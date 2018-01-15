 Пьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Винницкой области.

По данным полиции, за рулем автомобиля "БМВ" находился 22-летний житель одного из сел Чечельницкого района. В его крови обнаружено 1,55 промилле алкоголя.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с деревом.

В результате аварии двое пассажиров иномарки, ребята - в возрасте 18 и 19 лет, получили смертельные телесные повреждения.

Также телесные повреждения получили еще трое пассажиров этого же автомобиля, 21-летний парень и девушки - в возрасте 19 и 23 года.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Запорожской области поезд снес "копейку", не успевшую "проскочить" переезд: водитель и пассажир чудом выжили. ФОТО

Водитель задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Автомобиль помещен на площадку временного содержания транспортных средств. Сейчас назначено проведение ряда экспертиз. Продолжается следствие.



Фото: пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.