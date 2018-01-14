 Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи на Волыни. ФОТО

Инцидент произошел в субботу, 13 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание "Волинь24".

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По информации издания, несколько пожарных машин прибыли в одно из хозяйств в селе Змиенец около 2 часов ночи. Очевидцы отмечают, что горел джип дочери заместителя главы окружного админсуда.

"Поджог, потому что облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова," - отметил один из соседей.

Факт пожара подтвердили в ГСЧС.

"В 1:50 поступило сообщение от жителей села Змиенец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению из 2 ближайших пожарных частей города Луцка", - сообщили спасатели.

По информации службы, горел внедорожник Mitsubishi. Огонь перекинулся на рядом расположенную летнюю кухню. Когда прибыли спасатели, машину полностью охватил огонь. Удалось спасти летнюю кухню и другие хозяйственные постройки.

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