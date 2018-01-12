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 СБУ осуществляет досудебное расследование в отношении работы в оккупированном Крыму Adidas, Puma и DHL. ДОКУМЕНТ

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексирована полуострове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ведомства на запрос сайта Крим.Реалии.

"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия ", - говорится в документе.

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В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются.

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в Крыму. Министерство в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств перечисленных компаний на оккупированном полуострове.

Ранее в ответ на запрос DW о деятельности компании DHL Express в Крыму пресс-служба компании разъяснила, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживается торгового законодательства. Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу нет.

В сентябре 2017 года Совет Европейского союза продлил до 15 марта 2018 действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

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СБУ осуществляет досудебное расследование в отношении работы в оккупированном Крыму Adidas, Puma и DHL 01

Источник: https://censor.net.ua/p3044127
 
 
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СБУ осуществляет досудебное расследование в отношении работы в оккупированном Крыму Adidas, Puma и DHL. ДОКУМЕНТ.

А щодо роботи в Криму і Лугандоні "Рошену" слабо справу відкрити???
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Петя хуйлом себе уявляє - то інша проблема , а от європейські компанії які роблять бізнес на окупованих тереторіях мають бізнес замість того , щоб приєднатись до світової блокади - не добре
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І що наша СБУ цим німецьким фіриаи зробить? Перестане своїм співробітникам спортзальні "трєніки" у них купляти? Налякали їжаків голими .... Німаки для кацапів майже як брати.
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Наконец-то,а после собранных фактов можно будет уже предпринять конкретные действия к этим компаниям.
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Вот казалось бы какое отношение имеет к США немецкий банк, который занимался махинациями с русскими,но американцы увидели нарушение санкций и крупно оштрафовали немецкий банк.Так вот, все эти Adidas, Puma итд также имеют бизнес и в США,Канаде других странах которые приняли санкции.Короче,вы понимаете что они могут потерять не только репутацию.
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ДуЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖе актуально!!!!!!!!
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просто обістятися як АКТУАЛЬНО!!!!
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Після розслідування треба подавати у міжнародний суд стосовно нанесення збитків. Крім того, у матеріковій Україні треба заборонити працювати вищезгаданим компаніям.
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Щоб їх продукцію завозили контрабасом, який кришують сбушні уйопки.
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Своїми ненажерами займіться.... Медведчука оно вже навіть америкоси санкціионним зробили...
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СБУ займається китайськими виготівками брендового одягу але ще нікого не впіймала хто взірвав чотири склади боєприпасів а також ні ожного кого обіцяла впіймати за теракти в Одессі.Це то про що я вам і говорив чотири роки зазад,наші СБУ ловлять тільки бомжів,проституток і тіх котрі можуть загрожувати чинному правлінню яке їм платить зарплати які і неснилися трудівникам самим небезпесним професіям включаючи воїнам які постійно беребувають під смертельними обстрілами ворога.Даже придумали термін,бойове раненя і ранення яке воїн отримав під час обстрілу ворога ховаючись від нього в окопі не маючи чим сепаратистам відповісти.
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Ну что за ерунда, "расследование", если есть адреса, то это дело 1 дня провести такое расследование. Агентов там ведь хватает. Щеки не надо надувать, а просто сделайте свое дело, за которое, в том числе, вам платят зарплату.
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у 20-му столітті совок допомагав нацистам "стати на ноги", у 21-му - нацисти допомагають рашистам не здохнути швидко...
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Гы гы. СБУ на место DHL Express, Adidas, Puma ставит))) Вот соберутся эти монстры, побеседуют с такими же, типа Сименс, придавят Серкель, и будут работать совершенно законно.
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Серкель = Меркель, я фаитлии не кривляю.
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погнали дальше пусь адик который заснован в прошлом даже и не поймет мема но пусть ФСБУ тогда сделает понятную для меня весчь и кинет предьяву английскому Истбанку на котором золото Полуботка на депозите лежит уже 300 ярдов фунтов золом ...но понятно оборона панамских депозитов и сбор орехов приоритет
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ППЦ!
А что тут расследовать?!!
Заходим на официальный САЙТ АДИДАС и видим:


ADIDAS & REEBOK OUTLET, ТЦ ФМ
Ясная улица 37А, ТЦ ФМ, 295022, Симферополь


ADIDAS, ТЦ МЕГАНОМ
Евпаторийское шоссе 8, Меганом, 295006, Симферополь

ADIDAS, КИРОВА ПР.
Кирова проспект 24, 295011, Симферополь

ADIDAS, НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ ЛЕНИНА
набережная имени Ленина 5, 298600, Ялта

ADIDAS, ТЦ МУСОН
Вакуленчука 29, Мусон, 299053, Севастополь

это что - мало?!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ осуществляет досудебное расследование в отношении работы в оккупированном Крыму Adidas, Puma и DHL. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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