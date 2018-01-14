 Педофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел в субботу, 13 января, около 13:00. 29-летняя жительница одного из поселков сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.

Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

"Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Мужчина находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка", - говорится в сообщении.

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По информации начальника Балаклейского отдела полиции Сергея Пинчука, днем ​​школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать по родному поселку.

На улице к ним подошел незнакомец и предложил пощедровать.

"Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Злоумышленник завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия," - добавлено в сообщении.

После того, как ребенок вернулся домой, она все рассказала. Мать немедленно вызвала полицию.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Следователи открыли уголовное производство по статье насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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