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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:железная дорога (976) Луганщина (3681) налоговая милиция (1105) ГФС (2351)

 "Фантом" не допустил демонтаж и кражу 50 метров железнодорожных путей на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" в Луганской области остановили демонтаж железнодорожных путей, которые планировали реализовать через пункт приема металлолома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в населенном пункте Золотое-4 установлен факт демонтажа железнодорожных путей длиной от 2 до 4 метров 6 лицами, действовавшими с помощью газовых резаков. В дальнейшем демонтированные пути загружали в грузовой автомобиль КрАЗ для транспортировки и последующей их реализации через пункты приема металлолома.

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На момент задержания лиц, ими были вырезаны и загружены на указанный грузовик около 50 метров путей.

 На место происшествия был вызван наряд Нацполиции, которому переданы материалы, 6 правонарушителей, водитель автомобиля КРАЗ, оборудование с помощью которого осуществлялся демонтаж железнодорожных путей и транспортное средство.

 Фантом не допустил демонтаж и кражу 50 метров железнодорожных путей на Луганщине 01
Фантом не допустил демонтаж и кражу 50 метров железнодорожных путей на Луганщине 02
Фантом не допустил демонтаж и кражу 50 метров железнодорожных путей на Луганщине 03
Фантом не допустил демонтаж и кражу 50 метров железнодорожных путей на Луганщине 04

Сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по ч.2 ст.185 УК Украины (кража) и начато досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3043998
 
 
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Місто дісталося банді якихось зовсім вже закінчених дегенератів, які навіть магазинами не можуть нормально управляти
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Журналисты Реальной газеты откопали прекрасное. Так называемый «фонд госимущества ЛНР» выложил на своем сайте список отжатых украинских супермаркетов, которые готов сдать в аренду всем желающим. Оказывается, в ЛНР даже отжатые магазины не смогли запустить и теперь ищут кого-то, кто сможет это сделать.
Как известно, в 2014 году боевики захватили имущество украинских торговых сетей, расположенных на подконтрольной им территории. Поначалу они стали открывать в захваченных магазинах свои супермаркеты. Например, в ЛНР, в бывших АТБ и «Брусничках» открылся супермаркет «Народный», который контролировался окружением Игоря Плотницкого. Но наладить работу боевикам удалось далеко не везде. Множество супермаркетов просто закрыли и разграбили. Последние 3 года они стоят заброшенными, и руководство ЛНР пытается привлечь арендаторов со стороны, чтобы хоть как-то заставить их работать.
Опубликовали не только адреса заброшенных магазинов, но и их фотографии. И это печальное зрелище. Там, где еще несколько лет назад сияли витрины, а прилавки ломились от продуктов, теперь ржавчина, запустение и тлен. Стекла закрыты фанерой, стеллажи разбиты, оборудование вынесено мародерами.
Казалось бы, что может быть проще - придти на все готовое и зарабатывать в магазине, который за тебя построили и открыли другие люди? Но «молодой республике» оказалась непосильной даже эта задача. Отобрать чужой бизнес легко. А вот управлять им - гораздо сложнее. Как известно, воровать и рушить - не созидать.
https://glavcom.ua/columns/denyskazanskiy/ci-degenerati-navit-magazinom-keruvati-ne-mozhut-motoroshni-foto-rozgrabovanih-luganskih-supermarketiv-465477.html
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Большая. У нас все работает и можно заработать. Там этого нет.
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чудові декорації для зомбі апокаліпсису. зганяєш натовп кидаєш в розсип мішок картоплі і знімаєш. і збираєш грошики зі світового кінопрокату.
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Т.е. эти магазины работаю, а на время съёмки вынесли весь товар и побросали полки на пол, а на ступеньках у входа вырастили траву?
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І перегородити бетонною стіною. Поки що...
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Дамбасяни готові все продати (і себе в тому числі).
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В заголовке указано - ""Фантом" не допустил демонтаж..." и тут же в тексте - "...в населенном пункте Золотое-4 установлен факт демонтажа железнодорожных путей... В дальнейшем демонтированные пути загружали в грузовой автомобиль... были вырезаны и загружены на указанный грузовик около 50 метров путей..."
Так допустили или нет? Редактора в запое?
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По тексту - остановил демонтаж. Пора бы уже привыкнуть, что заголовки не отражают содержания статьи, а всё чаще - противоречат ей...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Фантом" не допустил демонтаж и кражу 50 метров железнодорожных путей на Луганщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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