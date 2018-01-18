EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  7567  46
Все про:прокуратура (2901) СБУ (12055) Ивано-Франковская область (252)

 Поставщик военного снаряжения террористам "ДНР" задержан на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Ивано-Франковской бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Мариуполя в последнее время проживал во временно оккупированном Донецке. Он зарегистрировал за псевдозаконодавством оккупантов коммерческую структуру, которая участвовала в обеспечении военным снаряжением и амуницией незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска. Он полностью платил все "налоги" в фейковые структуры боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: СБУ разоблачила во Львове администратора антиукраинских групп в соцсетях

Поставщик военного снаряжения террористам ДНР задержан на Ивано-Франковщине, - СБУ 01

Оперативники СБ Украины задержали сообщника террористов в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Поставщик военного снаряжения террористам ДНР задержан на Ивано-Франковщине, - СБУ 02

Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3045124
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3V1VSUmRuUkROakJaVUZKblRrTjNNRmxNVW1jNVIwRXdURUk0TUV0SVVXdGtRMnBtVGtOWk1FeE1VWE5PUXprd1REUjBNRXRVVW1kT1EzY3dURE5SZFhSREt6Qk1URkpuWkVNMk1FeEVVbXA1UkZGMmRFTjRNRXgyVVhOT1IwSXdXVXhTYWtFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пидр, чё не поехал на колыму отдыхать
 показать весь комментарий
 
 
Теперь будет тапочки жить или рукавицы, тварь продажная!
 показать весь комментарий
 
 
почему не на террикон шахты Засядько отдыхать поехал?
там,само собой,выхватил бы по еблету и кошелька лишился,зато не сидел бы...
 показать весь комментарий
 
 
Наглость феерическая. Отдыхать к бандеровцам !
 показать весь комментарий
 
 
Феерически ТУПАЯ наглость Постачальника військового спорядження терористам "ДНР" затримано на Івано-Франківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9959
В очередной раз убеждаюсь, у дамбасян нету мозгового дна )))))))
 показать весь комментарий
 
 
А чего им парится? Они же не добровольцы!
 показать весь комментарий
 
Напевне, він такий самий поціновувач "русскаго міра", як і я Постачальника військового спорядження терористам "ДНР" затримано на Івано-Франківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2126. В ДЛНР він бабло заробляє, а відпочиває, гад, як всі нормальні люди на курорті. А Колима - поки що не курорт. Постачальника військового спорядження терористам "ДНР" затримано на Івано-Франківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4965 І взагалі, як кажуть наші доморощені олігархи - " нічєго лічнаго,тока бізнєс". Так звані "бізнесмени" дещо вищого рангу заробляють в Україні, а відпочивати їдуть на Лазурний берег у Францію. Якби цього не взяли за Фаберже, за деякий час цей теж відпочивати їздив би у Францію.
 показать весь комментарий
 
 
Его наверное ожидает судьба Штепы.
 показать весь комментарий
 
 
шо, станет мэром и будет кататься на белой кобыле в белой хфате?
 показать весь комментарий
 
От, курва!
У Карпати приїхав відпочивати.

А чьо не в скрєпоносний Крисм?
 показать весь комментарий
 
 
Колись заскрінив на СєвасІнфо. Шекарно, я сщєтаю.


 показать весь комментарий
 
І скільки ще таких по Україні гуляє...
 показать весь комментарий
 
 
Сколько Барыга отпустил и пропустил столько и гуляет. У нас же войны нету.
 показать весь комментарий
 
 
Тут ж написали - уроженець Маріуполя...
 показать весь комментарий
 
 
Так он осуществлял "перемещение товаров" по новопринятому закону, надо отпускать.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, ну это же "высший пилотаж" - ездить отдыхать в Украину, получать удовольствие от этого отдыха и делать всё, чтобы в Украине эта возможность исчезла... "Умом Россию не понять..."
 показать весь комментарий
 
 
визовый режим с кацапами это слабо сказано, тут стена не поможет. Лезут и лезут потому что законы не работают и не ужесточаются для кацапов на территории Украины. СБУ прокацапские поэтому и отдыхают они в Карпатах , а не на россии.
 показать весь комментарий
 
 
Зарядить бы ему зарядить по-нашему, по-дисбатовски: после ложного выпада левой, нокаутировать прямым правой. Вот бы чудаку память осталась - на всю его короткую и никчёмную жизнь.
 показать весь комментарий
 
 
вот прекрасный пример того, кого евреи избирают себе во власть, это сильно отличается от украинских традиций.
 показать весь комментарий
 
Довести его до эпиллептического припадка, изнасиловать, надеть трусы и распять на доске объявлений! Постачальника військового спорядження терористам "ДНР" затримано на Івано-Франківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1050
 показать весь комментарий
 
 
Довести его до эпиллептического припадка, изнасиловать, надеть трусы и распять на доске объявлений!
*********


 показать весь комментарий
 
 
Какие террористам? террористов уже нету. Есть тамженаши люди и дамбас уже деокупирован. Так что хороший адвокат на основании новых Рошеновских законов вытащит етого невиновного человека еще и компенсацию отсудит.
 показать весь комментарий
 
 
В подобные моменты хочется, чтобы распятия в трусиках и танковые изнасилования ветеранов-эпилептиков были не высерами ватной пропаганды, а суровой объективной реальностью.
Потому что именно в таких случаях было бы справедливо РАСПЯТЬ.

(Главное, снегирей не трогать, птичек жалко).
 показать весь комментарий
 
 
Вот же ж ментальность совково-донецкая,свой дом засирать,а потом к соседу на чистое.
 показать весь комментарий
 
 
Слишком велик процент предательства в нашей стране, поэтому есть все шансы развалить ее до основания... Представляю себе такой же процент в Израиле, эта страна и дня бы не просуществовала...
 показать весь комментарий
 
 
Нужен закон лишении гражданства ща сепаратизм и терроризм
 показать весь комментарий
 
 
Срок в тюрьма и статус негражданина с поражением в правах на всю оставшуюся.
 показать весь комментарий
 
 
согласно международному законодательству его можно судить но, не лишать гражданства. То, что украинское законодательство терпимо относится к изменникам проблема украинского народа, который без принуждения выбирает себе руководство страны.
 показать весь комментарий
 
таких "мурлин-мурлов" даунецких и осудить-то не могут.. Какое там еще лишение гражданства...
 показать весь комментарий
 
Он полностью платил все "налоги" Источник: https://censor.net.ua/p3045124

РОШЕН в Москве.Процветание компании .Увеличение продаж в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=KJpH8WSutJA
Рошен в Крыму
https://www.youtube.com/watch?v=jtGmEKCxFUM
 показать весь комментарий
 
 
Новость конечно сюр, но она показывает что в дырах нет ничего патриотического или идеологического, обычный отжим денег. Сторонник рузьке мира едет отдыхать во Франковск, прекрасно понимая что там безопасно даже для лишнехромосомного, а идиоты продолжают верить телевизору.
 показать весь комментарий
 
 
чергова інформація ніпрощо. Головне процес і гучні заяви.
 показать весь комментарий
 
Акуеть...
Чё это 3/14дрило ещё живое???
Отдайте это гавно тем, кого из плена вернули!
Они наверняка знают, что нужно делать...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоставщик военного снаряжения террористам "ДНР" задержан на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх