 Председатель сельсовета на Хмельнитчине задержан за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что чиновник требует от руководителя подрядной организации 10 тыс. гривен взятки за подписание актов выполненных работ по реконструкции системы водоснабжения.
Задержали взяточника сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции во время получения второй части, а именно 8 тыс. гривен взятки.
По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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Только смертная казнь изменит положение дел.
Упс....https://tsn.ua/ukrayina/kolishniy-kombat-otrimav-2-roki-za-gratami-cherez-habar-u-5-tisyach-griven-1084535.html
Суд не стал отстранять от должности директора Института агроэкологии Фурдычко, задержанного на $300 тыс. взятки....................
Законы существуют для бедных, у богатых есть свои адвокаты, прокуроры и судьи.
Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
История одного города (Михаил Салтыков-Щедрин).