридли розмови про "потужні реформи"?
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А в это время:
Валерия Гонтарева-кума Порошенко ( и по совместительству глава НБУ 😁) месте с сыновьями и мужем проживает в одной из европейских стран. Дом под Киевом выставлен на продажу, а машины на которых передвигалась семья записаны на баланс общей с кумом Порошенко фирмой.

Можно сделать выводы, что Гонтарева и не собирается возвращаться в Украину, предварительно зачистив все концы своих преступлений перед государством Украина.
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Эх жаль эту девочку, Жюли Пайетт- навряд ли она может позволить себе отдых на Мальдивах 😢
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Действительно , мог бы и на Мальдивах встречу провести .
Один хрен не он платит , а мы .
А девочке приятно бы было ...
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От $3500 за неделю, вылет из Киева. Это много для генерал-губернатора Канады?
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Генерал - губернатор живёт на зарплату , в отличие от наших Лолит , которые и дня нигде не работали ...
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Для идиотов... От $3500 за неделю, вылет из Киева. Это много для генерал-губернатора Канады?
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Ага, понял: Жюли Пайетт приехала попросить у Петра Великого чутка денег для своей нищей Канады!
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До відома тролів. Всі запоребрики будуть заспамлені.
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Новый хит сезона- песня " Я убью тебя, Будочник" в исполнении сводного хора Госдепа и ФБР😁
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Для вАс, Пётр Алексеевич ПОПулярная харьковская, в народной интерпретации:
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
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Пётр Алексеевич, ну не бережёте Вы себя: всё о народе да о народе печетесь! На офшорах же своих да на ротердамам, всяких там ++ поистратили силушку свою богатырскую("ROSHEN"- i ти знову повен сил"). ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! ВЫ наше национальное достояние 😍!!!!!!!
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес..
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злой крот
Встретились две бабы,красавица Жюли,и уродина Лолита))
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Ага, понял: Жюли Пайетт приехала попросить у Петра Великого чутка денег для своей нищей Канады!
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Данило Галицький 1c1ee858
Чего Петя ржёт как кобыла на сено,вчера погибло много ребят,может за то ему весело?
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Російські троллі тут же кинулися відпрацьовувати тему...
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Сегодня я так пологая по двойным тарифам в Ольгино )))
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напередодні релігійного свята їх по- особливому крутить
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Педрофилы офшоренка для Украины значительно опасней чем #уйло. Он- явный враг и цель его понятна- уничтожить государственность Украины.На то он и враг. У шикаладных наймытов цель- поддержка режима Порошено, который продолжает топить в коррупционном багне(как и ВСЕ его папередники), Украину и её Граждан.
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таке враження , що основні дописувачі з ДНР та ЛНР.....що по мобілці до Львова дозвонитись не можете?
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Новый хит сезона- песня " Я убью тебя, Будочник" в исполнении сводного хора Госдепа и ФБР😁
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Два врага Украины: "Русский Мир" Путина и "Шоколадний Мир" Порошенко.
Два друга Украины: ГРАЖДАНЕ Украины и Дядя Сэм.
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Для вАс, Пётр Алексеевич ПОПулярная фанатская харьковская, в народной интерпретации:
Лалита! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Ла-ли-та!😁
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Пётр Алексеевич, ну не бережёте Вы себя: всё о народе да о народе печетесь! На офшорах же своих да на ротердамам, всяких там ++ поистратили силушку свою богатырскую("ROSHEN"- i ти знову повен сил"). ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! ВЫ наше национальное достояние 😍!!!!!!!
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес..
 показать весь комментарий
 
 
Ага,понял: Жюли Пайетт приехала попросить у Петра Великого чутка денег для своей нищей Канады!
 показать весь комментарий
 
 
Педрофилы офшоренка для Украины значительно опасней чем #уйло. Он- явный враг и цель его понятна- уничтожить государственность Украины.На то он и враг. У шикаладных наймытов цель- поддержка режима Порошено, который продолжает топить в коррупционном багне(как и ВСЕ его папередники), Украину и её Граждан.
 показать весь комментарий
 
 
Эх,жаль эту девочку, Жюли Пайетт- навряд ли она может позволить себе отдых на Мальдивах
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Данило Галицький 1c1ee858
Чего Петя ржёт как кобыла на сено,вчера погибло много ребят,может за то ему весело?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВо Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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