 Полковник ГСЧС задержан на Харьковщине за вымогание 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За указанную сумму полковник пообещал не привлекать к административной ответственности за реализацию пиротехнических изделий.
В ходе легализации материалов сотрудники Нацполиции задокументировали факт получения должностным лицом 5 тыс. гривен взятки.
По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
А тих хто бере взятку не більше 50 000 доларів прирівняти до святих і писати з них картини і розвішувати в коридорах ВР .
- Здравствуйте я полковник СБУ, и у нас новая акция.
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