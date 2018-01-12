 Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Доказано!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский Генштаб обвинил Украину в причастности к атаке на свою базу в Сирии

... и дедушка становится бабушкой...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Резервном фонде РФ закончились деньги

...но смысл не меняется

Зрада!

Минутка нежности

Вера и религия

Допинг для карлика

Реклама российского сухпайка

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Туши РПГ, бл#дь, нах#й, #баный в рот!", - солдат армии РФ случайно сжег БТР-82А, разогревая обед. ВИДЕО

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