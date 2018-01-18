 Поставщик военного снаряжения террористам "ДНР" задержан на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что уроженец Мариуполя в последнее время проживал во временно оккупированном Донецке. Он зарегистрировал за псевдозаконодавством оккупантов коммерческую структуру, которая участвовала в обеспечении военным снаряжением и амуницией незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска. Он полностью платил все "налоги" в фейковые структуры боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.
Оперативники СБ Украины задержали сообщника террористов в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото: пресс-служба СБУ
там,само собой,выхватил бы по еблету и кошелька лишился,зато не сидел бы...
В очередной раз убеждаюсь, у дамбасян нету мозгового дна )))))))
У Карпати приїхав відпочивати.
А чьо не в скрєпоносний Крисм?
*********
Потому что именно в таких случаях было бы справедливо РАСПЯТЬ.
(Главное, снегирей не трогать, птичек жалко).
РОШЕН в Москве.Процветание компании .Увеличение продаж в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=KJpH8WSutJA
Рошен в Крыму
https://www.youtube.com/watch?v=jtGmEKCxFUM
Чё это 3/14дрило ещё живое???
Отдайте это гавно тем, кого из плена вернули!
Они наверняка знают, что нужно делать...