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Все про:Черновицкая область (236) Нацполиция (6717) рэкет (49)

 Группа рэкетиров задержана на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области Национальная полиция задержала группу рэкетиров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Национальной полиции Украины. 

В сообщении отмечается: "49-летний житель Черновицкой области стал жертвой местных рэкетиров. Мужчина одолжил одному из них деньги и заказал купить для него автомобиль.

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Должник вместе со своими двумя сообщниками обвинили мужчину в том, что он должен им деньги - 20 000 евро. В случае невозврата этой суммы, заговорщики пригрозили физической расправой ему и его семье, подожгли ворота гаража, ко двору его дома, принесли надгробный венок.

Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Все эти факты были соответствующим образом были задокументированы правоохранителями.

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Спецоперация по задержанию вымогателей оперативники внутренней безопасности НПУ провели совместно с бойцами КОРДа, уголовным розыском и следователями ГУНП в Черновицкой области.

Правоохранители задержали вымогателей во время их встречи со своим "должником", где они получили часть суммы - 1000 долларов США.

Злоумышленниками оказались местные, ранее судимые мужчины в возрасте 35-41 лет. Все они хорошо известны в уголовном кругу.

Фигуранты, задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Начато уголовное производство по факту вымогательства - ч.2 ст.189 УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет".

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Группа рэкетиров задержана на Буковине, - Нацполиция 01
Группа рэкетиров задержана на Буковине, - Нацполиция 02
Группа рэкетиров задержана на Буковине, - Нацполиция 03

 

Источник: https://censor.net.ua/p3044936
 
 
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" Мужчина одолжил одному из них деньги и заказал купить для него автомобиль"

Мутная история...кто рекетир из них и кто кого кинул - не понятно.
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І половина з них виявиться бувшими працівниками МВС.)))
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