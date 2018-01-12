 Полковник ГСЧС задержан на Харьковщине за вымогание 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За указанную сумму полковник пообещал не привлекать к административной ответственности за реализацию пиротехнических изделий.

В ходе легализации материалов сотрудники Нацполиции задокументировали факт получения должностным лицом 5 тыс. гривен взятки.

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По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.