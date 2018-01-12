СБУ осуществляет досудебное расследование в отношении работы в оккупированном Крыму Adidas, Puma и DHL. ДОКУМЕНТ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ведомства на запрос сайта Крим.Реалии.
"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия ", - говорится в документе.
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В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются.
6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в Крыму. Министерство в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств перечисленных компаний на оккупированном полуострове.
Ранее в ответ на запрос DW о деятельности компании DHL Express в Крыму пресс-служба компании разъяснила, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживается торгового законодательства. Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу нет.
В сентябре 2017 года Совет Европейского союза продлил до 15 марта 2018 действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.
А щодо роботи в Криму і Лугандоні "Рошену" слабо справу відкрити???
погнали дальше пусь адик который заснован в прошлом даже и не поймет мема но пусть ФСБУ тогда сделает понятную для меня весчь и кинет предьяву английскому Истбанку на котором золото Полуботка на депозите лежит уже 300 ярдов фунтов золом ...но понятно оборона панамских депозитов и сбор орехов приоритет
А что тут расследовать?!!
Заходим на официальный САЙТ АДИДАС и видим:
ADIDAS & REEBOK OUTLET, ТЦ ФМ
Ясная улица 37А, ТЦ ФМ, 295022, Симферополь
ADIDAS, ТЦ МЕГАНОМ
Евпаторийское шоссе 8, Меганом, 295006, Симферополь
ADIDAS, КИРОВА ПР.
Кирова проспект 24, 295011, Симферополь
ADIDAS, НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ ЛЕНИНА
набережная имени Ленина 5, 298600, Ялта
ADIDAS, ТЦ МУСОН
Вакуленчука 29, Мусон, 299053, Севастополь
это что - мало?!!