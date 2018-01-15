 В оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением Стуса. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Донбас.Реалии сообщили жители города.
Наклейки появились во многих местах. Среди них площадь Ленина, памятник Архистратигу Михаилу, проспект Ильича, здание филологического факультета ДонНУ, улица Артема.
Барельеф украинскому правозащитнику, поэту и политзаключенному Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета демонтировали после оккупации города поддерживаемыми Россией боевиками, в мае 2015 года. Ранее вопрос о сносе этого барельефа обсуждался на так называемой сессии "парламента ДНР", "депутаты" хотели заменить его бюстом разведчика Николая Кузнецова.
Украинский поэт и правозащитник Василий Стус (1938-1985 гг) с 1940 года жил в Донецке. Учился в пединституте, работал на шахте, учителем в школе, литредактором местной газеты. Был осужден и сослан на Урал, где умер в лагере. В 2016 году Донецкий национальный университет, который был переведен на подконтрольную территорию, был назван именем диссидента.
Также читайте: Порошенко о Стусе: "Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации"
Источник: https://censor.net.ua/p3044529
Від своїх територій та людей лише дурень відмовиться або провокатор.
кто здесь?
Чекають...
«Газпром» не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража в деле против украинского «Нафтогаза». Об этом рассказал зампред российской компании Александр Медведев, сообщает ТАСС.
«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?» - задался вопросом Медведев, комментируя перспективы апелляции.
Решение Стокгольмского арбитража по итогам многолетнего разбирательства двух компаний огласили 22 декабря. Обе компании объявили о победе друг над другом. Исходя из исковых требований можно сделать вывод, что «Нафтогаз» действительно оказался в выигрыше - российская сторона требовала более 50 миллиардов долларов за нарушение условия take or pay («бери или плати») в контракте с учетом пеней и штрафов, однако суд это требование «Газпрома» не удовлетворил, наоборот, правило было признано дискриминирующим и отменено решением суда.
Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе
Однако и «Нафтогаз» не может говорить о полноценной победе. Арбитраж потребовал от украинской стороны погасить задолженность перед Россией за поставленный в период с 2009 по 2017 год газ. Сумма оценивалась в два миллиарда долларов, однако с учетом всех пеней и штрафов, по словам Александра Медведева, может достигнуть пяти миллиардов долларов.
Судебная тяжба между компаниями началась в 2014 году. Изначально «Газпром» планировал вернуть средства за нарушение правила «бери или плати», без учета пеней и штрафов эта сумма оценивалась в 37 миллиардов долларов. Украинская сторона настаивала на отмене этого правила и требовала от России пересчитать цену на газ в соответствии с рыночными. Это условие было удовлетворено частично: цена на газ в рамках разбирательства была снижена с 485 до 352 долларов за тысячу кубометров.
Я вірю, що в Україні буде центр Олега Сєнцова, де буде накопичуватися дані про військових злочинців з Росії. Особливо - генералів та офіцерів окупантів. А потім вони будуть усе своє життя ховатися від правосуддя. А воно їх знайде, як колись нацистів...
її обличчя підтверджує протилежне
Мисягін пише: "Стрекотня по наших передових позиціях змінювала міномети і зворотньо". Також, він уточнив, що "третя сила" покарала окупантів. Волонтер додав: "Сьогодні прийшла інформація, що в найближчу від Світлодарської дуги лікарню доставлені кілька "підбитих обдроченців".
За його словами, бойовики впевнені, що їх "покарала" 54-а окрема механізована бригада ЗСУ. Мисягін зазначив: "Але ми ж їм не віримо. Брехня це все. Ми чітко дотримуємося перемир'я".
Край упоротых дебилов.Они еще в 90-х ненавидели Украину.
*
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь.
Так хочеться пожити хоч годинку,
коли моя розів'ється біда.
Хай прийдуть в гості Леся Українка,
Франко, Шевченко і Сковорода.
Та вже! Мовчи! Заблуканий у пущі,
уже не ремствуй, позирай у глиб,
у суще, що розпукнеться в грядуще
і ружею заквітне коло шиб.
потому, 4 вересня 1985 року, в карцері табору Пермь-36 поблизу села Кучино
Пермської обл після початого 27 серпня голодування... У 1980 він був
заарештований за виступи на захіст в`язнів сумління і засуджений до 10 років
таборів і 5 років заслання.
Терпи, терпи - терпець тебе
шліфує,
сталить твій дух - тож і
терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не
врятує,
ніхто не зіб'є з власної
тропи.
На ній і стій, і стрій -
допоки скону,
допоки світу й сонця - стій
і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи
полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що
твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки
вік.
До нього змалку ти
заповідався
до нього сам Господь тебе
прирік
http://makeyevka.ru/9020-pr-aktsiya-budem-znakomy-biblioteka-biblioteka-imeni-vasiliya-stusa
На входе в ДК есть дыровская табличка.
Знаю в Донецке была гимназия №107 им.Стуса, но сейчас как мне говорили все упоминания поэта удалены.
і терикони - головою в хмари.
Аеродром! Спалахують пожари
далеких домен.
День гойднувсь і згас.
А ти гориш, ти твориш, вічно поривний,
о залізнобетонний мій Донбас!
Йдем на посадку...
Спраглими грудьми
розкрилений літак на землю падає.
Я скучив за тобою,
рідний мій, моя важка,
моя вагома радосте.
Як воно дико б'ється
на останньому перегоні
між Ясинуватою і Донецьком!
Як воно перераховує оглухлі стики!
А коли побачиш трамвай,
цього пустограку - хлопчиська,
що проноситься
між «Передачею» і «Главснабом»
(пригадаєш болітце попід мостом,
де в воді - жовтувата зелень,
там ти бачив колись
п'яного біля насипу,
веселого п'яного,
що спав, захопивши в обійми сітку
із півлітрою, хлібом і оселедцем),
то видасться:
ти нікуди звідси й не виїздив.
Тут твої двадцять літ,
тут розсвітання,
перші вищерби,
гіркота,
перші втечі…
Пригадуєш маторженики?
І борщі з лободою?
Кукурудзяне поле матері
з квасолею й картоплями?
Культпоходи по колоски,
хованки від об'їздчиків?
Деремося на терикон
з відрами і мішками.
«Як вона поливала?» -
регочемо, з'їжджаючи на мішках.
О, спогади чорномазі!
З каучуковим футболом
і чебрецевою самотою
на динамітному полі!
Гой, як прибралися знані схили,
приготувавшись до зустрічі з тобою:
тебе вже помітили,
стежать, не признаються.
Чуєш, як болить тобі в грудях
вісімнадцятирічний Василь?
Як йому зручно тут,
на забутій стежині.
Як йому ніяково
перед тридцятирічним,
як тридцятирічний
журиться перед ним!
Вглядайся,
вслухайся
в радощі скам'янілі,
в припорошену печаль,
екскаваторами прориту,
реставровуй своїх тривог
путилівську стежку:
згірклі губи коханої,
підтряхлу стежку,
вигнівлену любов…
«Кроки криво від стежки проклались.
Прокляла. Заридала. Пішла.
В ліс пірнула - й одразу склякла,
обхопивши стовбура.
- Не жалій мене, ой, не жалій!
- Не за жалість, за добрість - цілую.
(Ніби в жабра, пожадно хапаю
повітря - руками).
Слово стало у горлі, як грудка.
Не сьорбнути зелених голок.
Не напитися. Не наколотися:
Сколотилося в серці.
Гірко пахне ялицею в грудях.
Так, напевно, миш'як - по губах.
Стовбур вгвинчувавсь, ніби шуруб,
у промерзлу безодню.
Пам'ятаєш - упав? Пам'ятаєш?
Блисли в місяці лікті мої.
Ти казала - ступні, як провалля.
Голова моя, голова…
Заривались вітри по ярах.
Вдарило. Спорошило очі.
Як вітряк, я руками повітря хапав.
Паморочилось».
А те, що було тобою,
за чорним яром спливло,
а те, що було тобою,
сповзає в безодню.
Перестрибни через провалля,
допоки ще не старий,
і впадеш у своє дитинство:
просто навзнак - пахка трава.
Упади в своє дитинство,
в себе, випалого, впади.
Де ти, доле моя пречиста?
Антрацитом горять, антрацитом горять
позосталі заплави води.
…Все тут виросло і змінилось:
і до свят вибілений вокзал,
і носій у синьому фартушку,
(як виблискує його медальйон на грудях!),
і нове приміщення КДБ,
і знайома буфетниця,
у якої знайдеться донецьке пиво,
і вичовганий жданням
перон пристанційний,
і залізнична лазня,
і вічно поновлюваний асфальт автостради,
і завше переповнений автобус від селища,
і вишки геологів,
що риють, риють, дошукуються скарбів,
і шахтарська їдальня,
і барачні будиночки,
і розгасла дорога по вулиці…
і рахуєш кроки
із заплющеними очима:
перша хата,
друга,
третя…
Глянув - біля крана мама стоїть
з низько пов'язаною хустиною,
на ній - кофта із дрібненькими квіточками,
на ній - чорна спідниця,
і вся вона просмагла
від гару, вишневого сонця й розлуки,
журно всміхається витепленими очима.
Але поїзд
тільки-но притишив свій хід,
поїзд м'яко осідає на гальмах.
І шпичастий вокзальний шпиль
защемів - не дихнути.