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Все про:Одесская область (1371) оружие (3319) СБУ (12042)

 СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи. Клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете на тематических форумах.

Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета.

В ходе обысков по месту жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли одиннадцать пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине 01
СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине 02
СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3044165
 
 
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Вроде винтовки "мелкашки"?
Опять "постановка"? СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине - Цензор.НЕТ 1832
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похоже воздушки, не удивлюсь если пмы тоже воздуханы)
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Похоже и револьверы под патрон Флобера
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Житель Одеської області переробляв травматичну зброю в бойову, а потім продавав
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кустари-кулибины...
и на фиг нам покупать джавелины?
если такой спец из выхлопной трубы джипа с разборки... похожий сделает.. СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине - Цензор.НЕТ 2360
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штик-ніж+боєприпаси - вже стаття! Нє ну я думав там арсенал, СБУ на таку мєлочовку перейшла..
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Незнаю як на счет боевого, но на фото четко видно 7 духанок, 1 флобер и 2 шумовика.
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Пневматика и резинострелы + штык-ножи.
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Еле расмотрел. В основном пневматика с коллиматором. Пара "игрушек" похожи на переделки. Боевые которые видны - напоминают 9Х19 ("парабеллум", длина гильзы и закругление пули). Что в пакете не определю.
А так стрелковый тир и энтузиасты. Может 4,5 переделали на 5,6 мм. Но непохоже.
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Ничего не переделывали, даже пульки в заводских упаковках лежат возле воздушек и отдельно для револьверов 4,5 мм - Флобер.
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СБУ кошмарит предпринимателей - одни воздушки и револьверы под патрон Флобера (4,5 мм) изъяли,
а заглянуть в закрома УПЦ МП духу не хватает?
Орлы, мля.
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Красивая постановка.Пневматика уже боевое оружие.Зачем это вообще выкладывать в век интернета?
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Почему СБУ молчит о складах оружия обнаруженных двух церквях Запорожья и на складе принадлежащем Одесской епархии УПЦ (МП) ?
Задержан ли казначей запорожской епархии УПЦ (МП) сбежавший еще вчера?
Где запорожский митрополит Лука ?

Что делает Онуфрий в администрации Президента?
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Страшное дело отобрали пневматику и три стартовых пистолета.

Статейка рассчитанная на дебилов, не разбирающихся в оружии.
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Подкинули бы хоть пару страйкбольных автоматов, что бы не выглядеть полными идиотами...
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"...пресекли ... сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов " - а на фотографии воздушки и пульки для них! Очередное фуфло от "СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры".
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А нечего этому кустарю одиночке влезать в сферу деятельности сабакова. Продажа оружия - это его кусок пирога! СБУ блокувала збут зброї і боєприпасів на Одещині - Цензор.НЕТ 2429
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Оружие надо не конфисковывать, а раздавать ДАРОМ!!! Прочитал кобзарь - получи дорогой М-16! Спел реве та стогне... -возьми дорогой пулемет! А СБУ мордой в асфальт надо ложить кацапских карапузов в рясах!
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Кому эти переделки нужны которые могут отказать в любой момент...идиотизм.Барыги у власти - совок конченный...
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СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине.

Ну якщо це зброя, то нехай ФСБ(У) прозвітує, скільки було накрито цехів по виробництву мухобійок (теж зброя проти мух), тапців (зброя проти тараканів) та газет (згорнутою газетою можна вбити комара).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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