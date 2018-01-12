 Глава УГКЦ Святослав Шевчук предложил Козловскому начать совместный научный проект. ФОТО

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ, передает Цензор.НЕТ.

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Проект призван показать, как "грубо могут использовать религию, религиозные убеждения для достижения своих политических целей".



"Нам необходимо раскрыть разные способы и попытки инструментализации Церкви. И это мы видим не только на неподконтрольной территории Донбасса, но и здесь. Сегодня Церковь имеет высокий рейтинг доверия, которого, к сожалению, нет у государственных институтов. Мы видим две опасности: с одной стороны, использовать Церковь в своих политических целях, с другой - ее дискредитировать", - сказал Патриарх Святослав.



Он рассказал, что в УГКЦ подготовили специальную инструкцию для священнослужителей о том, как вести себя во время предвыборной кампании, чтобы не дать себя использовать. Другой документ: "О политической активности мирян". "Духовенство не может заниматься политикой, но совестливые, ответственные, морально зрелые миряне должны идти в политику", - пояснил Предстоятель УГКЦ.

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В завершение встречи Патриарх Святослав вручил Игорю Козловскому "Медаль Блаженнішого Любомира". Также стороны договорились о дальнейших подобных встречах.