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 Украинский воин Геннадий Вегера погиб в результате подрыва БМП на фугасе в зоне АТО 10 января. ФОТО

Солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Геннадий Вегера погиб 10 января в районе Песков во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 10 января, в Донецкой области в результате подрыва БМП на фугасе погиб солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Геннадий Петрович Вегера, 1980 года рождения.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела, двое подорвались на неизвестном взрывном устройстве, - Лабай о вчерашних потерях в ВСУ

Украинский воин Геннадий Вегера погиб в результате подрыва БМП на фугасе в зоне АТО 10 января 01

Напомним, по данным штаба АТО за минувшие сутки в зоне АТО погибли трое воинов ВСУ, еще трое были ранены, а один травмирован.

"Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов. Двое - в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве недалеко от Песков, и один - по причине вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому. Еще трое получили ранения неподалеку Новолуганского и Верхнеторецкого", - уточнил во время брифинга спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/p3043779
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинский воин Геннадий Вегера погиб в результате подрыва БМП на фугасе в зоне АТО 10 января. ФОТО
 
 
 
 
 
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