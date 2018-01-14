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 Педофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители Харьковщины задержали мужчину за растление 10-летней девочки. Сообщение об инциденте поступило работникам Балаклейского отдела, которые установили личность злоумышленника за час.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел в субботу, 13 января, около 13:00. 29-летняя жительница одного из поселков сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.

Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

"Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Мужчина находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка", - говорится в сообщении.

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По информации начальника Балаклейского отдела полиции Сергея Пинчука, днем ​​школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать по родному поселку.

На улице к ним подошел незнакомец и предложил пощедровать.

"Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Злоумышленник завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия," - добавлено в сообщении.

После того, как ребенок вернулся домой, она все рассказала. Мать немедленно вызвала полицию.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Следователи открыли уголовное производство по статье насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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 Педофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция 01
Педофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3044238
 
 
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А лучше физическая: оторвать яйца без анестезии!
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ФИЗИЧЕСКАЯ ,КОМПЛЕКСНО С ХИМИЧЕСКОЙ И ГИЛЬОТИНА .
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хімічна кастрація - винахід ліберастів. Цей термін означає - шо засуджений не відчуває статевого потягу тільки поки приймає препарат. Кароч - бром у колишній СА иеж може вважатися засобом хімічної кастрації.
Крім того - до 30% засуджених до хімічної кастрації знову скоювали насильницькі злочини за допомогою підручних засобів.
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Он уже сегодня сам в камере щедровать будет, да так что мало не покажется.
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Мужчина находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка
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К сожалению да...Статья по которой решением суда направляли в специализированное психиатрическое учреждение закрытого типа отменена по требованиям евротолерастов...типа карательная психиатрия
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Видимо раньше обходилось без изнач\силований. Сейчас ему вменяю четкую статью УК Украины
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Таких тільки каструвати - бажано без наркозу а після цього в загальну "камеру" з тату на лобі за що посадили!!!
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Тату только в виде точки на щеке... Защеку после этого работа обеспечена, а хмырь будет бакланить ложкой с дыркой.
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Знав одного гвалтівника неповнолітньої- він в авторитеті вийшов. А вбивця мєнта вийшов пєтухом. Менше слухайте російський блатнюк і не ідеалізуйте зеків.
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Лечение моска через первичные половые признаки наиболее действенно,чем отсидит петухом и через 5 лет по амнистии на пол дня выйдет..чтоб снова тем же заняться.
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Дивна історія...
Чим бабця думала, поки чекала онучку? Тож не 2-3 хвилини було...
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Да там может просто болт показал(надеюсь),тоже развратные действия..
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И ничего не будет, выпустят. Сказано же, что он больной. У нас с больных, прокуроров, судей и депутатов взятки гладки.
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Добро пожаловать в СИЗО !!! Нащедруют так что мало непокажеться Педофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2774
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Навряд ли,психически больной в дурку попадёт
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Жители Восточной Гуты под Дамаском сообщают о запахе химического оружия Зарин в Сирии...,Плешивый педофил Кремля мстит за военную базу....
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Яка дурепа може жити з хворим, що перебуває на обліку у психіатра?
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во время Красного террора 1918-21 гг в Крыму товаристч чЛЕНИН послал туда знаменитую убийцу Землячку-Залкинд.товарищ Самойлова просрлвилась зверствами с особой жестокостью и насилием над пленными белогвардейцами барона Врангеля.Говорят отрезала мужское достоинство обыкновенным армейским штыком....
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штыком с винтовки Мосина,скажу не так просто купировать помидоры... Педофіл під приводом щедрування заманив і зґвалтував дитину на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7645
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що ж може бути в голові у дядька, який преться до дитини зтакими намірами? такому кастрації мало, лоботомію треба робити
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Кстати Землячка похоронена в Кремлевской Стене за особые заслуги перед советской властью и лично товаристчами чЛениным-Сралиным...
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Тут интересно вспомнить истории Педофилии на РАБссии.Этм недугом страдали как Суворов так и Кутузов.Оба покупали себе наложниц в возрасте не старше 14 лет.у Кутузова было около 300 девочек,у Суворова 200
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Честным был только Гоголевский Чичиков,покупал только Мертвые Души...
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Надо отметить, что при Гоголе с покупкой мертвых душ были проблемы. Сейчас при путлере на раиси 86% населения с мертвыми душами продаются на раз.
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Роскомнадзор РАБссии запретил мультфильм Трое из Простоквашино,за пропаганду нацизма..... Педофіл під приводом щедрування заманив і зґвалтував дитину на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4946Показ мульта запрещен также в Ютубе и Крыму....
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Мировой опыт нужен.Это не только у нас.За детей надо карать, минимум ,15 летним сроком,если без убийства.Плюс штамп в паспорте.Впрочем,база у ментов есть..Биометериал должен храниться до смерти.
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Мировой опыт. от тільки не досвід ойропи - там зараз триває кампанія за легалізацію педофілії.
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Отдать извращенца в руки бабушки и выключить свет.
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Да сколько же можно терпеть этот кошмар! Когда ваедут закон о химкастрации?
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Не зрозумів. Диван з подушкою вилучили як речові докази?
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Ликбез продолжается. Изымается постель, где, возможно, есть биоматериал. который послужит доказательством.
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Ничего ему не грозит, поскольку от псих на учёте.
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Справжнi чоливiки в селi незнайшлись раз це падло до мусорiв попало.Прикопувати таку гидоту потрiбно в лiсi.
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Ничего этой мрази не будет, кроме лечения в психбольнице, т.к. у него есть справка о том, что оно стоит на учете.
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Как мог брат, стоя в коридоре не слышать криков сестры?
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Колядование-понятно,народная традиция, но сегодня это похоже больше на Альпийское нищенство и попрашайничество. По городским подъездам ходят прилично одетые детки,которые напрочь незнают колядок, при этом отказываются от конфет и говорят,что нам краще,дядьку,грошима! Отвечать должны и родители, в данном случае бабушка,если она была в сознани или под шафе.
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а ПУЙ им а не денег!!!
в народные времена конфетке были рады или ушку от кабана например, или там яблочек.
а щас жлобов неблагодарных наплодили - одна бабулька пустила таких посевать, денег не быо но дала торбу с яблоками, пирожками конфетками, бабулька такая радая была - а они суки вытрусили все на землю прямо у калитки кроме конфет..
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епать-колотить.. если в поселках такое .. т хер можно в больших городах щедровать пускать!! вобще щас за детишками глаз да глаз нужен, бо неадекватов плодится ума - одно телевиденье "наше " чего стоит.. ужас жи есть..
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посадить на стул с дыркой и двумя кирпичами воздействовать на тестикулы
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПедофил под предлогом щедрования заманил и изнасиловал ребенка на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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