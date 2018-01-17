 Группа рэкетиров задержана на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "49-летний житель Черновицкой области стал жертвой местных рэкетиров. Мужчина одолжил одному из них деньги и заказал купить для него автомобиль.

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Должник вместе со своими двумя сообщниками обвинили мужчину в том, что он должен им деньги - 20 000 евро. В случае невозврата этой суммы, заговорщики пригрозили физической расправой ему и его семье, подожгли ворота гаража, ко двору его дома, принесли надгробный венок.

Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Все эти факты были соответствующим образом были задокументированы правоохранителями.

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Спецоперация по задержанию вымогателей оперативники внутренней безопасности НПУ провели совместно с бойцами КОРДа, уголовным розыском и следователями ГУНП в Черновицкой области.

Правоохранители задержали вымогателей во время их встречи со своим "должником", где они получили часть суммы - 1000 долларов США.

Злоумышленниками оказались местные, ранее судимые мужчины в возрасте 35-41 лет. Все они хорошо известны в уголовном кругу.

Фигуранты, задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Начато уголовное производство по факту вымогательства - ч.2 ст.189 УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет".

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