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 У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Тернопольском районе полиция изъяла у местного жителя опасный арсенал оружия и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В домовладении мужчины полицейские обнаружили почти 600 патронов, гранаты, около двух килограммов пороха и 40 грамм тротила, магазины к пистолету, пистолет-пулемет, предмет, похожий на магазин к корпусу для ручного пулемета с патронами, сигнальную ракету. По предварительной информации, фактически все найденное относится к временам Второй мировой войны. Однако среди предметов есть оружие и боеприпасы ьолее нового происхождения", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что местный житель также занимался изготовлением взрывоопасных предметов. У него обнаружили радиопульты, пять предметов, внешне похожих на запалы к ручным гранатам, провода детонаторов, гвозди, батарейки и другое оборудование. "Все это фигурант хранил в доме и на территории подворья в одном из сел Тернопольского района. Во время санкционированного обыска правоохранители нашли тайники в жилых комнатах, подсобных помещениях и в других местах, в частности и собачье будке", - доложили в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает, откуда такой арсенал оружия и оборудования, а также с какой целью мужчина хранил опасные предметы. Однако известно, что хобби горожанина - поиск и сбор старинных вещей на военную тематику. Для этого он приобрел себе металлоискатель.

Указано, что правонарушителя задержали, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему уже объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство, совершенное повторно), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, содеянное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

После проведения всех экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения еще и за ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Впоследствии суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Изъятые предметы передали в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр на экспертизу. Продолжается следствие.

 Также смотрите: Участник АТО погиб от взрыва гранаты на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция 01
У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция 02
У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция 03
У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3044211
 
 
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Ты в какую церковь ходишь УПЦ или ГКЦ?
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я прихильник греко-католицької церкви.а що?
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дело в том, что порохоботов готовы бить везде и все, и уже громко и открыто в полный голос об этом говорят. это я тебе смысл пояснил, ибо вижу не понимаешь, как раз таких тупых и берут в порохоботы
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Ты подпевало кремля - хватит нести сюда отрыжку рюсске пропаганды.
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Эта картинка скачана на территории рашки, обработана фотошопом зарегестрированным на территории рашки - какого ты сюда принес перл киселева?
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если кремль имеет серьезное влияние на ситуацию в Украине на четвертом году войны, это значит токо одно: нынешнюю украинскую власть надо устранить за импотентность
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Я согласен - потому что при серьезному противостоянию рюсске пропаганде со стороны Украины, импотентом должен быть ты.
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а ти я бачу настоящий Українець. і прізвище твоє чисто Українське. хвєдотов.... так в яких роках твоїх прєдків до України завезли?
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Мой предок был Федот и когда на Киевской Руси было переписывание населения то к Федоту добавили приставку из 2 букв - ОВ. Что тебе не нравится? Так было со всеми.
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Denis Fedotov) Ну а величайшие пецины полководцы "галетей- иловайский" и "полторак-дебальцевский" наверно для тебя это тоже отрыжка рюской пропаганды?
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А что было в Дебальцево - Довольно по разумному вывели войска с минимальными потерями. Ты наверное любишь про котлы кричать как истинный ватник - разве не так? Иловайский котел - Главный зрадофил "Семенченко" слил все ходы ВСУ и добровольческих батальонов в интернет. Зрадофил стал одной из главных причин иловайского котла - Разве на так ватник?
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Denis Fedotov) ОБА-НА оказывается иловайском котле, виноват Семенченко, ну а тот кто в Испании на виле загорал при иловайском котле в чем же он виноват? В дебальцево - по разумному пишешь вывели войска, порохосрань ты считаешь вывод войск через минные поля, это разумный вывод войск, тебе порохосрань нужно голову лечить! Порохосрань не только о котлах пишу, Я еще пишу гривне которая обесценивалась в пять раз, может в этом тоже Семенченко виноват, нет давай Я угадаю в этом виноват Грузин.
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Кого ты считаешь великими кинорежиссерами? Кацапов или ватных переводчиков - Кого именно из кацапов ты приплело к великим кинорежиссерам? Ведь это слово в переводе звучит совсем по другому. В таком варианте как ты его пишешь, оно применимо только между ватниками.
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Стою как то в пятницу в электричке Днепр - Синельниково и тут заходит чуваки с гитарой и довольно таки веселыми частушками про Порошенко и порохоботов. В итоге они покинули электричку с честно заработанными 10 грн несмотря на то что электричка была забита под завязку. Вот это действительно занавес.
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Я не автор этих частушек чтобы знать их на память но помнится несколько фраз о том что Порошенко олигарх, что то там украл и спрятал в иностранный офшор и то что у кацапов налог от липецкой фабрики больше чем от всех фабрик Рошен в Украине - Короче что то в этом бредовом духе, который больше вызвал усталость и без того усталых пассажиров электрички.
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В супермаркете ДИНИРЫ или ЛНРЫ и не такое наверное морозят - а судя по диалогу между матерью и 5-ти летним ребенком, каждому станет понятно что болезнь головного мозга под названием "рюсске мир" имеет хронический характер как у матери с ребенком, так и в окружающих их сеператистов.
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рюське мир как раз вообще уже около года ни разу не упоминает торгового партнера порошенку с негативным оттенком
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Пока есть такие как ты - пока и действует рюсске пропаганда против Украины. Ведь ты по сути и есть овощ который подпитывается рюсской пропагандой.
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как раз я, и такие как я выступают за резкое обострение отношений с рашкой и за резкое усиление нашей армии.
А такие как ты, считают, что армия не нужна и воевать мы не будем и не собираемся.
Разницу улавливаешь? ты ссцыкун и чмо
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И конечно же кацапы тебя поддерживают. Это 100% Тебя же не называют майданутым, кастрюлеголовым - Ты для кацапов обманутый украинец - Да ватник?
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Коли його вимінювали з полону, "начальник контррозвідки" орків «Хмурий» запитав: «Воювати ще будеш?»
- Буду! - відповів «Соболь».
- А чого ти такий наглий?
- Я чесний! - хрипло промовив полонений.

У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5152
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Это правильно. Власть должна показать свою силу. У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 868
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скорпион с таким огромным магазином
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слабенько как для искателя
но для дела сгодиться
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ты на смену заступил?.. на пиво зарабатываешь?... пойди лучше покалядуй, сегодня Маланка, и добрые люди таким как ты подают..
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почему тупые порохоботы резко негатино относятся к людям, которые требуют от политиков выполнения их же собственных предвыборных обещеаний? По-моему выполнение обещаний спустя довольно длительное время - это как-то вполне естественно. А вот закрывать на глаза на невыполнение, да еще на грубое вопиющее невыполнение, да еще и закрывать рот тем, кто требует - вот именно это сильно смахивает на оплачиваемую работу
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де ти на розводі? щось не можу зрозуміти!

У жителя Тернопільщини вилучено небезпечний арсенал зброї та боєприпасів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6956
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фсьо, пообщались, спс админу, всем спать, здесь ловить больше нехрен
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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