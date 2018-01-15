EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Фоторепортаж
  3083  0
Все про:дети (2915) Киев (15184) пожар (2966) ГСЧС (1194)

 Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

15 января в 11:29 к спасателям ГСЧС Подольского района столицы поступила информация о том, что на проспекте Свободы, 2, возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как стало известно, пожар возник в квартире на 4 этаже 9-этажного жилого дома. Наблюдалось задымление с 4 по 9 этажи и существовала угроза распространения огня на 5 этаж.

Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС 01

В 12:00 пожар площадью 30 кв.м был локализован, а ликвидирован в 12:15. Во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшей женщины. Кроме того, во время тушения пожара пожарные спасли 5 детей и эвакуировали 15 жителей дома.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В течение прошедшей недели сотрудники ГСЧС спасли 78 человек и ликвидировали 876 пожаров

Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС 02

К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц техники.

Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС 03

Причины возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.

Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС 04
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3044387
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmRIUkRkekJaUWpnd1RGUlJkR1JIUXpCTWFEZ3dTbEJSYjJSRGJqQkxSamd3U25KUmRVNURNVEJNU1QwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх