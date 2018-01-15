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 Пьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около часа ночи на 189 километре автодороги Р-ЗЗ, вблизи пгт Чечельник. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 22-летний водитель автомобиля "БМВ" съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом. Кроме водителя в салоне легковушки находились еще пятеро пассажиров, двое из которых от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще трое травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Винницкой области.

По данным полиции, за рулем автомобиля "БМВ" находился 22-летний житель одного из сел Чечельницкого района. В его крови обнаружено 1,55 промилле алкоголя.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с деревом.
В результате аварии двое пассажиров иномарки, ребята - в возрасте 18 и 19 лет, получили смертельные телесные повреждения.

Пьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных 01

Также телесные повреждения получили еще трое пассажиров этого же автомобиля, 21-летний парень и девушки - в возрасте 19 и 23 года.

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Водитель задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных 02

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Пьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных 03

Автомобиль помещен на площадку временного содержания транспортных средств. Сейчас назначено проведение ряда экспертиз. Продолжается следствие.

Пьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных 04
Фото: пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

Источник: https://censor.net.ua/p3044379
 
 
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І знову БМВ.
Доля знаходить того, кому треба Директору на килим стати.
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Баварские Моторные Заводы! ..а я уж подумал, (5 пассажиров ) что баварцы бусики стали клепать...
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Жаль что не сам селюк сыграл в ящик!! Да дай Бог теперь не скоро залезет за руль!!
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мл....!!! и шо теперь!!!! поднять штрафы до миллиона гривен?????
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нет, млять, на полгода-год штрафы отменить и снять ограничение скорости, чтобы анатолегов со свободными чалавегами поубавилось.
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нет, увеличить скорость действия алкоголя до 10 сек, чтоб алкаш не успел тронуться с места.. П'яний водій із пасажирами злетів у кювет у Вінницькій області: двоє загиблих, троє травмованих - Цензор.НЕТ 8407
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читая новости на цензоре, складывается впечатление, что в Украине трезвыми не ездят.
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Ну тепер він піде трохи побуде у вязниці Пьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных - Цензор.НЕТ 8043
Ті хто сідаюсь у автомобіль з п'яним водієм нічим не краще від нього саомго так як розділяють з ним п'яну їзду. А тим хто вижив може буде урок на майбутнє - алкоголь там джерело підвищеної небезпеки не сумісні.
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А вдоль дороги, вместо гасящих скорость кустов или отбойников, садим деревья. Это, наверно, чтоб не оставлять шансов нерадивым или зазевавщимся водителям и их пассажирам.
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не знаю на сколько это правда но говорят мол от жары асфальт защищают....мля в Италии 10 лет за рулём вдоль автобанов нет деревьев вообще а жара здесь не та что в Украине?
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Отбойник по сторонам должен быть 100%
Ну а по поводу деревьев скажу так, ехал как-то в сильный снегопад с Хмельницкого в Киев. И в тех местах где дорога идет через поле, становится абсолютно понятно, зачем нужны деревья. Там где их небыло, дорога пропадала, причем пропадала от слова ВООБЩЕ.
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жалко только дерево, в этом замесе оно единственное невиновное
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Как такое могло произойти если БМВ не на еуробляхах и тем более не ехал со скоростью 60км/час ? Рехвормы соевого ОПГ рулят.
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Так этот пьяный дебилизм осточертел, что единственное, что можно сказать - неубиваемые покрышки делают у БМВ...
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Коли в цій державі буде порядок на дорогах ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: двое погибших, трое травмированных. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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