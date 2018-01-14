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Все про:Нацполиция (6696) стрельба (2167) Сумы (538)

 В Сумах из-за конфликта возле магазина произошла стрельба, два человека ранены, - полиция . ФОТО

В Сумах в ночь на 14 января на улице Привокзальной возле одного из магазинов произошла стрельба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Сумщины в Facebook.

"Патрулируя улицу, возле одного из магазинов инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Стражи порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, возле магазина, выбежало двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом.

Полицейские скомандовали всем остановиться и быть на месте. После этого другой человек бросился бежать, а гражданин, который держал в руках стул, сообщил, что его оппонент только что стрелял в него и его товарища", - сообщает полиция.

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Стражи порядка догнали и задержали беглеца. Как выяснилось, в магазине между задержанным мужчиной и компанией граждан возник конфликт, который, предварительно, закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет. В результате этого 31- и 49-летние мужчины получили телесные повреждения.

На данный момент открыто уголовное производство. 

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В Сумах из-за конфликта возле магазина произошла стрельба, два человека ранены, - полиция  01
В Сумах из-за конфликта возле магазина произошла стрельба, два человека ранены, - полиция  02
В Сумах из-за конфликта возле магазина произошла стрельба, два человека ранены, - полиция  03

Источник: https://censor.net.ua/p3044285
 
 
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Сказочніки... після того, як стріляли в товариша, зі стулом не вибігають навіть п"яні). Вже по завершенню ситуації, не в змозі писати правду, ви несете несенітницю.
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Ночь. Сумы. Круглосуточный привокзальный генделик. Один со стволом, другой со стулом. Двое раненых. А вот если бы все были со стволами, на улице Привокзальной в Сумах наконец-то наступила благодать. Да что там Сумы! По всей стране в вокзальных кабаках только и слышно бы было - спасибо, пожалуйста, только после вас, мне уже хватит... И никаких стульев.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Сумах из-за конфликта возле магазина произошла стрельба, два человека ранены, - полиция . ФОТО
 
 
 
 
 
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