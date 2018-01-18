 Во Львове проходит встреча Порошенко и генерал-губернатора Канады Пайетт. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"После приветствия на крыльце Дворца Потоцких и фотографирования, состоялось представление украинской и канадской делегаций и началась встреча делегаций двух стран под председательством Петра Порошенко и Жюли Пайетт", - сказано в сообщении.

По завершении переговоров состоится общение Главы Украинского государства и Генерал-губернатора Канады с представителями СМИ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко и генерал-губернатор Канады 18 января проведут переговоры относительно углубления особого партнерства между странами

После этого Петр Порошенко и Жюли Пайетт планируют посетить Международный центр миротворчества и безопасности в селе Старичи Львовской области.









Фото: пресс-служба Президента