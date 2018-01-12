 "Фантом" не допустил демонтаж и кражу 50 метров железнодорожных путей на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в населенном пункте Золотое-4 установлен факт демонтажа железнодорожных путей длиной от 2 до 4 метров 6 лицами, действовавшими с помощью газовых резаков. В дальнейшем демонтированные пути загружали в грузовой автомобиль КрАЗ для транспортировки и последующей их реализации через пункты приема металлолома.

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На момент задержания лиц, ими были вырезаны и загружены на указанный грузовик около 50 метров путей.

На место происшествия был вызван наряд Нацполиции, которому переданы материалы, 6 правонарушителей, водитель автомобиля КРАЗ, оборудование с помощью которого осуществлялся демонтаж железнодорожных путей и транспортное средство.









Сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по ч.2 ст.185 УК Украины (кража) и начато досудебное расследование.