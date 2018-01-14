 За ночь во Львове произошло три ДТП по вине пьяных водителей, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.
"Этой ночью на улице Черновола, 21-летний водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на 34-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении. Позже выяснилось, что водитель был пьян.
В то же время на улице Шевченко произошло ДТП при участии автомобилей Renault и Daewoo. Один из водителей также был в нетрезвом состоянии. Оба водителя получили телесные повреждения, их госпитализировали.
"На автодороге Львов-Рава-Русская, водитель транспортного средства Daewoo, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault. Водителя Daewoo с признаками алкогольного опьянения госпитализировала скорая", - сообщают правоохранители.
пьяный, выходит из ресторации и еле-еле держась на ногах, спотыкается о ступеньки, слетает вниз... его бережно подхватывает хулявка, ждущая клиента
- вам помочь встать?
- помоги... доведи до этой вот тачки...
хулявка из последних сил подтаскивает его к машине.
мужик снимает авто с сигнализации и тяжело вваливается за руль...
- вы будете ехать в таком состоянии... за рулем? - удивляется видавшая виды хулявка.
- все бабы - дуры! конечно же за рулем... ты ж видишь, что на ногах стоять не могу... и как же дойду по твоему?