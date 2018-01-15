 Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Как стало известно, пожар возник в квартире на 4 этаже 9-этажного жилого дома. Наблюдалось задымление с 4 по 9 этажи и существовала угроза распространения огня на 5 этаж.
В 12:00 пожар площадью 30 кв.м был локализован, а ликвидирован в 12:15. Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшей женщины. Кроме того, во время тушения пожара пожарные спасли 5 детей и эвакуировали 15 жителей дома.
К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц техники.
Причины возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.
Фото: пресс-служба ГСЧС