 "Интерес к Украине повышенный", - Климкин после встречи с немецким бизнесом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.
"Встретился с немецким бизнесом. Интерес к Украине повышенный. Хотя вопросов остается много, но говорят, что в течение четырех лет была проведена большая работа, чтобы иностранному бизнесу у нас было более комфортно", - написал он.
По словам министра, необходимо рассказывать как можно больше "историй успеха" для привлечения иностранных инвестиций в страну.
"Бизнес осваивает новые рынки лучше всего по "сарафанному радио", поэтому больше историй успеха = больше иностранных инвестиций", - подчеркнул Климкин.
Да и этого немного, да почти что ничего.
Если ты, чувак, индеец - ты найдешь себе оттяг.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Эх, трава-травушка, травушка-муравушка
Эх, грибочки-ягодки да цветочки-лютики
Эх, березки-елочки, шишечки-иголочки
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки…
Ну, а если наш индеец вдруг немного загрустит
Он достанет папиросу и покурит посидит
Посидит, подумает, что-нибудь придумает
Ну, а если грустно станет так он песню запоет
Эх, трава-травушка, травушка-муравушка
Эх, березки-елочки, шишечки-иголочки
Эх, цветочки-лютики да грибочки-ягодки
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки…
А под вечер все индейцы соберутся у стола,
Заколотят трубку мира - прояснится голова.
И про прерии простор поведут свой разговор
Где ж вы кони наши кони что несут во весь опор?!