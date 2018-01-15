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 Политика Украины
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 Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине. ФОТО

12 января во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки глава ведомства Александр Данилюк обсудил с Министром финансов США Стивеном Мнучиным санкционную политику в отношении Российской Федерации, а также ход реформ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

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В рамках встречи также речь шла о статусе взаимодействия с МВФ, прогрессе в борьбе с коррупцией и инициативах для улучшения бизнес-климата в Украине.

"Мы благодарны США за усиление экономических санкций, которые являются эффективным инструментом сдерживания агрессии России. Украина продолжает внедрять реформы, которые дают положительный результат, и благодаря этому нам уже удалось вернуться к экономическому росту. Нам еще много нужно сделать, чтобы наша экономика стала сильной и устойчивой к кризисам. На этом пути важна поддержка США ", - отметил Александр Данилюк.

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"Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину во внедрении необходимых для страны реформ", - говорится в сообщении.

Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3044305
 
 
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Штаты как всегда прагматичны.Кому только не приходилось жать руку..."Он,конечно,сукин сын,но он наш сукин сын." ну а "речь шла о прогрессе в борьбе с коррупцией"- это вообще прям вишенка на торте
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Знов про реформи? Давайте про життя на Марсі, бо це більш актуально🙋
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Можна назвати змінами або перетвореннями - мова багата ,а тема - актуальна.
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Если коротко, Мнучин Данилюку - когда будут успехи в борьбе с коррупцией, тогда и деньги получите!
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Могли б допомагати й ефективніше,але очевидно,що їхня допомога сильно саботується,в секторі антикорупційної юстиції - найпомітніше.Фахова незалежна експертиза матеріалів "Руставі 2" і "Аль Джазіри" з "плівками Курченка-Саакашвілі" мала б багато чого з'ясувати. Найшвидше,вони вже діють за висновками,які з того зробили.
В мене учасник "Помаранчевої революції",який потім був двічі міністром уряду овоча,все це активно суміщував з "бізнесом" довіри не має.
Особливі сподівання маю на допомогу зброєю і пов'язаними з нею технологіями.
І нехай американські інтелектуальні служби випереджатимуть Хуйла на кілька кроків,аніж навпаки,як було до недавнього часу.Мінстра фінансів це близько стосується ,може ,й нашому що корисне порадить.
Боже,бережи Америку! Слава Україні!
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Наше правительство хорошо работает. российской нечисти это очень не нравится.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДанилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине. ФОТО
 
 
 
 
 
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