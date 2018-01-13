 "Волноваха, извини за убийство!" - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности "ДНР" к расстрелу маршрутки в 2015-м. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти листовки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? У меня есть только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Но бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать. Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Которые долгие годы ждут возвращения Украины. И помнят все", - рассказал он.
Напомним, 13 января 2015 г. на блокпосту Вооруженных Сил Украины вблизи Волновахи боевики обстреляли рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк", в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан. Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.
винних під трибунал.
https://twitter.com/FranzMaser/status/952161248929615872
Vladislav R 85fbc9a9
Надо чтобы в АС были наёмники из Запада. С нашими толку не будет.
Любую хорошую задумку изговнят исполнением. 13.01.2018 00:17
Потрібно відбирати та запрошувати гідних людей.
Загалом я не проти іноземних спеціалістів, але не варто забувати, що держава це все ж таки не бізнес- сфера.
https://www.youtube.com/watch?v=8XeWykclUaE
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/13/1674198.html
philip philipovich9 минут назад
Возможно из видео вырезали кадры, где из автобуса выходили женщины и дети. В принципе, после постоянных бомбардировок школ, больниц и хлебокомбинатов, разбомбить атобусную остановку и обозвать всех убитых террористами, это плёвое дело для "космонавтов".
на х... эти извинения и прощения....
Ошибки смываются КРОВЬЮ!!!
ТОЧКА
И вы,в том числе,только вы даже прощения не просите,а пишите тут всякую ересь.
Важно другое,значит в городе есть люди,которые правильно понимают суть происходящего,а как это уже написано,это не важно.
Спасибо,смелым и отважным людям Докучаевска!
https://www.rbc.ua › Новости › Происшествия
5 окт. 2016 г. - В Волновахе Донецкой области на центральной площади проходит митингпротив отвода сил антитеррористической операции, согласованный Рамочным договором о разведении сил на Донбассе, передает.
Надеюсь среди этих несчастных в маршрутке не было тех кто вышел на митинг 5 окт. 2016 г.. Ну и слава Богу. Остальные что желали то и получили. извините ...
Что скажете ,болтуны?
Украинские снайперы на Донбассе проявляют чудеса профессионализма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, это случилось на Светлодарской дуге в районе поселка Травневое, когда после обстрела террористами позиций ВСУ из ствольной артиллерии один наш боец погиб и один был ранен.
Наш снайпер несколько часов наблюдал за позициями террористов с расстояния около 1000 метров, которые «на опорнике» спокойно занимались своими делами.
«И вот момент настал. Одновременно два террориста вышли из укрытия. Первый выстрел попал точно в цель. Террорист замертво рухнул на землю. Второй успел дернуться и тут же пуля его догнала. Доли секунды - и у террористов 1-200, 1-300», - пишет волонтер.
Террористы начали паниковать, быстро оттащили раненого так, что он оказался вне зоны видимости для снайпера.
«На другой нашей позиции, находящейся на расстоянии около 2700 метров от описанных событий, заметили, как террористы оттащили раненого, и наш боец с пулемета ДШК, на котором установлен прицел хорошей кратности (точно не знаю ), одним точным выстрелом ликвидировал террориста», - сообщил Мысягин.
По словам волонтера, за все время войны он не слышал, чтобы с расстояния 2700 метров при порыве ветра боец точно поразил цель.
«Такой результат вызывает только уважение и восхищение. Ещё раз. Пулемет ДШК, расстояние 2700 метров, порывы ветра, один выстрел - и точно в цель», - подчеркнул Мысягин и призвал верить в нашу армию и помогать ей, и она станет ещё сильней.
Канадский снайпер в Ираке
dinardetectives.info
Рекордный выстрел был произведен из американской снайперской винтовки McMillan TAC-50 калибра .50 BMG (12,7×99 мм). Снайпер занимал позицию в высотном здании, время полета пули составило 10 сек. «Выстрел фактически сорвал нападение боевиков на иракские силы безопасности и подтвержден наблюдением, видео- и другими материалами», - сообщил Globe and Mail источник в канадском военном ведомстве".