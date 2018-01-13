 СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи. Клиентов, в частности представителей криминальных кругов региона, он подыскивал в интернете на тематических форумах.
Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета.
В ходе обысков по месту жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли одиннадцать пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Опять "постановка"?
и на фиг нам покупать джавелины?
если такой спец из выхлопной трубы джипа с разборки... похожий сделает..
А так стрелковый тир и энтузиасты. Может 4,5 переделали на 5,6 мм. Но непохоже.
а заглянуть в закрома УПЦ МП духу не хватает?
Орлы, мля.
Задержан ли казначей запорожской епархии УПЦ (МП) сбежавший еще вчера?
Где запорожский митрополит Лука ?
Что делает Онуфрий в администрации Президента?
Статейка рассчитанная на дебилов, не разбирающихся в оружии.
Ну якщо це зброя, то нехай ФСБ(У) прозвітує, скільки було накрито цехів по виробництву мухобійок (теж зброя проти мух), тапців (зброя проти тараканів) та газет (згорнутою газетою можна вбити комара).