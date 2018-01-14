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Все про:авто (3433) Волынь (490) поджог (527) судья (1775)

 Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни. ФОТО

Под Луцком в селе Змиенец неизвестные подожгли авто дочери заместителя главы Волынского окружного административного суда Виктора Мачульского.

Инцидент произошел в субботу, 13 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание "Волинь24".

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По информации издания, несколько пожарных машин прибыли в одно из хозяйств в селе Змиенец около 2 часов ночи. Очевидцы отмечают, что горел джип дочери заместителя главы окружного админсуда.

"Поджог, потому что облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова," - отметил один из соседей.

Факт пожара подтвердили в ГСЧС.

"В 1:50 поступило сообщение от жителей села Змиенец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению из 2 ближайших пожарных частей города Луцка", - сообщили спасатели.

По информации службы, горел внедорожник Mitsubishi. Огонь перекинулся на рядом расположенную летнюю кухню. Когда прибыли спасатели, машину полностью охватил огонь. Удалось спасти летнюю кухню и другие хозяйственные постройки.

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Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни 01
Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни 02

Источник: https://censor.net.ua/p3044243
 
 
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внедорожник Mitsubishi... а дочери лет 16..20.. наверное того.. насосала... наколядовала
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Да мать-судья купила,что непонятно,которая "взяток не берёт". Невідомі спалили позашляховик дочки судді на Волині - Цензор.НЕТ 3030
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Ага, а у летней кухни сгореть совести не хватило...
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Очень жду когда совесть проснется у всех внедорожников и лимузинов в стране принадлежащих судьям, прокурворам, мусорам.
Пусть пылают от стыда - будет весело тогда.
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вот такие вот талантливые дети у судей, даже в повальной нищете в Украине, где 70% вынуждены пользоваться субсидиями, они способны применить все свои умения и в таких тяжелых экономических условиях способны заработать себе на внедорожник. Таких людей ценить нужно, за ними будущее, СБУ нужно наведаться к ним и вручить грамоты.
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Пару рішень без черги і буде доці новий танк.
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***
Судья: раз процесс, два процесс - завтра будет "Мерседес".
Врач: раз аборт, два аборт - завтра еду на курорт.
Учитель: раз тетрадь, два тетрадь - есть чем ж*пу вытирать.
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эта новость не вызывает никаких отрицательных эмоций ,все судьи постарались
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.....пожарные машины ВИЖУ , а джипа не ВИЖУ , а может там НИВА ???!!! тоже джип !!!
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Написано же внедорожник Mitsubishi нажитый непосильным трудом и мозолистыми трудящими руками
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Хех, прийдеться бідолашній пересісти на ЛендКрузер.)))
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Молодцы. Остались еще в стране люди которые не ноют и не вешаются и борются за справедливость.
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От був би в неї "Ланос" або якийсь "Фіат" на евробляхах - не спалили б!!!
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Ща порохоботы подтянутся 🐓💨🍫💨🍫💨🍫

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Не забувайте вподобувати (лайкати) саму новину.
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....а может это КРУГОВА ПОМСТА !!!! это как ОДИН за ВСЕХ и ВСЕ за ОДНОГО !!! вот например какой то СУДЬЯ напартачил , а за ЭТО НАРОД напартачил ДРУГОМУ судиё ???!!! и тогда КАЖДЫЙ СУДЬЯ будет думать , что ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ ответить за совсем ЧУЖИЕ "ошибки" но КОЛЛЕГИ по ЦЕХУ !!! может тогда СУДЬИ будут судить по ЗАКОНУ !!!????
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Ото селянин. На картоплі, певно, машинку доці купив.
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яка сумна новина. шкода, що пожежнi швидко приїхали
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Нарешті почав діяти "справедливий суд" Лінча.
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Вместо "неизвестные" стоит написать "народные мстители".
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то ли ещё будет ой-ой-ой . ничего - папашка засевальщик ещё купит на хабарные деньги .
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Пускай крысеныши знают, что за ними следит зоркое всевидящее око народа.
Начало есть и это хорошо, дальше это просто должно стать доброй традицией. Если выводы сделаны не будут, то гореть начнут, дома, и усадьбы. Ну, а если и это не поможет, то гореть уже будут они сами. Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни - Цензор.НЕТ 8774
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ничего старшного...она наверняка его на дороге нашла или выиграла в лотерею
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гори гориясно чтобы не погасло. И желательно с выводком судьишки.
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допомагала папі рішення друкувати і заробила на джипару,.... тварюки !
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Хорошая новость в воскресный день. Надеюсь, продолжение следует.
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Как в анекдоте. Это сгорел внедорожник у жителей Волыни а не у дочери судьи.
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А чё сразу неизвестные сожгли? Может окурок не загасила... Почаще бы. Судьям больше ничего не желаю. Одно из самых ключевых звеньев занэпада страны. Эта мафия в мантиях, этот клан подлецов - повинен даже больше, нежели депутатский корпус и кабмин с кучерявошоколадным.
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Судья лучше знает, как описывать проишествие в заявлении, чтобы страховку получить.......за забытый окурок могут и не выплатить страховку.... Невідомі спалили позашляховик дочки судді на Волині - Цензор.НЕТ 2813
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Далеко не перший випадок за останній час. Горять авто корупціонерів по всій Україні, від Харкова до Волині. Спалені машини - такі ж акти відчаю, як і вибух гранати в суді Мелітополя або напад з сокирою на працівників прокуратури в Чернігові.
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Гранату в суде взорвали не в Мелитополе,а в Никополе.
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Дожились. У «людей» горе, а все довольны и уже вычисляют какую машинку купит папа и как скоро ее подпалят люди, не приемлющие несправедливости. А кто то, нас реформами и борьбой с коррупцией хочет убедить, что справедливость есть.
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А это и есть стимуляция реформ. Их нужно стимулировать, стимулировать и еще раз стимулировать! Пока не дойдет, пусть даже на том свете, что быть честным выгоднее в конечном итоге.
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У них, у избранных, даже извилинка не пошевельнеться в этом плане. Скорей всего наделают себе крепости с охраной и будут судебные поборы по скайпу проводить. Ну а если выдут за свой поребрик к людям, тут же народ и будет им о справедливости напоминать. Нелюди должны быть изолированы от людей.
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Теперь ставки в суде резко возрастут...доце надо машинку новую покупать...не будет же ребеночек пешком ходить
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Возростут ставки - возрастут убытки. Дома тоже горят. Иногда даже с жильцами внутри...
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И правильно сделали. Дочка судьи, а у неё уже внедорожник Мицубиси... Как пришло так и ушло.
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Легко пришло - легко ушло, но это им "легко пришло", а на самом деле несправедливость и продажность судьи легла тяжелым бременем на людей, на их семьи, на народ в целом...
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ну дожили , самой бедной касте и такую заподляну ... ну папа как раз наколядовал и напосевал , праздники ж .. Невідомі спалили позашляховик дочки судді на Волині - Цензор.НЕТ 3469
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В глубоком детстве я смотрел фильм "Спрут" - комиссар Катани, Сицилия, мафия, закон молчания - все дела. Там убили судью за то что он осудил мафиози и вокруг этого был построен сюжет.
В Украине все сюжеты вокруг судей будут построены совершенно наоборот - не осудил преступника, но осудил невиновного, способствовал захвату чужого имущества, вымогал взятку за справедливое решение и за это был наказан.
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ну понеслась - соска судейская первая)))
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.....да-а-а-а ((((( НАРОД обозлен (((( судя из коментов ((((
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Народ не обозлен а просто требует справедливого суда над всеми судьями кто сколько заслужил должен получить сполна.
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теперь вспомнит как работать по хозяйству.
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всмысле дочь свиней разводить начнет Невідомі спалили позашляховик дочки судді на Волині - Цензор.НЕТ 9725 ???
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Побольше бы таких "неизвестных", было бы поменьше таких судей-шкур
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Из за такой мелочи у юной судейской лярвы даже апетит не испортится Она нверное уже вызвала такси взяла карточку с сиротскими тысячами ста баксов И погнала на Киев новую тачку покупать Где уже оговорено что салон будет открыт в воскресный праздничный день Етол с ихними бабосами меньше комаринного укуса
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Коли почнуть палити прокурорiв починаючи з юги та суди по всiй державi??
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Бог дал, Бог и забрал, или - как пришел, так и ушел...
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Мало того, что судьи идут не по дороге с законностью,но и покупают такие же машины--внедорожники.Вот пока только машине объяснили--нужно ездить по дороге, как все. В следующий раз объяснят это судье.
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С таким кривосудием и суд Линча не за горами. Звоночки по всей Украине. Когда остановятся и за разум возьмутся?
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Не кривосудие а КУРВАСУДИЕ в Украине !.Авсе судьи - ублюдки как и президент .
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За покупкой внедорожника судьёй-мздоимцем , стоит сотня загубленных судеб ( жизней ) , НЕ ЗРЯ С ЭТИХ МРАЗЕЙ , В СРЕДНИЕ ВЕКА , СДИРАЛИ КОЖУ И ДЕЛАЛИ КРЕСЛО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО СУДЬИ .
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а где "погорелец" -одни пожарные машины?
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Очень скоро у них будут не только машины гореть но и их самих будут находить без голов . Сучья власть к этому целенаправленно идет !

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Сучья власть - это наши соседи, друзья, дальние родственники. Это мы сами. Пока система не изменится, сучья власть будет беспредельничать. И нужно начитнать с самого верху. С кондитера, его Кузни, фабрики в Липецке. И прочая.
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Где ребенок заработал на внедорожник??? Благодарите Бога, что дочь осталась жива и невредима!
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ЧИТАЯ КОМЕНТАРИИ вижу как много добрых, хороших, милых, благодушных, жалостливых и душевных граждан Великой Украины читает "цензор"..... И меня начинает возвращаться ВЕРА в людей и в то, что в Украине - все буде добре !!!!....... Невідомі спалили позашляховик дочки судді на Волині - Цензор.НЕТ 1390
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какие все зліе - а вдруг ей наследство от бабушки біло?
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Есть такая народная мудрость - "У вора, внедорожник горит".
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Ну и зачем жечь то?Завтра ведь на 2 таких украдут с наших карманов...Если жечь,то с водителем или самого водителя
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Хорошая новость...Терпение заканчивается
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любовь в стране к сукам в мантиях неописуема , поэтому им на любое минимальное сочувствие надеяться это от лукавого...
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Мадам Циперович, опишите себя в двух словах. - Я, таки, могу и в двух буквах - Ах!
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Варварсто жечь машины, если можно просто затоталить их владельцев.
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Не машины. а земля под ногами должна гореть у этих шакалов. А машина могла бы послужить для защиты Родины тем более что там недостача в транспорте.Вообще надо провести по стране мобилизацию внедорожников у судей прокуроров министров и всей остальной мрази.
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Красавцы правильно сделали иначе не доходит всеравно.
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Нічого-нічого, суддя ще наколядує...і собі,і дітям,і онукам...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни. ФОТО
 
 
 
 
 
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