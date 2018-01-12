 Председатель сельсовета на Черкасщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал 10 тыс. гривен неправомерной выгоды от предпринимателя за размещение двух объектов наружной рекламы на территории села.
Злоумышленника задержали сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции при получении всей суммы оговоренной взятки.
По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.