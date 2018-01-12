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Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Фоторепортаж
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Все про:Кирилл (900) Ляшко (1364) Медведев (3751) Путин (23434) Саакашвили (2481) Тимошенко (23774) фотожаба (7627)

 Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Доказано!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский Генштаб обвинил Украину в причастности к атаке на свою базу в Сирии

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

... и дедушка становится бабушкой...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Резервном фонде РФ закончились деньги

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

...но смысл не меняется

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Зрада!

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Минутка нежности

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Вера и религия

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Допинг для карлика

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Туши РПГ, бл#дь, нах#й, #баный в рот!", - солдат армии РФ случайно сжег БТР-82А, разогревая обед. ВИДЕО

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3043989
 
 
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"Фотожаба" про "Йульку и грузинского гастролера" уже была. Повторяешься, Бутусов-шоколадный "кукрыникс". Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9191 Иссяк, "талантище"? Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9191 Зато зубатого спонсора "критикуешь" разве что в ключе "патрийот". Ты лучше сетку-рабицу намалюй- ту, что он "построил" вместо "Станы"!
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Люди їдуть закордон працювати, бо наша економіка росте, з'являються робочі місця з високою зп; не відпускають з контракту, бо реформована армія найкраще місце для служіння і кар'єрного росту військового.
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Бутусов хочет сказать, что это Юлька подбила Саакашвили 1,5 лярдов Януковича стырить. И не цепляйтесь к Бутусову. Он простой военный эксперт, который ценится в кругах админа президента. Не зря же у них на ЦН целый месяц "покращання" готовили. Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9790
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Ага.... так покращили шо аж плакать хочется когда все это вижу(((
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Украина по рейтингу ведения бизнеса - лучшая в мире. США и ЕС рыдают. Если бы не Саакашвили и Тимошенко, то в Украине было бы вообще, ну короче...
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Даа! Зря Саакашвили пошел на поводу фаровки.
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Больше скажу, он агент Госдепа, как говорит Путин или этого...Коломойского, не...этого...Курченко, а...точно...Тимошенко, есть записи. И мы хотим, чтоб вот после такого бюджет не воровали?
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Попробуйте теперь, когда истерика немного спала, посмотреть статистические данные по Грузии (успехи Саакашвили), но уже в сравнении с другими бывшими странами СССР.
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Нее! Мне больше нравится "наши покращення". Грузия уже много без Саакашвили и там такой же "барыга" сейчас при власти. Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5947
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ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU3 ч.3 часа назад

ВАЛЮТА чорний ринок курс сьогодні (зверху) І курс рік тому на графіку

Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3435
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Так и доллар уж не тот, это раз. А отсчитывать по проценту от падения на 100% это как-то не так. Вы обратитесь к знакомым экономистам, а если не поможет к врачам.
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та я вижу,что ты только по знакомым Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9498шо по врачам,шо по экономистам.

соотношение доллар -евро по годам
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Гиг! Ты блин не зли меня. Один вопрос: Сколько стоял автомобиль в США (ДОПУСТИМ В 1960 ГОДУ). Я надеюсь ты видел длинные лимузины, которые сейчас наши "нувориши" заказывают на свадьбы?
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да ты не злись...все равно ни молодость,ни совок не вернешь Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5951.смотри в будущее с оптимизмом.
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Смотри как выкрутился. Наше будущее надо рассматривать, где нас "закопают".
Смерти не боишся СТАРИКАН? Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6510
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а че ее боятся?никто с ней никогда не встречается.пока ты есть-ее нету,когда она есть-тебя нет Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4820
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А я боюсь. Просто хочется на этот "СРАЧ" посмотреть дальше, и чем он закончится. Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3673
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а у меня другой стимул...в уверенности,что все делается как надо
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А где той картинке рейтинг ведения бизнеса?
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Улучшение делового климата выдают за некий успех, а я, как предприниматель вижу обратное. Но картинка есть, там где главные враги Украины - Саакашвили и Тимошенко.
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Вы уважаемый немножко не правы. Какое отношение имеют эти граждане до какого-то климата. ОНИ ВЕДЬ НЕ ПРИ ВЛАСТИ.
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Так чего их нарисовали на картинке? тут убогая попытка манипулирования сознанием. Я на это и указал.
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Я 100% согласен. А как же не показать "низость" врагов власти, КОГДА НА КОНУ СВОЕ.....
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Это всё понятно, возмущение вызывает то, что такое появляется, на пока ещё уважаемом цензоре. Некоторые горячие головы склоняются к тому, что Бутусов куплен банковой с потрохами, я очень не хочу в это верить, иначе придётся уходить с одной из самых удобных и свободных политплощадок в украинском интернете.
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Улучшение делового климата это действие реформы, если первые места будут каждый год, то в этом плане реформа будет успешной.
Этим можно указать власти на торможение реформ, если в следующем году будет снижение рейтинга. Под лозунгами мессий бегать конечно проще, но и гражданскому обществу необходимо включать мозги...
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Угу. За 2014 уронить климат на 80%, потом на 30% поднять и ты первый, но чего народ едет в Польшу, где этого роста меньше?
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В 2014 году после Майдана ничего не произошло?
Агрессия паРаши в Украине должна была поднять рейтинг?
Из Польши тоже валом валили в начале реформ (и вовсе не было среди них, которые валили от войны), но ощутимые результаты появились только лет 10 назад и трат на отражение агрессии не было и вливания из ЕС были огромные.
Какова доля, среди сваливших в Польшу, граждан с оккупированных территорий? Легко ли им было устроиться на неоккупированных территориях Украины?
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Новые "рихформы" сильнее одарили по бизнесу в 2016-2017, чем агрессия РФ в 2014. То, что у людей пропали деньги в прошлом году не агрессия виновата, а без денег бизнес не может развиваться.

Это, естественно, не касается Курченко, Ахметова, Порошенко или Авакова, они деньги как-то в бюджете находят в любых количествах. Может это про них картинка?
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Т.е. статистика открытия 71 тысячи предприятий в 2017 году и закрытии раза в 4-5 меньше - врёт?
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Только за январь 2017 было уволено 300 000 предпринимателей, я сам семерых уволил. Их назвали "спящими" или как-то так.

71 тысяча мне ничего не говорит. Это могут быть предприятия на одного-двух человек, в то время, как закрытие крупного завода может перекрыть все эти 71 000 открытий. Тут нужно по рабочим местам статистику смотреть, сколько в Украине создано-потеряно мест. Вот это гораздо информативнее.
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Я пока видел только такую статистику. У нас ликвидировали частных предпринимателей, не называя их спящими, когда год (может чуть больше) не было никаких движений по счетам. Если нет движения по счетам - работает ли предприниматель? Уничтожено ли в таком случае его рабочее место?
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Это не статистика, а средняя температура по больнице, четвёртый вид обмана. Нужно смотреть по группам выборки. Сколько из тех 70000 предприятий крупные, средние, мелкие или вообще одиночные. Может это 70 000 бабок вышло с кульками семечек на остановку торговать или лотков с мороженым.

Какие движения по счетам? У меня было семь реализаторов на точках, по закону они все должны иметь лицензию предпринимателя, я их уволил, лицензии аннулировал, вот тебе и "спящие". У нас так только по центральному рынку 2000 "спящих" без "движения по счетам" ушли, может в Польшу, может собой торговать в Греции. Вот так. А при Тимошенко бизнес пёр обалдезно, у меня на трёх рынках 14 точек было, сейчас три осталось. А всё потому, что не покупают, денег нет. Обнищание народа я вижу лично каждый день, так как просят хоть чего-то дешёвого, пусть бракованного, но хоть на пять гривень дешевле...это порой просто невыносимо. Но те, кто покупает за бюджетные деньги авто за пару миллионов этого не видят и ничего менять не собираются, а значит ситуация будет двигаться от плохого к худшему.
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Мне заняться углубленным изучением того, что скрыто под этой статистикой?
Тогда какую цифру мы обсуждаем, если оба не имеем того, что скрывается за статистикой?
Я например, чётко сказал про "спящих".
А насчёт "пёр"... чудо лукономики держится на том, что паРаша выделяет безвозвратные "кредиты" Лукашенко по 5 миллиардов долларов в год.
Сколько паРаша давал (прощала долги) тогда Украине, чтобы иметь преференции для своих миллиардеров в Украине?
Сколько украинцы потеряли от того, что уменьшился товарооборот с паРашей?
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Не занимайся, но и псвдостатистику не пиши.

Я тебе про "спящих" объяснил. Это реализаторы были, которых выгнали после роста минималки, сейчас её ещё поднимут и ещё столько же вылетит.

Какая разница мне, как достигается нормальное функционирование рыночной экономики, если всё хорошо. Но рыночная экономика невозможна без денег, если их становится меньше, то гибнет торговля и производство. Раз Лукашенко выгрызает для Белоруссии деньги - это хорошо, так как Порошенко и его кодла выгрызает только для Липецка, Панамы и Януковича с Курченко. Держитесь за Батьку, без него будет только хуже, говорю тебе как белорусу, кто бы ты там ни был.

Товарооборот с РФ возрос, вообще-то.
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При чём здесь Порошенко, если процветание было при Тимошенко?
Я привёл статистику, а это ты назвал её псевдостатистикой, имея только свои предположения.
Предпринимательство ты, видимо, занялся по наследству, судя из рассуждений об экономике и реформах, т.к. предприниматели сначала влазят в долги и живут не жируя, ради будущих заработков.
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При том, что до него тоже было, были победы и освобождение Донецка, а Порошенко у меня уже стойко ассоциируется с Иловайском, Дебальцево, договорняками типа "Минск №...", торговлей углём с Захарченко, уничтожением малого бизнеса и так далее, блин, да я весь день перечислять мого всё то зло, что этот упырь натворил.

Вначале у меня был бизнес по строительству дорого, не без помощи родителей, благо мать была в СМУ Нефтепродукт, а отец в Облпищепроме, но потом бизнес начали давить госконтрактами и тендерами, я начал делать дороги для частных предприятий. один человек расплатился британской косметикой Cover Girl, очень крутая, должен сказать, ну...время было такое, гиперинфляция, бартер, я взял, арендовал прилавок на рынке и попёрло. Оказалось, что с этого можно иметь гораздо больше денег. Я вышел на непосредственного распространителя косметики, оказалось, что это бандьк из города Шахты Ростовской области, там их было три брата, но одного застрелили, второго посадили, а третий сейчас депутат, но то такое, обычная история. Торговали они всем и вагонами, предлагали красную икру, минимум 200 кило бочка, например, но то такое. В общем я гонял на машине туда через Донецкую область, пару раз отстреливался, потом ребята охрану сделали, весёлые были времена. Вот так я начинал, в банке ничего не брал.
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Отними от 80 30 и вот результат. Но это все данные госстата
(продажной женщины власти).
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Да вот тебе таблетку слабительного мелю, чтобы ты опражнялся в нужном месте, а не на форуме...
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Ей Богу не вру. Стараюсь мельче размолоть, чтобы до каждой твоей хромосомы дошло и одну таблетку добавил на лишнюю. Может вторую таблетку "медицинским коньяком" заменить?
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Подсчитываю - сколько на цензоре провокаторов под украинским флагом.
Твоя провокация про адепта Лукашенко мне очень понравилась
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Ты иди провокаторов подсчитывать дома (если он у тебя есть).
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Обратись на СФ, если тебя не устраивают правила форума. Потребуй, чтобы форумчане принимали клятву зраде, а тех, кто откажется - чтобы забанили.
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Но он не влияет на мозги так, как гебешное враньё и провокации.
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Есть 3 варианта: Или ты просто заблуждаешься, или намеренно вид делаешь. И основной, ты просто что-то с этого имеешь?
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Не много же вариантов, побуждающих тебя к работе на цензоре, если ты других не можешь себе даже представить
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Побуждает много. Во первых у меня это вариант общаться. Во вторых я здесь очень давно (с 2003 года) и у меня зависимость как у наркомана. И третье главное, чем это все закончится!
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Начался вечер раскрытия души на публику?
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Я думаю здесь большинство ТАКИХ. А где еще "пар" в гудок спустишь?
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А я прихожу, например, выяснить - почему проверен мизер деклараций, что не заложено в реформе, если на Западе с этим справляются. Кто на Западе этим занимается - куча нанятых за бюджетные средства чиновников или общественные организации? На за обсзрадой такие вопросы всё сложнее обсуждать.
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Перед лохами, которые ещё верят в самоописания "Я такой хороший-хороший, а они такие плохие-плохие".
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Я могу ответить на вопрос выше. А по тому, что таких как вы много. Что вы принимаете всю брехню за аксиому.
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Это я тебе написал? Промазал значит. Я вроде ВКЛу писал про гбшное враньё и провокации.
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Да просто здесь такая система на ЦН. Если опоздал с ответом апоненту, то получается не в лад. Хочешь сказать да, а вроде получается не то. Я думаю вы поняли?
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Это я писал про гбшное враньё и провокации в ответ на детские намёки про полоний...
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Я просто полоний в пример привёл. А был не полоний значит?
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Опять Саакашвили вставили (причем "фотожабу" которая была в прошлый раз). Автор данной колонки явно к нему не равнодушен
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Сейчас такое актуально

Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1422

Но цензор старательно обходит данную тему даже в карикатурах. Главный враг Украины - Саакашвили.
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Вообще-то не плохо друг. Особенно передпоследний куплет, где человек готовится к длительному сроку отсидки.
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Да я Василий не хотел не кого обижать. На этом сайте лирика, как зайцу стопсигнал.
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А при чем здесь Юля и Михаил,Цензор отдался соевым во все дырки.
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В очередной раз притянутая за уши "пэрэмога". А теперь смотрим настоящие данные: http://russian.doingbusiness.org/rankings

Сравниваем Украину с Грузией, Молдовой и Россией. Впечатлились? А теперь смотрим составляющие рейтинга. За счет чего рост? А вот: легкость получения разрешения на строительство, легкость получения кредитов, налогообложение Ничего не напоминает? Для тупых поясняю: застройки где попало - на местах скверов, парков и в исторической зоне - кредиты берут и не возвращают, ну и единщики, через которых проходят схемы обнала. Пэрэмога, чо)) А теперь смотрим на такие столбцы, как "Защита миноритарных инвесторов", "международная торговля", "обеспечение контрактов" и "разрешение неплатежспособности".
Радуемся пэпэмоге
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Цирк , жаби ті що фото , з вашим долбаним ростом і "діловим кліматом " , поїдьте хоча б в Польщу і побачите де українці .
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цензор подкинул немножко зрады судя по реакции Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8467
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Я так и понял, что говоришь ты только про зраду, Тимошенко, Саакашвили и так в разных вариациях. Просто до тебя про зраду в этой теме вообще никто не говорил.
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Путлєроботи як і порохоботи не можуть бути зрадниками , так як є ворогами . Ворог не може бути зрадником , так як є ворогом .
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шоколадного карлсона шо на экранах телевизора, шо на цензорских малюнках днём с огнем не найти Допінг для карлика, віра та релігія, хвилинка ніжності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9545 тоже агент?
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Украина возглавила рейтинг улучшения, ага с последнего места на предпоследнее это улучшение, а все равно хуже рашки в три раза, а Грузия так вообще в первой десятке, так что автор коллажа с Михо идет на йух аж бигом со своим порохоботством.
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Тенденция радует, ещё лет двести и догоним Молдову, а может даже и Албанию.
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"Зараз зовнішній економічний борг України становить 83% (ВВП. - Ред.)", - сказав Гройсман.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3043950
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Визначити на 2017 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 771.266.617,6 тис. гривень.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДопинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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