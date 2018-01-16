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 На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано. ФОТОрепортаж

В Одессе из-за сильного снегопада перестает работать электротранспорт, а сам город застыл в пробках.

В Одессе из-за ухудшения погодных условий прекращена работа четырех трамвайных и двух троллейбусных маршрутов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", в связи с ухудшением климатических условий прекращена работа трамвайных маршрутов №№ 1,19,20 и 27, а также троллейбусных маршрутов №№ 2 и 14.

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"На линиях работает снегоочистительная техника", - проинформировали в пресс-службе.

Сегодня в Одессе и Одесской области наблюдается значительное ухудшение погодных условий – снегопад, метель, штормовой ветер. В город из-за снегопада временно запрещен въезд крупногабаритного и грузового транспорта, также для грузовиков закрыты все автомагистрали, автодороги государственного значения и общего пользования области во всех направлениях из Одессы, пишет Думская.

Одесская мэрия обратилась к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города. 

Вместе с тем, к середине дня 16 января пробки в Одессе достигли максимальной — 10-балльной — отметки.

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Непогода внесла коррективы в работу Одесского аэропорта: хотя персонал предприятия и пытается обеспечить нормальные условия для взлёта и посадки самолётов, авиакомпании предпочитают откладывать или вовсе отменять рейсы, пишет Таймер.

На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 01
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 02
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 03
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 04
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 05
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 06
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 07
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 08
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 09
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 10
На Одессу обрушился сильный снегопад: движение в городе парализовано 11

Источник: https://censor.net.ua/p3044673
 
 
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