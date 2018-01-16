 "Интерес к Украине повышенный", - Климкин после встречи с немецким бизнесом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

"Встретился с немецким бизнесом. Интерес к Украине повышенный. Хотя вопросов остается много, но говорят, что в течение четырех лет была проведена большая работа, чтобы иностранному бизнесу у нас было более комфортно", - написал он.

По словам министра, необходимо рассказывать как можно больше "историй успеха" для привлечения иностранных инвестиций в страну.

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"Бизнес осваивает новые рынки лучше всего по "сарафанному радио", поэтому больше историй успеха = больше иностранных инвестиций", - подчеркнул Климкин.