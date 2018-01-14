 Boeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus прибыл из Анкары во второй половине дня в субботу. После приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы посадочной полосы и застрял в глине всего лишь в нескольких метрах от моря.
Среди пассажиров на борту произошла паника.
"Мы находились в самолете минимум 20 минут, ожидая, что кто-то придет на помощь", - рассказала одна из пассажирок. "В салоне самолета чувствовался запах топлива, и мы все думали, что самолет взорвется, но этого к счастью не произошло".
В первые часы воскресенья губернатор провинции Трабзон сообщил, что все 162 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы и находятся в безопасности.
Работа международного аэропорта Трабзона была приостановлена и возобновлена в воскресенье утром. Причины инцидента до сих пор неизвестны.
Кстати, читал, Игорек, твои стоны сегодня про совковую столовку. Реально, жаль тебя. Так и помрешь рабским менталитетом, ничего в жизни не увидев.
2. Ничего про столовку не писал.
Отсюда
Выделил спецом для тебя. Еще есть вопросы?
но тоже впечатляет. пилоты и пассажиры в рубашке родились !!!
Его характеристики-
Длина-76,25 м
Размах крыла-68,45 м
Высота-19,35 м, примерно, высота трехэтажного дома.
А по-поводу паники и спасения - не понятно, почему не открыли люки и не использовали аварийные надувные трапы. Если бы использовали аварийный люк в хвостовой части салона, то и подниматься было бы не высоко. Многие поднялись бы без посторонней помощи.
Я так розумію, що Саша Крест себе розумником не вважає. І відповіді на поставлене запитання не має.
он бы нырнул
Трапы сами не срабатывают, их выбрасывают из люков...
Недавно отслеживал полет рейса МАУ - километров за 100 до аэропорта назначения на высоте около 12 тыс футов самолет исчез с карты. На обратном рейсе - то же самое. Похоже, что с автопилотом отключают и транспондер (другие рейсы отслеживаются до высоты "0" и скорости "0". А если у кого-то сердце слабое окажется? Я понимаю, что "шукалка" - это не официальная информация, но все же...
Про диспетчеров я ничего не говорил. Я просто предупредил, что есть такой косяк у МАУ. Чтобы люди, которые будут отслеживать не пугались и не хватались за сердце (при чем тут пассажиры?).
если бы на скороти шел, он бы на склоне не задержался.
может случайность, но мне так видится, если еще пишут что видимость плохая была.
и Слава Богу..
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вряд ли это топливо было