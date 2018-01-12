СБУ осуществляет досудебное расследование в отношении работы в оккупированном Крыму Adidas, Puma и DHL. ДОКУМЕНТ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ведомства на запрос сайта Крим.Реалии.

"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия ", - говорится в документе.

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В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются.

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в Крыму. Министерство в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств перечисленных компаний на оккупированном полуострове.

Ранее в ответ на запрос DW о деятельности компании DHL Express в Крыму пресс-служба компании разъяснила, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживается торгового законодательства. Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу нет.

В сентябре 2017 года Совет Европейского союза продлил до 15 марта 2018 действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

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