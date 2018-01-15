 В оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением Стуса. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Донбас.Реалии сообщили жители города.

Наклейки появились во многих местах. Среди них площадь Ленина, памятник Архистратигу Михаилу, проспект Ильича, здание филологического факультета ДонНУ, улица Артема.

Барельеф украинскому правозащитнику, поэту и политзаключенному Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета демонтировали после оккупации города поддерживаемыми Россией боевиками, в мае 2015 года. Ранее вопрос о сносе этого барельефа обсуждался на так называемой сессии "парламента ДНР", "депутаты" хотели заменить его бюстом разведчика Николая Кузнецова.

Украинский поэт и правозащитник Василий Стус (1938-1985 гг) с 1940 года жил в Донецке. Учился в пединституте, работал на шахте, учителем в школе, литредактором местной газеты. Был осужден и сослан на Урал, где умер в лагере. В 2016 году Донецкий национальный университет, который был переведен на подконтрольную территорию, был назван именем диссидента.

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