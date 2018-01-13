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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (6688) стрельба (2165) Белгород-Днестровский (10)

 Ночью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета. ФОТОрепортаж

В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный ночью выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания, в результате чего был разрушена стена здания, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.

Информация о том, что неизвестный выстрел в здание заведения общественного питания поступило в полицию около 2:05.

"Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Неизвестные в Киеве устроили стрельбу в ночном клубе, - Нацполиция

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-и лет.

Проводятся первоочередные оперативно-следственные мероприятия на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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Ночью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета 01
Ночью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета 02
Ночью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета 03
Ночью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета 04
Ночью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета 05

Источник: https://censor.net.ua/p3044174
 
 
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Розкриття скоєних ОЗГ злочинів зросло в 2017-му на 47%, - Нацполіція
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Все буває...

У ніч на суботу, 13 січня, неподалік від католицьких церков в чилійській столиці Сантьяго-де-Чилі прогриміли вибухи.
Про це повідомляє The Santiago Times.
Зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков. Будівлям завдано незначного збитку. Ніхто не постраждав, тому що напад було скоєно вночі.
Нападники також розкидали антирелігійні листівки з погрозами понтифіку.
Обраний в грудні президент країни Себастьян Піньєра назвав ці випадки "актом насильства" і засудив їх.
"Ненависть і нетерпимість не можуть переважати над повагою і верховенством права. Ми приймемо Папу Франциска з радістю і спокоєм", - написав він у Twitter.
Папа Римський Франциск повинен прибути в Чилі в понеділок, 15 січня, і пробуде там чотири дні, потім він відвідає Перу.

Джерело: Новое время
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нє, злочинність таки зменшується..
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ти сумніваєшся у правдивості слів великих рехформаторів..? шатун та ахент кремля..навіть сумніву нема..
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А СБУ ловит "торговцев оружием", изымая у них пневматические винтовки и шумовые пистолеты.
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Это новость показывает всю ничтожность графиков и картинок в новости ниже, где сабаков победил всю преступность
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каазламордые не на шутку стали кошмарить Одесскую область... И когда уже наши область блокируют, а на секель-TV заиграют классику ("Лебединое озеро")...
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шота один белгород в последнее время в новостях Уночі в Білгород-Дністровському обстріляли кафе з гранатомета - Цензор.НЕТ 1934
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во во...и мужик который оружие переделывал и продавал с Аккермана ,и это тоже
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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