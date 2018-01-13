 Ночью в Белгород-Днестровском обстреляли кафе из гранатомета. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.

Информация о том, что неизвестный выстрел в здание заведения общественного питания поступило в полицию около 2:05.

"Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-и лет.

Проводятся первоочередные оперативно-следственные мероприятия на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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