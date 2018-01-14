 Педофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в субботу, 13 января, около 13:00. 29-летняя жительница одного из поселков сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.
Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.
"Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Мужчина находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка", - говорится в сообщении.
По информации начальника Балаклейского отдела полиции Сергея Пинчука, днем школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать по родному поселку.
На улице к ним подошел незнакомец и предложил пощедровать.
"Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Злоумышленник завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия," - добавлено в сообщении.
После того, как ребенок вернулся домой, она все рассказала. Мать немедленно вызвала полицию.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Следователи открыли уголовное производство по статье насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Крім того - до 30% засуджених до хімічної кастрації знову скоювали насильницькі злочини за допомогою підручних засобів.
Водій маршрутки.
Чим бабця думала, поки чекала онучку? Тож не 2-3 хвилини було...
в народные времена конфетке были рады или ушку от кабана например, или там яблочек.
а щас жлобов неблагодарных наплодили - одна бабулька пустила таких посевать, денег не быо но дала торбу с яблоками, пирожками конфетками, бабулька такая радая была - а они суки вытрусили все на землю прямо у калитки кроме конфет..