 Глава УГКЦ Святослав Шевчук предложил Козловскому начать совместный научный проект. ФОТО

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ, передает Цензор.НЕТ.
Проект призван показать, как "грубо могут использовать религию, религиозные убеждения для достижения своих политических целей".
"Нам необходимо раскрыть разные способы и попытки инструментализации Церкви. И это мы видим не только на неподконтрольной территории Донбасса, но и здесь. Сегодня Церковь имеет высокий рейтинг доверия, которого, к сожалению, нет у государственных институтов. Мы видим две опасности: с одной стороны, использовать Церковь в своих политических целях, с другой - ее дискредитировать", - сказал Патриарх Святослав.
Он рассказал, что в УГКЦ подготовили специальную инструкцию для священнослужителей о том, как вести себя во время предвыборной кампании, чтобы не дать себя использовать. Другой документ: "О политической активности мирян". "Духовенство не может заниматься политикой, но совестливые, ответственные, морально зрелые миряне должны идти в политику", - пояснил Предстоятель УГКЦ.
В завершение встречи Патриарх Святослав вручил Игорю Козловскому "Медаль Блаженнішого Любомира". Также стороны договорились о дальнейших подобных встречах.
Я в розрахунок не беруся. Я - психіатр.
Пусть лучше выложит фотки, из которых видно на каких машинах гоняют попы и замостырит проект про религию и поповские бизнес-интересы.