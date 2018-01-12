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Все про:взятка (3474) Нацполиция (6681) Харьковщина (1057) ГСЧС (1186)

 Полковник ГСЧС задержан на Харьковщине за вымогание 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

На Харьковщине оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции разоблачили начальника одного из районных отделов ГСЧС, который требовал от гражданина 10 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За указанную сумму полковник пообещал не привлекать к административной ответственности за реализацию пиротехнических изделий.

В ходе легализации материалов сотрудники Нацполиции задокументировали факт получения должностным лицом 5 тыс. гривен взятки.

Полковник ГСЧС задержан на Харьковщине за вымогание 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Чиновница ЖКС задержана в Одессе за получение 600 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3044121
 
 
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Коррупция весьма преувеличена и используется ахентами хремля.Цитата великого продавца трусов,которого Украине по его словам сам господь бог послал.
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Внешний долг: каждый украинец уже должен по $1900. Вы у кого то за бугром взаймы брали? Я нет. А Грося говорит, что мы все должны

Полковник ДСНС затриманий на Харківщині за вимагання 10 тис. грн хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8572
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ерунда, долг накопился за все время независимости, а не при Гройсмане.
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разумеется. Только есть разница между 300 и 2000. Примерно в 6 раз
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необхідно в верховну раду внести законопроект -якщо людина бере взятку не більш 100 тисяч доларів і не користується офшорами ,то таких людей щоб закон навіть захищав.
А тих хто бере взятку не більше 50 000 доларів прирівняти до святих і писати з них картини і розвішувати в коридорах ВР .
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так проверки ЧП пожарной инспекцией .которую обещают убрать (Карл).отменены но по закону инспектор может проверить декларацию об препренемателе а если онная не готова и нет дозвола из РА то берегись -штрафа в 920 грн ...а если не хош плотить то дай на бензин 200 грн в месяц или год кто как крутит на местах .... а нам гройсман про парасюка вливает какой он жесткий бандеровец
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- Здравствуйте я полковник СБУ, и у нас новая акция.
Напишите нам занимательную историю о своем друге -
и он получит майку-фуфайку с индивидуальным номером.

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолковник ГСЧС задержан на Харьковщине за вымогание 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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