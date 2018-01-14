 Boeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus прибыл из Анкары во второй половине дня в субботу. После приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы посадочной полосы и застрял в глине всего лишь в нескольких метрах от моря.

Среди пассажиров на борту произошла паника.

"Мы находились в самолете минимум 20 минут, ожидая, что кто-то придет на помощь", - рассказала одна из пассажирок. "В салоне самолета чувствовался запах топлива, и мы все думали, что самолет взорвется, но этого к счастью не произошло".

В первые часы воскресенья губернатор провинции Трабзон сообщил, что все 162 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы и находятся в безопасности.

Работа международного аэропорта Трабзона была приостановлена и возобновлена в воскресенье утром. Причины инцидента до сих пор неизвестны.

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