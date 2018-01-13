 У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В домовладении мужчины полицейские обнаружили почти 600 патронов, гранаты, около двух килограммов пороха и 40 грамм тротила, магазины к пистолету, пистолет-пулемет, предмет, похожий на магазин к корпусу для ручного пулемета с патронами, сигнальную ракету. По предварительной информации, фактически все найденное относится к временам Второй мировой войны. Однако среди предметов есть оружие и боеприпасы ьолее нового происхождения", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что местный житель также занимался изготовлением взрывоопасных предметов. У него обнаружили радиопульты, пять предметов, внешне похожих на запалы к ручным гранатам, провода детонаторов, гвозди, батарейки и другое оборудование. "Все это фигурант хранил в доме и на территории подворья в одном из сел Тернопольского района. Во время санкционированного обыска правоохранители нашли тайники в жилых комнатах, подсобных помещениях и в других местах, в частности и собачье будке", - доложили в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает, откуда такой арсенал оружия и оборудования, а также с какой целью мужчина хранил опасные предметы. Однако известно, что хобби горожанина - поиск и сбор старинных вещей на военную тематику. Для этого он приобрел себе металлоискатель.

Указано, что правонарушителя задержали, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему уже объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство, совершенное повторно), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, содеянное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

После проведения всех экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения еще и за ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Впоследствии суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Изъятые предметы передали в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр на экспертизу. Продолжается следствие.





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