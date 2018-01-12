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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3474) Нацполиция (6681) Хмельнитчина (316) сельсовет (44)

 Председатель сельсовета на Хмельнитчине задержан за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области оперативники Нацполиции задокументировали факт вымогательства взятки председателем одного из сельских советов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что чиновник требует от руководителя подрядной организации 10 тыс. гривен взятки за подписание актов выполненных работ по реконструкции системы водоснабжения.

Задержали взяточника сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции во время получения второй части, а именно 8 тыс. гривен взятки.

Председатель сельсовета на Хмельнитчине задержан за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Чиновник одного из поселковых советов Киевщины задержан при получении взятки в виде автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Председатель сельсовета на Хмельнитчине задержан за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Глава сельсовета на Львовщине задержан за получение 33 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3044126
 
 
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Ну так єто не Киев, там стартуют с миллиона, поэтому и "невидимы"
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Вот скупой,дал бы двадцать и был бы неприкасаемым.
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Блін, забагато готівки по країні ходить. Цікаво, що носили б, якби залишились тільки електронні гроші? І цей голова сільради таки буде сидіти на відміну від депутата ВРУ з фракції БПП Бабенка. І справа навіть не у фракції, а в масштабах. 500 000 доларів проти 10 00 гривень .
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наличкой брать не нужно, нужно было организовать перечисление на карту жены, или как у крупных олигархов и бизнесменов с одного офшорного счета перекинуть на другой
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не пишите чушь, открыть фирму и счет в оффшоре стоит куда дороже 10 тыс.грн.
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Голову сільради на Хмельниччині затримано за одержання 10 тис. грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 168 Никто не боится "борьбы" с коррупцией...

Только смертная казнь изменит положение дел.
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надо снять с него сельскую неприкосновенность!!!
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Ученики Тимошенко никак не могут распрощаться с прошлым.
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Голову сільради на Хмельниччині затримано за одержання 10 тис. грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5164 Председатель сельсовета на Хмельнитчине задержан за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО.... СКОКО ФОТО.... ЖУТЬ!

Упс....https://tsn.ua/ukrayina/kolishniy-kombat-otrimav-2-roki-za-gratami-cherez-habar-u-5-tisyach-griven-1084535.html
Суд не стал отстранять от должности директора Института агроэкологии Фурдычко, задержанного на $300 тыс. взятки....................

Законы существуют для бедных, у богатых есть свои адвокаты, прокуроры и судьи.

Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
История одного города (Михаил Салтыков-Щедрин).
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и звание должно соответствовать полковнику ГСЧС
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а що він за ці копійки мав зробити? від....ти?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредседатель сельсовета на Хмельнитчине задержан за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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