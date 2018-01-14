 В Сумах из-за конфликта возле магазина произошла стрельба, два человека ранены, - полиция . ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Сумщины в Facebook.

"Патрулируя улицу, возле одного из магазинов инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Стражи порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, возле магазина, выбежало двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом.

Полицейские скомандовали всем остановиться и быть на месте. После этого другой человек бросился бежать, а гражданин, который держал в руках стул, сообщил, что его оппонент только что стрелял в него и его товарища", - сообщает полиция.

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Стражи порядка догнали и задержали беглеца. Как выяснилось, в магазине между задержанным мужчиной и компанией граждан возник конфликт, который, предварительно, закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет. В результате этого 31- и 49-летние мужчины получили телесные повреждения.

На данный момент открыто уголовное производство.





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