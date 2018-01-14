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 Происшествия, За рубежом
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Все про:самолет (1981) Турция (1925)

 Boeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем. ФОТО

В турецкой провинции Трабзон самолет со 168 пассажирами на борту после приземления съехал со взлетной полосы и застрял на склоне над Черным морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus прибыл из Анкары во второй половине дня в субботу. После приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы посадочной полосы и застрял в глине всего лишь в нескольких метрах от моря.

Среди пассажиров на борту произошла паника.

"Мы находились в самолете минимум 20 минут, ожидая, что кто-то придет на помощь", - рассказала одна из пассажирок. "В салоне самолета чувствовался запах топлива, и мы все думали, что самолет взорвется, но этого к счастью не произошло".

В первые часы воскресенья губернатор провинции Трабзон сообщил, что все 162 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы и находятся в безопасности.

Работа международного аэропорта Трабзона была приостановлена и возобновлена в воскресенье утром. Причины инцидента до сих пор неизвестны.

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Boeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем 01

Источник: https://censor.net.ua/p3044258
 
 
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Американская летающая техника в этом году упрямо стремится в море. Сначала секретный спутник с ракеты Маска нырнул, теперь Боинг. Возможно кацапская подводная спутниковая группировка подаёт какой-то манящий сигнал, на манер Ктулху
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Увага! Внимание! Caution! На цій сторінці намалювались тролі-чухонцi з троллеферми, яка розташована на вулиці Савушкіна, будинок 55, мiста Петербурга. Будьте уважні! Пітерські найманцi залишають на цьому ресурсі багато калових виділень
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Пан Черноморец! По каким признакам Вы вычислили питерского агента Ихаря Мельника?
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он над его хозяином посмел смеяться))
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Антипа Пилигримов По каким признакам Вы вычислили питерского агента Ихаря Мельника?-запах господа,запах! Boeing із пасажирами з'їхав зі злітно-посадочної смуги в Туреччині і завис над морем - Цензор.НЕТ 6203
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Ты не владеешь информацией. Просто тот спутник был подводный. И ракета успешно вывела его на околоподводную орбиту.
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а где достоверно написано, что спутник "нырнул" Пробежался по доступным источникам- статус- неизвестно. А это, кажется, лучший результат для секретного спутника).

Кстати, читал, Игорек, твои стоны сегодня про совковую столовку. Реально, жаль тебя. Так и помрешь рабским менталитетом, ничего в жизни не увидев.
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1. "Фобос-Грунт" на самом деле тоже не упал, а успешно провёл исследование Марса и сейчас приближается к Сатурну.
2. Ничего про столовку не писал.
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"Following SpaceX's launch, a new entry was made in the catalogue on Space-Track.org for a US satellite designated USA 280. That likely means someone within Strategic Command added Zuma to the catalogue after the satellite completed an orbit."
Отсюда
Выделил спецом для тебя. Еще есть вопросы? Boeing із пасажирами з'їхав зі злітно-посадочної смуги в Туреччині і завис над морем - Цензор.НЕТ 8700
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Думаю, что после этого им можно очень сильно выпить.
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Вони це ще до аварії зробили, тепер- тільки на похмілля.
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жуткое дело...какой же высоты там обрыв, если пассажирский Боинг повис на обрыве как игрушка?
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слава Богу, что не обрыв, а склон.
но тоже впечатляет. пилоты и пассажиры в рубашке родились !!!
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Ага , просто прилег так себе..., ты посмотри угол наклона, учитывая, что самолет элементарно- на колесах, все таки -повис.
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Каких 350!? У 737-800 длина максимум 40 метров. От носового обтекателя до воды там еще метров 8. Так что в сумме высота склона не более 50 метров.
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Не важно, главное топливо не воспламенилось.
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Больше, причем Boeing 747-8 признан самым длинным самолетом в МИРЕ.
Его характеристики-
Длина-76,25 м

Размах крыла-68,45 м

Высота-19,35 м, примерно, высота трехэтажного дома.
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Меньше, согласен, но больше 50м, посмотри на фото.
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У пасажирів та екіпажу другий день народження.
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Рік тільки почався- та це фото займе в ньому почесне місце.
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_Представляю, как испугались пассажиры... Теперь будут бояться летать. Авиакомпанию засудят до дыр.
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Они будут бояться по взлетной полосе ездить, долетели то нормально.
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Хорошо, что это не обрыв, а склон. Правда, довольно крутой.
А по-поводу паники и спасения - не понятно, почему не открыли люки и не использовали аварийные надувные трапы. Если бы использовали аварийный люк в хвостовой части салона, то и подниматься было бы не высоко. Многие поднялись бы без посторонней помощи.
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Читаємо уважно: "Если бы использовали аварийный люк в хвостовой части салона, то и подниматься было бы не высоко. Многие поднялись бы без посторонней помощи."

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Читаємо уважно- 168 пасажирів. Яка в біса аварійна евакуація?
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Така, яка передбачена - надувними трапами з люків літака. Наявність цих засобів є вимогою безпеки експлуатації повітряних суден.
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Не спорь с ребенком у него последний день каникул Boeing із пасажирами з'їхав зі злітно-посадочної смуги в Туреччині і завис над морем - Цензор.НЕТ 8673
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Ставлю те саме питання, що й розумнику нижче: "Що реально можна зробити для закріплення літака на такому схилі за 20 хвилин? Навіть за годину.
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То далі з розумником і спілкуйся. І не вважай пасажирів альпіністами.
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Ну то я тебе й не кликав.
Я так розумію, що Boeing із пасажирами з'їхав зі злітно-посадочної смуги в Туреччині і завис над морем - Цензор.НЕТ 8479 Саша Крест себе розумником не вважає. І відповіді на поставлене запитання не має.
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Повторюю питання: "Що реально можна зробити для закріплення літака на такому схилі за 20 хвилин? Навіть за годину."
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чухонец Во-Во ещё не добрался до света в конце тоннеля...?
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еслибы люди стали выходить, он бы нырнул в море
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Ві хотите сказать, что за 20 минут его успели закрепить? Слабо верится...
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я хочу сказать, что без МЧС, если бы сработали трапы аварийные,
он бы нырнул
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А с МЧС не нырнул... И что реально можно сделать за 20 минут для закрепления самолета?
Трапы сами не срабатывают, их выбрасывают из люков...
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Разумеется повезло. Но сколько седых волос, нервных стрессов, обмороков и прочих неприятных вещей при подобных стрессах и испугах. Многие из пассажиров надолго запомнят эту посадку
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Немного не в тему, но примите к сведению.
Недавно отслеживал полет рейса МАУ - километров за 100 до аэропорта назначения на высоте около 12 тыс футов самолет исчез с карты. На обратном рейсе - то же самое. Похоже, что с автопилотом отключают и транспондер (другие рейсы отслеживаются до высоты "0" и скорости "0". А если у кого-то сердце слабое окажется? Я понимаю, что "шукалка" - это не официальная информация, но все же...
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Флайтрадар имеет абсолютно реальные данные. И диспетчерские службы тоже. То, что флайтрадар не отображает данные о самолёте вовсе не говорит о том, что его не видят диспетчера. Сначала данные поступают диспетчерам, потом во флайтрадар. Это дело добровольное. Вы тоже можете стать ретранслятором. Значит на том участке добровольцев не нашлось. А если сердце слабое - командир садится в ближайшем порту или пассажир умирает на борту.
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Для рейсов других перевозчиков нашлись, а для МАУ нет?
Про диспетчеров я ничего не говорил. Я просто предупредил, что есть такой косяк у МАУ. Чтобы люди, которые будут отслеживать не пугались и не хватались за сердце (при чем тут пассажиры?).
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Почему бы и нет. Всё зависит от оборудования установленного на самолёте. Вспомните на каком рейсе? Просто любопытно. Я в этом смысле даже и не подумал, что кто-то может наблюдать за рейсом на борту которого родственники... В любом случае борт подаст сигнал бедствия, если это не атака. На платном варианте этот алерт срабатывает по несколько раз в день. Нештатные ситуации в полёте случаются часто.
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Наглядный пример, что аплодисменты всегда преждевременны. Только самолёт коснулся полосы, начинает торможение, скорость более 200кмч, а они хлопают в ладоши) Прикольные)
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пилот перепутал направление в карман для разворота.

если бы на скороти шел, он бы на склоне не задержался.
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В разворот при рулении с такой скоростью не входят. Если бы он перепутал - он бы легко остановился.
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по колее посмотри, зеркальное отражение от поворота в карман.
может случайность, но мне так видится, если еще пишут что видимость плохая была.
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главное,что обошлось только внеочередной стиркой...)
и Слава Богу..
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Как-то садились в Юорисполе при сильнейшем боковом ветре - думал, все
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жахіття яке. Слава Богу всі живі. Уявляю що пережили пасажири.
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Авиакомпания Pegasus доставит Вас прямо на пляж! Boeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем - Цензор.НЕТ 7589
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Фаны "американских горок" одобряют . Boeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем - Цензор.НЕТ 2160
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повис над морем... під дією невідомої сили. "як незручно, спалились", подумали рептилоїди з нібіру
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Це просто неймовірна удача, що літак не впав у воду. Мабуть на борту кацапів не було.
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Явная попытка угона самолета морем на шасси с лысой резиной.
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Держитесь подальше от Турции, добрый совет.
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А где то место, где ты держишься подальше?
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Скоро будет расследование на national geographic и все причины назовут. Это не ТУ-154, который рухнул в море по технической неисправности, и точка...
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В салоне самолета чувствовался запах топлива
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вряд ли это топливо было Boeing із пасажирами з'їхав зі злітно-посадочної смуги в Туреччині і завис над морем - Цензор.НЕТ 2754
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В такой ситуации и запах лака для ногтей на запах керосина будет похож...
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Хотя... смотря какого топлива. Для людей топлива. Отработки и выхлопа.
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Будуть тепер боїнги мити, а не водити.
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ну кто то точно из пасажиры родилис в рубашке и спаслис все.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияBoeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем. ФОТО
 
 
 
 
 
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