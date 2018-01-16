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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 "Амина: жизнь": фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Во вторник, 16 января, в 12:00 в здании Верховной Рады открылась фотовыставка памяти борца за свободу и независимость Украины, лейтенанта Вооруженных Сил, Народного героя Украины Амины Окуевой.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на выставке представлены 34 фотографии из личного архива Амины и работы Александры Лисицкой.

В ходе открытия народный депутат Антон Геращенко выразил надежду, что эта выставка также будет показана в Европе и США. Вместе с тем нардеп Игорь Мосийчук заявил, что намерен обратиться к Президенту Петру Порошенко с просьбой присвоить Амине Окуевой звание Героя Украины (посмертно).

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Также на большом экране было показано выступление американской конгрессвумен Марси Каптур в Палате представителей Конгресса США, посвященное участнице АТО Амине Окуевой.

Фотовыставка пробудет в здании парламента до 19 января.

Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 01
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 02
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 03
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 04

Фото с выставки.

Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 05

Фото с выставки.
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 06
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 07

Фото с выставки.
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 08
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 09

Фото с выставки.
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 10
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 11
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 12

Фото с выставки.
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 13


Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 14

Фото с выставки.


Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 15
Амина: жизнь: фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады 16

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Заказчиков, я, можно сказать, знаю", - Осмаев об убийстве Окуевой. ВИДЕО

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения

Цензор.НЕТ публиковал интервью с Адамом Осмаевым: "Я ПОЧТИ ВСЕ ВРЕМЯ ЕЕ ДЕРЖАЛ, ПЫТАЛСЯ, ЧТОБЫ КРОВЬ НЕ ВЫТЕКАЛА, НО ЭТО НЕРЕАЛЬНО. У МЕНЯ НА РУКАХ АМИНА УМЕРЛА".

 

Источник: https://censor.net.ua/p3044628
 
 
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Амина - настоящий Герой Украины. Царство ей Небесное! Спасибо родителям за воспитание дочери. Силы им пережить это горе.
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Уже был печальный опыт "Героя Украины - Савченко"! Не повторяйте глупых ошибок!
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Не порівнюй Аміну з фсбшною лярвою Савченко,яка влаштувала спектакль зі своїм полоненням.. "Аміна: життя": фотовиставка, присвячена пам'яті Окуєвої, відкрилася в будівлі Ради - Цензор.НЕТ 9963
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С Аминой ой как все не так просто, как пишут в СМИ и рассказывает Антоха Геращенко! Всплывут еще детали, от которых потом будет очень кому-то неудобно! Кстати, а что там с неудавшимся киллером Курмакаевым-Денисултановым? Даёт показания?
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не сравнивай славян с кавказцами, абсолютно разные люди
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Амі́на Ві́кторівна (Вахі́тівна[6]) Оку́єва[3][4][7] (при народженні Ната́лія Ві́кторівна Нікі́форова[3][4][8], згодом Анастасі́я Мустафі́нова[3][8]; 5 червня 1983, Одеса, Українська РСР - 30 жовтня 2017, Глеваха, Васильківський район, Київська область, Україна) - український лікар, громадський активіст та військовослужбовець. Учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону «Київ-2». Аміна слов'янка..Не в національності справа.
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Это кто с Кавказа? Одесситка Никифорова? Или киевлянка Савченко?
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Людину добре зрозуміти можливо лише по її вчинкам . Ось яскравий приклад людини , яка впряглась у боротьбу зі злом , та на жаль загинула !
Дякую тобі Аміна , за хоробре серце і справедливі вчинки.
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Вот-жінка третього тисячоліття,
а не потворна жаба-луценчиха...
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Всі піаряться на загиблих, нехай краще розкажуть як просувається слідство. А розказувати нічого, бо черговий "глухар"...
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Нашли бы исполнителей убийства, а не устраивали фотовыставки.
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Что там на счёт названия улицы или проспекта в Киеве в честь героя Украины Амины ???
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Амина: жизнь": фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, открылась в здании Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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