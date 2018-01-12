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 Политика Украины
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 Глава УГКЦ Святослав Шевчук предложил Козловскому начать совместный научный проект. ФОТО

Патриарх Украинской Греко-Католической церкви Святослав (Шевчук) во время встречи с религиоведом Игорем Козловским предложил ему совместный научный проект.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ, передает Цензор.НЕТ.

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Проект призван показать, как "грубо могут использовать религию, религиозные убеждения для достижения своих политических целей".

"Нам необходимо раскрыть разные способы и попытки инструментализации Церкви. И это мы видим не только на неподконтрольной территории Донбасса, но и здесь. Сегодня Церковь имеет высокий рейтинг доверия, которого, к сожалению, нет у государственных институтов. Мы видим две опасности: с одной стороны, использовать Церковь в своих политических целях, с другой - ее дискредитировать", - сказал Патриарх Святослав.

Он рассказал, что в УГКЦ подготовили специальную инструкцию для священнослужителей о том, как вести себя во время предвыборной кампании, чтобы не дать себя использовать. Другой документ: "О политической активности мирян". "Духовенство не может заниматься политикой, но совестливые, ответственные, морально зрелые миряне должны идти в политику", - пояснил Предстоятель УГКЦ.

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В завершение встречи Патриарх Святослав вручил Игорю Козловскому "Медаль Блаженнішого Любомира". Также стороны договорились о дальнейших подобных встречах.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук предложил Козловскому начать совместный научный проект 01

Источник: https://censor.net.ua/p3044128
 
 
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Навіть відкинувши рід їх занять, можна погодитись, що се - два достойних мужа. Ні один з двох не був задіяний в аферах, скандалах, чи в чиїх би то не було політичних інтересах.
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Доктора наук мабуть захотів. Піп-професор.
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Ви пане за освітою та інтелектом в підметки не годитесь Святославу.
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іди подрочи, шавка. святославу хіба в будку собачу
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ти ба, у твого попа нема жодного захисника - всі такі ж боягузи як і ти, дурко, тільки лайкають твої соплі
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Нормальні люди з лайном не спілкуються.
Я в розрахунок не беруся. Я - психіатр.
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Проект призван показать, как "грубо могут использовать религию, религиозные убеждения для достижения своих политических целей".

Пусть лучше выложит фотки, из которых видно на каких машинах гоняют попы и замостырит проект про религию и поповские бизнес-интересы.
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Ти не порівнюй свого кацапа Онуфрія з нормальним Святославом!
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А чем он нормальнее других попов, дорогой? В рубище ходит? Хлеб с водой ест? Всё, что нацаревал бедным раздаёт? Или напевает сладко, дураков привечает?
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Стосовно використання у політиці до УГКЦ нема питань. А ось до УПЦ МП таких питань безліч, особливо цікавить їх участь у бойових діях на Сході України.
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Патриарх УГКЦ не публичный человек и нигде не пиарится, но делает многое, в том числе священники УГКЦ постоянно вместе с прихожанами собирают и возят на передок продукты и необходимые вещи для наших воинов.
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Козловский интеллектуал, не удалось его склонить к сотрудничеству с диктатурой.
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они его не склоняли. как сняли повязку с глаз ему сказали, - вы состоявшийся человек и ваши убеждения нам известны, мы вас не будем вербовать, не имеет смысла, все одно отказ и потому вы обменный фонд и не более.
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Расскажу технику этого вопроса. Забирайте Савченко, с неё ничего не получишь, только один геморрой.
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ни с кого не получишь мало кто предаст свою страну. принуждением нельзя завербовать. полуживой весь израненный и раздетый в мороз наш пленный всушник скажет возможно, что ему прикажут,но это принуждение не принесет им удовлетворения. к пленным надо относиться однозначно - как к пленным. и это заблуждение что ничего не получишь. россия все это использует в политических целях. отпустила Н.Савченко и обменяв неравноценно еще смогла присесть на некоторое время на уши Европе - договороспособный. все в цене. и что самое важное все дела их сфабрикованы против наших людей. действует их политическая целесообразность в контексте его последних идей. все они практически пустые, но политически сильны. инициатива на его стороне и что бы его сломить надо инициативу перехватить и начинать ходить первыми просчитав вероятный ответ. вот к примеру закон об оккупированных территориях нам не дают принять ссылаясь на ранее подписанный договор и тем самым угрожают разрывом минских соглашений после чего война обострится и не по их вине. но и нам необходимо менять статус для решения первостепенных задач. то есть мы в неком коридоре из которого выхода нет. идем на поводу у более сильного и нахального военного преступника с которым договоров не стоит заключать.иными словами нам нужно спросить в начале у запада - у нас, что нет иных вариантов как только принять этот ватный анклав в свой состав и закрыть все попытки вернуть Крым назад? простыми словами пересказать это просто - не мира не войны и жертвы ежедневно сколько нам это терпеть?
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великий человек,такой же стойкий,непокорённый как надюшечка савченка.
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Секрет успеха. Быть пересичной долбасюрой. Во время агрессии остаться в Юзовке и распрекрасно работать в маладой республике. Попасть в немилость у утырков. Быть обмененным. И теперь целованным в жопу со всех сторон.
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Сходи туда и попробуй остаться человеком.
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Ну так он бы и оставался "человеком" и дальше в даунецком институте. Не повезло патриоту просто
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А почему вы мне тыкаете? Долбасское воспитание? Енакиевский филиал Зугресского института Хуртульных дефиниций?
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Ушёл Гузар, - остаются такие, как Шевчук, и убейтесь о стену, ублюдки!
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Святослав довольно скромный человек, не смотря на его сан. Передвигается на скромной машине и в общении прост.
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Есть такого сорта люди, когда самые упоротые нутром чуют, что этот им - не по зубам. На таких стоит Украина и будет стоять вечно, что бы там всякие дегенераты не вякали и о чём бы не бредили и какая бы власть не пудрила нам мозги, - ничего не прокатит! Это - УКРАИНА, детка!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава УГКЦ Святослав Шевчук предложил Козловскому начать совместный научный проект. ФОТО
 
 
 
 
 
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