 Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни. ФОТО

Инцидент произошел в субботу, 13 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание "Волинь24".
По информации издания, несколько пожарных машин прибыли в одно из хозяйств в селе Змиенец около 2 часов ночи. Очевидцы отмечают, что горел джип дочери заместителя главы окружного админсуда.
"Поджог, потому что облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова," - отметил один из соседей.
Факт пожара подтвердили в ГСЧС.
"В 1:50 поступило сообщение от жителей села Змиенец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению из 2 ближайших пожарных частей города Луцка", - сообщили спасатели.
По информации службы, горел внедорожник Mitsubishi. Огонь перекинулся на рядом расположенную летнюю кухню. Когда прибыли спасатели, машину полностью охватил огонь. Удалось спасти летнюю кухню и другие хозяйственные постройки.
дальше можно не комментировать...
насосала... наколядовала
Пусть пылают от стыда - будет весело тогда.
Судья: раз процесс, два процесс - завтра будет "Мерседес".
Врач: раз аборт, два аборт - завтра еду на курорт.
Учитель: раз тетрадь, два тетрадь - есть чем ж*пу вытирать.
Начало есть и это хорошо, дальше это просто должно стать доброй традицией. Если выводы сделаны не будут, то гореть начнут, дома, и усадьбы. Ну, а если и это не поможет, то гореть уже будут они сами.
В Украине все сюжеты вокруг судей будут построены совершенно наоборот - не осудил преступника, но осудил невиновного, способствовал захвату чужого имущества, вымогал взятку за справедливое решение и за это был наказан.