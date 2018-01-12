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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Председатель сельсовета на Черкасщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области при получении взятки задержан председатель одного из сельских советов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал 10 тыс. гривен неправомерной выгоды от предпринимателя за размещение двух объектов наружной рекламы на территории села. 

Злоумышленника задержали сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции при получении всей суммы оговоренной взятки.

Председатель сельсовета на Черкасщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: За систематическое взяточничество задержан преподаватель львовского вуза, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Председатель сельсовета на Черкасщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: При получении 1500 долл. взятки на Закарпатье задержан чиновник облпотребсоюза, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3044135
 
 
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Истинный коррупционер. Вот кого с помпой посадят !!!!!
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Видать это пятый кандидат в менскую за все время по новому
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мабуть землю продавав, а кажуть ринку землі нема.
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А 500 тыщ баксов, которые пыталось всучить детективу НАБУ молодое дарование из БПП, из Одессы, сбежавшее через окно, - это мелочь из карманов наших?
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Цензор, перестаньте публиковать новости про этот мелочный мусор. Каждый день по нескольку супер новостей о том, что поймали очередного взяточника на смешной сумме. Серьезные пацаны смеются над вами. Там суммы не вмещают нулей
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредседатель сельсовета на Черкасщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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