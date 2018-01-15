 Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
В рамках встречи также речь шла о статусе взаимодействия с МВФ, прогрессе в борьбе с коррупцией и инициативах для улучшения бизнес-климата в Украине.
"Мы благодарны США за усиление экономических санкций, которые являются эффективным инструментом сдерживания агрессии России. Украина продолжает внедрять реформы, которые дают положительный результат, и благодаря этому нам уже удалось вернуться к экономическому росту. Нам еще много нужно сделать, чтобы наша экономика стала сильной и устойчивой к кризисам. На этом пути важна поддержка США ", - отметил Александр Данилюк.
"Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину во внедрении необходимых для страны реформ", - говорится в сообщении.
В мене учасник "Помаранчевої революції",який потім був двічі міністром уряду овоча,все це активно суміщував з "бізнесом" довіри не має.
Особливі сподівання маю на допомогу зброєю і пов'язаними з нею технологіями.
І нехай американські інтелектуальні служби випереджатимуть Хуйла на кілька кроків,аніж навпаки,як було до недавнього часу.Мінстра фінансів це близько стосується ,може ,й нашому що корисне порадить.
Боже,бережи Америку! Слава Україні!