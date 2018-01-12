 Допинг для карлика, вера и религия, минутка нежности. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Доказано!
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... и дедушка становится бабушкой...
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...но смысл не меняется
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ВАЛЮТА чорний ринок курс сьогодні (зверху) І курс рік тому на графіку
соотношение доллар -евро по годам
Смерти не боишся СТАРИКАН?
Этим можно указать власти на торможение реформ, если в следующем году будет снижение рейтинга. Под лозунгами мессий бегать конечно проще, но и гражданскому обществу необходимо включать мозги...
Агрессия паРаши в Украине должна была поднять рейтинг?
Из Польши тоже валом валили в начале реформ (и вовсе не было среди них, которые валили от войны), но ощутимые результаты появились только лет 10 назад и трат на отражение агрессии не было и вливания из ЕС были огромные.
Какова доля, среди сваливших в Польшу, граждан с оккупированных территорий? Легко ли им было устроиться на неоккупированных территориях Украины?
Это, естественно, не касается Курченко, Ахметова, Порошенко или Авакова, они деньги как-то в бюджете находят в любых количествах. Может это про них картинка?
71 тысяча мне ничего не говорит. Это могут быть предприятия на одного-двух человек, в то время, как закрытие крупного завода может перекрыть все эти 71 000 открытий. Тут нужно по рабочим местам статистику смотреть, сколько в Украине создано-потеряно мест. Вот это гораздо информативнее.
Какие движения по счетам? У меня было семь реализаторов на точках, по закону они все должны иметь лицензию предпринимателя, я их уволил, лицензии аннулировал, вот тебе и "спящие". У нас так только по центральному рынку 2000 "спящих" без "движения по счетам" ушли, может в Польшу, может собой торговать в Греции. Вот так. А при Тимошенко бизнес пёр обалдезно, у меня на трёх рынках 14 точек было, сейчас три осталось. А всё потому, что не покупают, денег нет. Обнищание народа я вижу лично каждый день, так как просят хоть чего-то дешёвого, пусть бракованного, но хоть на пять гривень дешевле...это порой просто невыносимо. Но те, кто покупает за бюджетные деньги авто за пару миллионов этого не видят и ничего менять не собираются, а значит ситуация будет двигаться от плохого к худшему.
Тогда какую цифру мы обсуждаем, если оба не имеем того, что скрывается за статистикой?
Я например, чётко сказал про "спящих".
А насчёт "пёр"... чудо лукономики держится на том, что паРаша выделяет безвозвратные "кредиты" Лукашенко по 5 миллиардов долларов в год.
Сколько паРаша давал (прощала долги) тогда Украине, чтобы иметь преференции для своих миллиардеров в Украине?
Сколько украинцы потеряли от того, что уменьшился товарооборот с паРашей?
Я тебе про "спящих" объяснил. Это реализаторы были, которых выгнали после роста минималки, сейчас её ещё поднимут и ещё столько же вылетит.
Какая разница мне, как достигается нормальное функционирование рыночной экономики, если всё хорошо. Но рыночная экономика невозможна без денег, если их становится меньше, то гибнет торговля и производство. Раз Лукашенко выгрызает для Белоруссии деньги - это хорошо, так как Порошенко и его кодла выгрызает только для Липецка, Панамы и Януковича с Курченко. Держитесь за Батьку, без него будет только хуже, говорю тебе как белорусу, кто бы ты там ни был.
Товарооборот с РФ возрос, вообще-то.
Я привёл статистику, а это ты назвал её псевдостатистикой, имея только свои предположения.
Предпринимательство ты, видимо, занялся по наследству, судя из рассуждений об экономике и реформах, т.к. предприниматели сначала влазят в долги и живут не жируя, ради будущих заработков.
Вначале у меня был бизнес по строительству дорого, не без помощи родителей, благо мать была в СМУ Нефтепродукт, а отец в Облпищепроме, но потом бизнес начали давить госконтрактами и тендерами, я начал делать дороги для частных предприятий. один человек расплатился британской косметикой Cover Girl, очень крутая, должен сказать, ну...время было такое, гиперинфляция, бартер, я взял, арендовал прилавок на рынке и попёрло. Оказалось, что с этого можно иметь гораздо больше денег. Я вышел на непосредственного распространителя косметики, оказалось, что это бандьк из города Шахты Ростовской области, там их было три брата, но одного застрелили, второго посадили, а третий сейчас депутат, но то такое, обычная история. Торговали они всем и вагонами, предлагали красную икру, минимум 200 кило бочка, например, но то такое. В общем я гонял на машине туда через Донецкую область, пару раз отстреливался, потом ребята охрану сделали, весёлые были времена. Вот так я начинал, в банке ничего не брал.
(продажной женщины власти).
Твоя провокация про адепта Лукашенко мне очень понравилась
Но цензор старательно обходит данную тему даже в карикатурах. Главный враг Украины - Саакашвили.
Сравниваем Украину с Грузией, Молдовой и Россией. Впечатлились? А теперь смотрим составляющие рейтинга. За счет чего рост? А вот: легкость получения разрешения на строительство, легкость получения кредитов, налогообложение Ничего не напоминает? Для тупых поясняю: застройки где попало - на местах скверов, парков и в исторической зоне - кредиты берут и не возвращают, ну и единщики, через которых проходят схемы обнала. Пэрэмога, чо)) А теперь смотрим на такие столбцы, как "Защита миноритарных инвесторов", "международная торговля", "обеспечение контрактов" и "разрешение неплатежспособности".
Радуемся пэпэмоге
доходи Державного бюджету України у сумі 771.266.617,6 тис. гривень.