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 "Волноваха, извини за убийство!" - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности "ДНР" к расстрелу маршрутки в 2015-м. ФОТО

В занятом терористами и российскими наемниками Докучаевске сегодня распространили листовки с напоминанием о том, что маршрутку с мирными гражданами в 2015 году на блок-посту под Волновахой расстреляли ГРАДы самопровозглашенной "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти листовки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? У меня есть только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Но бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать. Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Которые долгие годы ждут возвращения Украины. И помнят все", - рассказал он.

Волноваха, извини за убийство! - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности ДНР к расстрелу маршрутки в 2015-м 01
Волноваха, извини за убийство! - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности ДНР к расстрелу маршрутки в 2015-м 02
Волноваха, извини за убийство! - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности ДНР к расстрелу маршрутки в 2015-м 03

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Напомним, 13 января 2015 г. на блокпосту Вооруженных Сил Украины вблизи Волновахи боевики обстреляли рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк", в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан. Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.

Волноваха, извини за убийство! - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности ДНР к расстрелу маршрутки в 2015-м 04

Источник: https://censor.net.ua/p3044172
 
 
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Ось так не хочуть говорити про МН17...Це не просто вбивство, а вбивство-теракт.
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злочин проти людяності.
винних під трибунал.
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какой обстрел автобуса?это все агенты кремля придумали,что бы помешать порошенко торговать с ДНР
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Роман с камнем твоя цена известна,во время блокады ,ты лил грязь на добровольцев
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А як Вам таке?

Vladislav R 85fbc9a9
Надо чтобы в АС были наёмники из Запада. С нашими толку не будет.
Любую хорошую задумку изговнят исполнением. 13.01.2018 00:17

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Навіщо найманці, навіть звучить образливо і не викликає довіри...
Потрібно відбирати та запрошувати гідних людей.
Загалом я не проти іноземних спеціалістів, але не варто забувати, що держава це все ж таки не бізнес- сфера.
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Це так, але ще більш образливо про всіх українців. От цікаво подивитись на його друзів!
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после всех преступлений правительство и президент Украины вели торговлю с этими боевиками это факт
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Роман с камнем Порошенко не торговал с ДНР? Торговал ,а на сдачу нанимал таких продажных ,скажем людей ,как ты,которые оправдывали любые его преступления против Украины ,такие как ты и в третьем рейхе за 30 рейкмарок оправдывали бы геноцид в концлагерях,утверждал бы что это лагеря оздоровления
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Ну это же не повод обнести даунбассию высоким забором. Порохоботы, верно я говорю?
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Нет, питарасы шоколадные, это не спам.
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на презерватив "Волноваха, извини за убийство!" - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности "ДНР" к расстрелу маршрутки в 2015-м - Цензор.НЕТ 7099
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Телеграм-канал Directorate 4 утверждает, что ролик Минобороны РФ с убийством боевиков, атаковавших базу российской авиации «Хмеймим», по неизвестным причинам был смонтирован.

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/01/13/1674198.html

philip philipovich9 минут назад
Возможно из видео вырезали кадры, где из автобуса выходили женщины и дети. В принципе, после постоянных бомбардировок школ, больниц и хлебокомбинатов, разбомбить атобусную остановку и обозвать всех убитых террористами, это плёвое дело для "космонавтов".
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Настільки тупі, що не прощення просять, а просто ІзЬвІнІ...
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Не извини, а ПРОСТИ!!! Извиняться нужно если в автобусе нечаянно на ногу наступил.
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Вбити, а потім казати "прости"? Під суд їх треба.
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в ЗЕМЛЮ!!!!
на х... эти извинения и прощения....
Ошибки смываются КРОВЬЮ!!!
ТОЧКА
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Если исходить из того,как считаете вы,то в землю нужно,как минимум, зарыть больше половины населения страны,потому,что с их молчаливого согласия у нас каждый день погибают наши люди.
И вы,в том числе,только вы даже прощения не просите,а пишите тут всякую ересь.
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Не городите чушь, ведь нет согласия "больше половины населения страны,потому,что с их молчаливого согласия...".
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Чушь не городите,убивали рашистские наёмники,а не жители города.
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Конечно наемники убивали, но среди них бьіли жители Донбасса.
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А дело было так (что за взрывы на снегу - обьяснять?)


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Взрывы от "градов" - если кратко. Там рядом камера снимала на вышке. Вот отсюда.

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Да разве в этом суть?
Важно другое,значит в городе есть люди,которые правильно понимают суть происходящего,а как это уже написано,это не важно.
Спасибо,смелым и отважным людям Докучаевска!
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Дивує, що з технікуму навіть табличку на метал не зняли..ще й на бАндєровском язике..
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на сайтах Украины включая цензор работает целая куча отставных офицеров фсб и инвалидов кацаПсинской армии воевавших в Чечне,..кацаПсинской армии воевавших уже в Украине с 2014 года под украинским аккаунтом и флагом.КацаКрысы ау... "Волновахо, вибач за вбивство!" - в окупованому Докучаєвську нагадали про причетність "ДНР" до розстрілу маршрутки в 2015-му - Цензор.НЕТ 5713
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Митинг в Волновахе: В Волновахе около 200 человек митингуют ...

https://www.rbc.ua › Новости › Происшествия


5 окт. 2016 г. - В Волновахе Донецкой области на центральной площади проходит митингпротив отвода сил антитеррористической операции, согласованный Рамочным договором о разведении сил на Донбассе, передает.

Надеюсь среди этих несчастных в маршрутке не было тех кто вышел на митинг 5 окт. 2016 г.. Ну и слава Богу. Остальные что желали то и получили. извините ...
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Тогда и вы должны получить,за то,что молчите и даёте возможность рашистам убивать каждый день наших героев и патриотов.
Что скажете ,болтуны?
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Один выстрел - и точно в цель: снайперы ВСУ устроили оккупантам панику
Украинские снайперы на Донбассе проявляют чудеса профессионализма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, это случилось на Светлодарской дуге в районе поселка Травневое, когда после обстрела террористами позиций ВСУ из ствольной артиллерии один наш боец погиб и один был ранен.

Наш снайпер несколько часов наблюдал за позициями террористов с расстояния около 1000 метров, которые «на опорнике» спокойно занимались своими делами.

«И вот момент настал. Одновременно два террориста вышли из укрытия. Первый выстрел попал точно в цель. Террорист замертво рухнул на землю. Второй успел дернуться и тут же пуля его догнала. Доли секунды - и у террористов 1-200, 1-300», - пишет волонтер.

Террористы начали паниковать, быстро оттащили раненого так, что он оказался вне зоны видимости для снайпера.

«На другой нашей позиции, находящейся на расстоянии около 2700 метров от описанных событий, заметили, как террористы оттащили раненого, и наш боец с пулемета ДШК, на котором установлен прицел хорошей кратности (точно не знаю ), одним точным выстрелом ликвидировал террориста», - сообщил Мысягин.

По словам волонтера, за все время войны он не слышал, чтобы с расстояния 2700 метров при порыве ветра боец точно поразил цель.

«Такой результат вызывает только уважение и восхищение. Ещё раз. Пулемет ДШК, расстояние 2700 метров, порывы ветра, один выстрел - и точно в цель», - подчеркнул Мысягин и призвал верить в нашу армию и помогать ей, и она станет ещё сильней.
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УРСу: "Канадский снайпер-спецназовец сделал уникальный выстрел, уже вошедший в мировую военную историю. Как сообщает канадское издание Globe and Mail, во время боевых действий в иракском городе Мосул в июне этого года военнослужащий подразделения Joint Task Force 2 с расстояния в 3540 м застрелил одного из боевиков ИГИЛ, атаковавших иракских солдат. Командование войск специального назначения Канады подтвердило данную информацию, но отказалось раскрывать имя снайпера и обстоятельства боя.
"Волновахо, вибач за вбивство!" - в окупованому Докучаєвську нагадали про причетність "ДНР" до розстрілу маршрутки в 2015-му - Цензор.НЕТ 9508 Канадский снайпер в Ираке
dinardetectives.info
Рекордный выстрел был произведен из американской снайперской винтовки McMillan TAC-50 калибра .50 BMG (12,7×99 мм). Снайпер занимал позицию в высотном здании, время полета пули составило 10 сек. «Выстрел фактически сорвал нападение боевиков на иракские силы безопасности и подтвержден наблюдением, видео- и другими материалами», - сообщил Globe and Mail источник в канадском военном ведомстве".
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за 3 роки краще б шматки металу з тiл та салону автобуса показали. чи це вже було зроблено? тодi перепрошую
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Волноваха, извини за убийство!" - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности "ДНР" к расстрелу маршрутки в 2015-м. ФОТО
 
 
 
 
 
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