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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:бизнес (1043) МИД (4323) Климкин (1496)

 "Интерес к Украине повышенный", - Климкин после встречи с немецким бизнесом. ФОТО

У немецкого бизнеса повышенный интерес к Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Встретился с немецким бизнесом. Интерес к Украине повышенный. Хотя вопросов остается много, но говорят, что в течение четырех лет была проведена большая работа, чтобы иностранному бизнесу у нас было более комфортно", - написал он.

Интерес к Украине повышенный, - Климкин после встречи с немецким бизнесом 01

По словам министра, необходимо рассказывать как можно больше "историй успеха" для привлечения иностранных инвестиций в страну.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом

"Бизнес осваивает новые рынки лучше всего по "сарафанному радио", поэтому больше историй успеха = больше иностранных инвестиций", - подчеркнул Климкин.

Интерес к Украине повышенный, - Климкин после встречи с немецким бизнесом 02

Источник: https://censor.net.ua/p3044655
 
 
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"чтобы иностранному бизнесу у нас было более комфортно", чем отечественному - написал он. "Интерес к Украине повышенный", - Климкин после встречи с немецким бизнесом - Цензор.НЕТ 5078
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ну правильно повышенный, ведь в президентах агент фсб лолита
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Підвищений інтерес, бо бюргери жують попкорн і чекають, що наша влада зробить їхньому "Сіменсу" за обхід санкцій огризнеться, чи й іншим можна йти шляхом "Сіменса"?
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А можно прямо по фотографии... Что за человек? Как зовут? Какого инвестора, банкира или производителя представляет? Правда, так было-бы интереснее! И честнее! А то фото есть? А кто на ней? Может охранники-водители из соседнего фаст-фуда!
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ты займись своим колхозом,слышал россия вэтом году резервный фонд просрала,но российские пенсионеры не сдаются америке


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Резервный фонд ликвидирован. Это правда! Но остался ещё ФНБ - 56 млрд. $! Проживем как нибудь! А вот Украине уже кредитов не дают. Ни ЕС, ни МВФ! А скоро старые долги возвращать... Печаль-беда!
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правильно изъясняйся ,не ликвидирован,а съеден и теперь проедаете ФНБ,знаешь на сколько миллиардов он сокращается в месяц? А что будет потом?А потом республики начнут провозглашать независимость от обанкротившийся москвы,Татарстан даже рефернедум уже провел,проголосовали за отделение,только момента ждет объявить
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Російські пенсіонери і здоровому глузду не здаються!
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вот ты лошара - как можно не знать таких людей - а вообще оператор совковой лопаты может и не знать - тоды звинай))))
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Вождь, Вы не всегда отвечаете на мои комментарии. И я польщен! Что снизошли! "Оператор совковой лопаты!" - нужно будет взять такой ник на будущее!
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ееее - а авторское право ))) а кому это я ))))
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А в чем это выражается, - когда откроется совместное предприятие по выпуску турбин. Или поездов? Когда заводы Фольцваген и Мерседес построят? Когда фабрики Бош по производству бытовой техники построят? Что заначит "повышенный"?
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Это значит в РФ ещё больше стиралок сделают и новый завод бмв откроют)
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ватсонс - ты от ответь честно индейцу - а если сейчас флот НАТО подойдет к Севасу вы то же корабли затопите в бухте все и сразу - и потом будете героически проигрывать на суши - до последнего своего солдата - и назовете это героизмом - ась?)))))))))
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Што вы Што вы, проходите присаживайтесь))
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Настоящему индейцу надо только одного
Да и этого немного, да почти что ничего.
Если ты, чувак, индеец - ты найдешь себе оттяг.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!

Эх, трава-травушка, травушка-муравушка
Эх, грибочки-ягодки да цветочки-лютики
Эх, березки-елочки, шишечки-иголочки
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки…

Ну, а если наш индеец вдруг немного загрустит
Он достанет папиросу и покурит посидит
Посидит, подумает, что-нибудь придумает
Ну, а если грустно станет так он песню запоет

Эх, трава-травушка, травушка-муравушка
Эх, березки-елочки, шишечки-иголочки
Эх, цветочки-лютики да грибочки-ягодки
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки…

А под вечер все индейцы соберутся у стола,
Заколотят трубку мира - прояснится голова.
И про прерии простор поведут свой разговор
Где ж вы кони наши кони что несут во весь опор?!
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результаты переговоров,- договорились говорить дальше. Бред? Нет! Кузница пэрэможеньки "Интерес к Украине повышенный", - Климкин после встречи с немецким бизнесом - Цензор.НЕТ 801
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Почему то вспомнил Леонида Утёсова,Старую Пластинку,и песню...Всё хорошо прекрасная Маркиза.. Всё Хорошо..?
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Сименс, Абибас, Фольксваген, повышенный конечно....
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чисто по впечатлению от фотографии - немцев там только двое - справа от него на фото
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Интерес к Украине повышенный", - Климкин после встречи с немецким бизнесом. ФОТО
 
 
 
 
 
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