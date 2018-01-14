 За ночь во Львове произошло три ДТП по вине пьяных водителей, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

"Этой ночью на улице Черновола, 21-летний водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на 34-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении. Позже выяснилось, что водитель был пьян.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Бл#дь, вы что, охренели вообще?": Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских. ВИДЕО

В то же время на улице Шевченко произошло ДТП при участии автомобилей Renault и Daewoo. Один из водителей также был в нетрезвом состоянии. Оба водителя получили телесные повреждения, их госпитализировали.

"На автодороге Львов-Рава-Русская, водитель транспортного средства Daewoo, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault. Водителя Daewoo с признаками алкогольного опьянения госпитализировала скорая", - сообщают правоохранители.









Читайте на «Цензор.НЕТ»: Пьяная женщина-водитель во Львове полкилометра везла патрульного на капоте