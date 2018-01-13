 СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи. Клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете на тематических форумах.

Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета.

В ходе обысков по месту жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли одиннадцать пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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