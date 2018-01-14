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Все про:благотворительность (245) Литва (1178) помощь (2737) телевидение (425)

 Благотворительный телемарафон в Литве "Вместе к победе" собрал €80 тысяч для Украины. ФОТОрепортаж

В субботу, 13 января, на телеканале Литовского национального радио и телевидения "LRT" состоялся Второй благотворительный телевизионный марафон в поддержку Украины "Вместе к победе". В ходе марафона удалось собрать более €80 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Мероприятие, организаторами которого выступили международная волонтерская организация "Blue/Yellow" и Литовское национальное радио и телевидение, было приурочено к 27-й годовщине Дня защитников свободы – трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, и имел целью сбор средств для последующей их передачи в качестве гуманитарной помощи для нужд восточных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

"Только в течение прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тысяч 700 евро, получатель которых - организация "Blue/Yellow", оказывающаяет помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, которые потеряли родителей", - говорится в сообщении.

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В телемарафоне приняли участие украинские военнослужащие и волонтеры с востока Украины, группа украинских детей из восточных регионов, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, председатель волонтерской организации "Blue/Yellow" Йонас Охман, главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, аккредитованные в Литве, и другие.

С приветственными видеообращениями к участникам телемарафона обратились Президент Литвы Даля Грибаускайте и Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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Посол Украины в Литве Владимир Яценковский зачитал участникам телемарафона приветственное письмо от Президента Украины Петра Порошенко со словами глубокой благодарности Литовской Республике за твердую и активную поддержку Украины в ее борьбе с внешней агрессией, а также поздравлениями братскому литовскому народу по случаю празднования 100-летия восстановления Литовской государственности.

В рамках телемарафона свои музыкальные произведения представили многочисленные исполнители из Украины, Литвы и Латвии.

Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 01
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 02
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 03
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 04
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 05
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 06
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 07
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 08
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 09
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 10
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 11
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 12
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 13
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 14
Благотворительный телемарафон в Литве Вместе к победе собрал €80 тысяч для Украины 15

Источник: https://censor.net.ua/p3044287
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
а что порошенко не вышел на сцену и не сказал,что это он все собрал?под вспышки репортереов
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Причем тут Порошенко? Станьте президентом и сделайте порядок там, где его нету. Порошенко ни одного цента не палучит. А концерт - супер.
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порошенко уже сделал порядок в Украине,не хочешь его себе забрать в Литву,что бы он и вам там порядок сделал,напишешь потом из польской птицефабрике про его реформы
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Мне Даля нравится. Порошенко не станит президентом Литвы, так как он не гражданин Литвы. Но если как-то ПА Порошенко станит гражданином и даже президентом, он станит: не Петро Алексеевич Порошенко, а Petro Porošenka. Без всяких там Лексеевич и других славянских деликатесов. Если он вот этого не боится, и еще подучится литовскому языку, visada prašom. Всегда просим. Сделаем из него человека. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 2771 Хотя, ,,зачем моей маленкой стране вот такое большое и милиардерное счастье". Без обиды. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 2771
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Уважаемый сабока из моря, литовцы в Польшу едут за товарами или транзитом, а не за заробтками. Польские консервы из мяса очень вкусные, кстати. Зря МО Украины отказалось. Птицуфабрику да и еще в Польше видел я только в интернете. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 6450
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да он (и он не одинок в этом) уже ночью спать не имеет возможности, как только прикрыл глаза, всё - выдит как Петья с его сок вытягивает и конфеты делает.
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fedjka-fedjka, сок и конфетки - детская забава. А вот шоколад или шаколад или шакаладь - это вапше ужас, Стивен Кинг - мальчик без фантазии: Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 2402
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Спасибо Литве и литовцам. Они смогли избрать себе прекрасного президента - простую женщину, патриотку, ответственную за свою страну, имеющую совесть и мораль и благодаря ей эта страна адекватно оценивает все политические события в мире и хорошо относится к Украине и украинцам. Когда -то Литва и часть Украины были одной страной, а литовцы знали украинский язык и писали на нем документы.Все переплетается в истории.
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Насчет украинского языка вы немножко переборщили, конечно, да и литвины с вами не согласятся... А если серьезно, то литовцы в те времена вообще писать не умели. Как и абсолютное большинство украинцев и беларусов... Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 3059
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Лариса, поставил Вам лайк за Вашы очень теплые слава о Литве и Украине. Спасибо Вам и Дякую. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 4643 Но литовцы по украински говорили только те, которые учулись этому красивому языку. Документы писали не на украинском (беларуском или русском) а на том языке, на котором теперь никто не говорит. И писали переводчики. И если теперь литовец, украинец, беларус и даже русский вдруг отправились на 13 век, возле болот, где теперь стоит красавица Москва (Киев мне ближе к сердцу) и если бы мы встретили местного, с тем аборигеом наша група туристов имела бы большие проблемы с коммуникацией. Беларус, украинец или русский кое-что смутно, но поймут, но вот литовец (если он не учил русского языка), не поймет ничего. И те Ваше упомянуты документы литовцы писали для тех стран и областей, которые владели этим старо славанском языке. Тем более, что наместники и помошниками князей были из тех стран. И письма не всегда писали князи, а их образованные секретари и переводчики. Кстати, литовские князи писали и на латыне (точнее, переводчики, а не сами князья). Если Вам будет интересно, я Вам и о французком языке напишу. Люблю шутить, но тут не шутка.
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Да сами князья ничего не писали. Не барьское это дело...
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Тем более, не известно, умели ли они писать вообше О чем я и говорю. Насчет истории у меня есть проблемы, но насчет того, как появились некторые языка - опыт большой. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 5707
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Это все хорошо.
А что там с так называемым планом Маршалла о котором столько трепа было? Благотворительный телемарафон в Литве "Вместе к победе" собрал €80 тысяч для Украины - Цензор.НЕТ 6739
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Статья о концерте, а вы о Маршалле. Где Ваша логика?
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Не взлетел. Разве кто-то ждал другого?
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***
Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет,
А кто в несчастии любом на выручку придет.
Кто руку твердую подаст, избавит от тревог.
И даже вида не подаст, что он тебе помог.
*
Омар Хайям
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да ну!
много чести...
какая сущность?
умом россию не понять -
как не понять орлу амёбу...
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Друзья познаются в беде. Впрочем, и "братья" - там же и тогда же.
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Николь, Литва Украине помогает всем, что может (дыбломаты ерефеиские даже в туалет пугаются по одиночки идти,).
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Да, знаем. СПАСИБО!!! Нам бы еще вторую Далю найти, для себя!
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попробуйте без божества, вы же не стадо быдлятины, те без вожака, как без рук. Кстати, вот вопрос - ты хоть раз слыхал от литовцев, мол без Дали им кранты - ну вот, тем и отличается свободные люди.
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Не вожак, а менеджер. Украина с такими менеджерами как сейчас - пропащая территория.
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Именно это я и имел в виду, Влад! Лидер-менджер.
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Федя! "Нам бы Далю" в моем исполнении звучит так: "украинцы, научитесь себе выбирать лидера, как в Литве, например". только и всего.
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Николай и fedjka, друзья, Вы мне немножко мешаете наслаждатся комплиметами для Президента Литвы. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 3776 Другой Дали у нас нет. Но у нас была такая министр Обороны, что Даля, по сравнению с той женщиной, будет выглядить как мама Тереза (извиняюсь за такие слава). Или вапше, бабулей из деревни. Но, насколько знаю, в президенты не претендует. Есть человек (Ушацкас) который в лифте встретил пуктина с охраной. И когда путкин ( с охраной) спросил: за что ваша даля так на меня гонит, тот литовец (без охраны) ответил: а вот не надо было угражать Литве и Украине. статья на литовском языке. https://www.alfa.lt/straipsnis/50220935/usackas-prisimine-susitikima-su-putinu-lifte-atrode-kad-truko-ne-sekundes-o-minutes
а тут на русском языке.
http://www.mk.ru/politics/2017/09/29/putinu-v-lifte-obyasnili-za-chto-na-nego-gonit-litva.html
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вот интересно - а сколько бы собрали депутаты ВРУ в таком марафоне в Раде? В КМУ? В АП Украины?
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И мы ответ на него знаем, Роберто. Впрочем - мы сами их и выбирали...
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И куда эти денюжки делись?
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Они только что набролись. Поедут в Украину (не для сепаров и не для алигархов, не периживайте) Благотворительный телемарафон в Литве "Вместе к победе" собрал €80 тысяч для Украины - Цензор.НЕТ 9038
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А где-то сам концерт глянуть можно в интернете? Я ничего не нашел. На канале LRT есть только фото и интервью с кем-то на литовском...
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О, спасибо!! Жаль только, что не понятно о чем говорят )
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Ačiū, Vytautai. Так как форум не литовско-язычний... Ачу, Витаутас. Спасибо, Витаутас. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 6364
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а при чем тут зрада???

Надо бы такой марафон в ВР организовать, а там и поглядели бы зрада чы пэрэмога.
Не устаю поражаться тупости лолиботов. Благотворительный телемарафон в Литве "Вместе к победе" собрал €80 тысяч для Украины - Цензор.НЕТ 3467
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Даже задумался, поставит лайк или лайк нарисовать? Так как я художник очень даже хр..ый, поставлю лайк. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 6660 Кстати, а в Украине по ТВ кое-какие похожие мероприятие происходит? Знаю, что есть какой то военный налог (вроде 2 процента). Слава Украине, смерть ихтамнетам!
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И куда эти денюжки делись?
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Почему Вы уже второй раз спрашивайте, куда делись Литовские денги? Не для Порошенко и не для Грибаускайте они предназначени. И они их не получат. Если хотите денги, бегом на туды, куды они будут отрпавлены.
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Ці гроші віддайте по цільвому признаеню, не пузатим генералам, а бойовим комбатам.
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і так в кожній країні світу і кожного місяця збирати грошей то можна і не працювати
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Дякую громадянам Литви за щиру і послідовну підтримку і допомогу.Бо мені здається,що негромадяни Литви ані Литві,ані Україні не допомагають .Ще раз дякую, шановні литовці.
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Анаболик! Ну не пались ты так сразу, с одного высера!
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Николай, у него два висера (если я помню математику и алгебру)
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В Запоріжжі у членів організації «Радомир», що є бойовим крилом УПЦ МП, СБУ провела обшуки. Православненько..

Благотворительный телемарафон в Литве "Вместе к победе" собрал €80 тысяч для Украины - Цензор.НЕТ 5603
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Денежки конечно пойдут какому нибудь чинушу на лечение за границей,или помощь от государства на покупку костюма депутату.
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Не путайте Украину с расасией, уважаемый. И полне возможно, что денги пойдут на лечение раненого солдата или для протезов для солдат Украины.
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Не гони, кефирный, эти крохи до простого украинца не дойдут!
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Анаболий, я только что Вас вытащил из спама. Дайте список простых украинцев.
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Уже и Литовцы нас надыхают к победе,а как победить врага,если главнокомандующий трус и подельник плешивого.
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...На штабе обсуждалось три варианта выхода из кризиса.Первый - попытаться уговорить. Но желающих этим заниматься особо не наблюдалось - один ещё не забыл вкус огнетушителя, а другого - с выражением исторической значимости на лице народу иначе как издалека с трибуны или через телевизор лучше было не показывать.В качестве второго варианта, озвучили предложение Порошенко, который в штаб допущен не был, но послам свою значимость в решении вопроса всячески пытался продемонстрировать, - предложить митингующим за освобождение Минюста 100 тысяч долларов. Идею отмели по причине высокой вероятности отказа в физически нелицеприятной форме и 100%-й вероятности «кидка» со стороны Порошенко.Третий вариант, ещё похлеще, - освободить силой, а по сути, инициировать серьёзный раскол в среде протестующих.https://antikor.com.ua/articles/215167-esli_hotim_izmenitj_stranu_nado_ponjatj_chto_obshchestvennyj_dialog__eto_ne_nabor_monologov__senchen
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Литовцам респект, теперь главное что-бы к липким рукам наших крадунов-клептоманов ничего из этих денег не прилипло.
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Будьте спокойны- помощь (не наличкой) попадет прямо в руки, кому надо. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 4386
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toomingas, за такие денги в Литве можно без проблем купить 2 или 3 однокомнатные совтеской пастройки квартиры ( сам ищу) с мебелью и проводами, в спальном микрораене. За эти денги в Украине и тем более на зоне АТО, можно поменять окна для несколько десятков квартир, чтобы люди не замезрли. А если те люди сепары, тогда пускай Украинский КГБ Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 5027 из выявялет и садят.
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Литовці розумні люди. Але чому зібрані кошти не аикористати для потреб війська (через конкретних волонтерів)? Лугандійці й так мають по 2 пенсії.
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Деньги пойдут для Украины через одну очень даже уважаему организацию волонтеров.
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Спасибо Литве ! главное, чтобы порошенко с ахметовым не разворовали эту помощь
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Дякую за спасибо. Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 7311Ни Порошенко, ни ахметов этих денег не получат.
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Литва знает, кому дать наличными. И знает, кому передать грантаметы, минаметы и другие деликатессы Благодійний телемарафон у Литві "Разом до перемоги" зібрав € 80 тисяч для України - Цензор.НЕТ 2339
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Цензор.НЕТФотоОбществоБлаготворительный телемарафон в Литве "Вместе к победе" собрал €80 тысяч для Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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