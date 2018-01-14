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 За ночь во Львове произошло три ДТП по вине пьяных водителей, - полиция. ФОТО

В ночь на воскресенье,14 января, во Львове произошло три аварии по вине нетрезвых водителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

"Этой ночью на улице Черновола, 21-летний водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на 34-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении. Позже выяснилось, что водитель был пьян.

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В то же время на улице Шевченко произошло ДТП при участии автомобилей Renault и Daewoo. Один из водителей также был в нетрезвом состоянии. Оба водителя получили телесные повреждения, их госпитализировали.

"На автодороге Львов-Рава-Русская, водитель транспортного средства Daewoo, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault. Водителя Daewoo с признаками алкогольного опьянения госпитализировала скорая", - сообщают правоохранители.

За ночь во Львове произошло три ДТП по вине пьяных водителей, - полиция 01
За ночь во Львове произошло три ДТП по вине пьяных водителей, - полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3044284
 
 
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Главное что теперь все ездят 50км/час а не 60. А с пьяными водителями никогда проблем не было. Рехвормы рулят.
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50км для водителей это полумера, нужно обязать и пешеходов перебегать дорогу со скоростью не меньше 50км.
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Если скорости уровнять аварии увеличатся. Пешеходов надо обязать переходить не ниже 80км.ч. тогда есть все шансы на улучшение ситуации.
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Законы Украины неадекватные и в том числе по дорожному движению,потому что их пишут неадекватные депутаты. Как можно писать законы, которые увеличивают ДТП, а не уменьшают? Как можно наказывать пьяного водителя штрафом? Это для чего такое наказание? Где такое было, чтобы пьянь стала трезвенником из-за штрафа? Это значит наши законы говорят - заплати штраф и дальше пьяным катайся пока кого -нибудь не задавишь и тебя возможно тогда посадят. Это ж как нужно не уважать и ненавидеть своих сограждан,чтобы им такие законы писать?!!!
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а как же! пьяный за рулем, убивший человека, ну посидит 5-6 месяцев, а там и выйдет по амнистии!. мелочь все-таки, ну подумаешь, выпил! он же не нарочно!... тут нужно бережно: понять, простить, и... отпустить... этажа этак с 9-го и без парашюта
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Вот и вся ответственность наших людей.
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Треба у таких водіїв забирати права назавжди.
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Права - лет на 5, а вот машину - сразу!!! В доход государства (если нет постраждавших пешеходов).
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***
пьяный, выходит из ресторации и еле-еле держась на ногах, спотыкается о ступеньки, слетает вниз... его бережно подхватывает хулявка, ждущая клиента
- вам помочь встать?
- помоги... доведи до этой вот тачки...
хулявка из последних сил подтаскивает его к машине.
мужик снимает авто с сигнализации и тяжело вваливается за руль...
- вы будете ехать в таком состоянии... за рулем? - удивляется видавшая виды хулявка.
- все бабы - дуры! конечно же за рулем... ты ж видишь, что на ногах стоять не могу... и как же дойду по твоему?
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Пьюще-курящее быдло, которое любит йулемиху.
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Ты ошибся, поц. Они любят Пецу, он же птет как бурдюк.
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И доколе? Такими темпами скоро ни машин, ни алкоголя не останется...
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Спились львовяне. Деньги от субсидий ляжку жмут.
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Иак давно известно - страшно не наказание, страшна неотвратимость наказания!!! Но увы...не в Украине... пока, во всяком случае.
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А эти барыги штрафы повышают. Вы бухайте и пьяными катайтесь, а мы на этом баблишка накосим. Не должно быть никаких штрафов. Лишение удостоверения водителя и тюрьма. Поймали пьяным за рулём - отсиди полгода и пять лет без прав походи. Совершил аварию - посиди пяток лет. А убил в пьяном угаре - пожизненно. Ведь когда в пьяном угаре убивают другим способом пожизненно, да?
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Назвіть прізвища, покажіть обличчя, номери автомобілів ! Нехай всі бачать і знають, що за одні !. Все по "совєтські" продовжується : " ... кто-то где-то честно жить не хочет ...". Гласність - ось одна із ефективних запорук превентивної діяльності поліції !
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Да, нихрена ваши штрафы не действуют, как ездила пьянь за рулём, так и продолжает ездить. Видать штрафы им не помеха для езды на "веселе", здесь надо что-то другое применять, типа, лишать транспортного средства...
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Еще чуток и примут закон по которому будут штрафовать трезвых!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа ночь во Львове произошло три ДТП по вине пьяных водителей, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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