 Украинский воин Геннадий Вегера погиб в результате подрыва БМП на фугасе в зоне АТО 10 января. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 10 января, в Донецкой области в результате подрыва БМП на фугасе погиб солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Геннадий Петрович Вегера, 1980 года рождения.

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Напомним, по данным штаба АТО за минувшие сутки в зоне АТО погибли трое воинов ВСУ, еще трое были ранены, а один травмирован.

"Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов. Двое - в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве недалеко от Песков, и один - по причине вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому. Еще трое получили ранения неподалеку Новолуганского и Верхнеторецкого", - уточнил во время брифинга спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.