 Благотворительный телемарафон в Литве "Вместе к победе" собрал €80 тысяч для Украины. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Мероприятие, организаторами которого выступили международная волонтерская организация "Blue/Yellow" и Литовское национальное радио и телевидение, было приурочено к 27-й годовщине Дня защитников свободы – трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, и имел целью сбор средств для последующей их передачи в качестве гуманитарной помощи для нужд восточных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

"Только в течение прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тысяч 700 евро, получатель которых - организация "Blue/Yellow", оказывающаяет помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, которые потеряли родителей", - говорится в сообщении.

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В телемарафоне приняли участие украинские военнослужащие и волонтеры с востока Украины, группа украинских детей из восточных регионов, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, председатель волонтерской организации "Blue/Yellow" Йонас Охман, главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, аккредитованные в Литве, и другие.

С приветственными видеообращениями к участникам телемарафона обратились Президент Литвы Даля Грибаускайте и Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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Посол Украины в Литве Владимир Яценковский зачитал участникам телемарафона приветственное письмо от Президента Украины Петра Порошенко со словами глубокой благодарности Литовской Республике за твердую и активную поддержку Украины в ее борьбе с внешней агрессией, а также поздравлениями братскому литовскому народу по случаю празднования 100-летия восстановления Литовской государственности.

В рамках телемарафона свои музыкальные произведения представили многочисленные исполнители из Украины, Литвы и Латвии.





























