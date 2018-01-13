 "Волноваха, извини за убийство!" - в оккупированном Докучаевске напомнили о причастности "ДНР" к расстрелу маршрутки в 2015-м. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Российские наемники обстреливают подходы к Авдеевке из РСЗО "Град". ВИДЕО

"Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти листовки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? У меня есть только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Но бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать. Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Которые долгие годы ждут возвращения Украины. И помнят все", - рассказал он.







Читайте также: Наблюдатели зафиксировали "ГРАДы" наемников РФ, размещенные в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

Напомним, 13 января 2015 г. на блокпосту Вооруженных Сил Украины вблизи Волновахи боевики обстреляли рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк", в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан. Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.