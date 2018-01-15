 Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

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В рамках встречи также речь шла о статусе взаимодействия с МВФ, прогрессе в борьбе с коррупцией и инициативах для улучшения бизнес-климата в Украине.



"Мы благодарны США за усиление экономических санкций, которые являются эффективным инструментом сдерживания агрессии России. Украина продолжает внедрять реформы, которые дают положительный результат, и благодаря этому нам уже удалось вернуться к экономическому росту. Нам еще много нужно сделать, чтобы наша экономика стала сильной и устойчивой к кризисам. На этом пути важна поддержка США ", - отметил Александр Данилюк.

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"Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину во внедрении необходимых для страны реформ", - говорится в сообщении.



