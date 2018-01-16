 "Амина: жизнь": фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на выставке представлены 34 фотографии из личного архива Амины и работы Александры Лисицкой.

В ходе открытия народный депутат Антон Геращенко выразил надежду, что эта выставка также будет показана в Европе и США. Вместе с тем нардеп Игорь Мосийчук заявил, что намерен обратиться к Президенту Петру Порошенко с просьбой присвоить Амине Окуевой звание Героя Украины (посмертно).

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Также на большом экране было показано выступление американской конгрессвумен Марси Каптур в Палате представителей Конгресса США, посвященное участнице АТО Амине Окуевой.

Фотовыставка пробудет в здании парламента до 19 января.









Фото с выставки.

Фото с выставки.





Фото с выставки.





Фото с выставки.







Фото с выставки.







Фото с выставки.







Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Заказчиков, я, можно сказать, знаю", - Осмаев об убийстве Окуевой. ВИДЕО



30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.



Цензор.НЕТ публиковал интервью с Адамом Осмаевым: "Я ПОЧТИ ВСЕ ВРЕМЯ ЕЕ ДЕРЖАЛ, ПЫТАЛСЯ, ЧТОБЫ КРОВЬ НЕ ВЫТЕКАЛА, НО ЭТО НЕРЕАЛЬНО. У МЕНЯ НА РУКАХ АМИНА УМЕРЛА".