 Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Апелляционный суд Киева перенес на 19 января на 10.00 рассмотрение апелляции ГПУ на отказ Печерского райсуда Киева взять под домашний арест Саакашвили.
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Причина переноса заседания такая же как и в прошлый раз: на судебное заседание не явились некоторые народные депутаты, которые заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки.
Саакашвили пообщался с прессой перед началом заседания суда.
Часть его выступления была посвященна представителям прокуратуры.
Саакашвили и его адвокат Чернолуцкий.
Общественный порядок под зданием суда охраняли правоохранители.
Под зданием суда митинговали сторонники Саакашвили.
Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ
Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.
Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.
Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.
Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.
Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net.ua/v3042680
это не к теме - это просто к сведению
а топиться - бесполезно - вода в этот день вытолкнет! (на алкашей - не распространяется!)
вы лучше это...к топору зовите русь
Если Саакашвили будет представлять реальную угрозу для украинской власти, вечером в одном из киевских ресторанов его примет СБУ и посадит на заранее приготовленный самолет. И завтракать Михуил будет уже в грузинской тюрьме.
Справу проти Саакашвілі ведуть прокурори, які приховали правду про рішення по спецконфіскації 1,5 млрд доларів Януковича. Вони та оточення Порошенко причетні до грабування України і повинні понести за це відповідальність.
административка уже уплочен штраф !
смени методичку,Ч,,,О !
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდების საქმეზე, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ და მას სასჯელის სახედ და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რომელიც "ამნისტიის შესახებ" კანონის საფუძველზე შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 (სამი) წლის ვადით. მასვე 2 (ორი) წლის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება, რაც ასევე "ამნისტიის შესახებ" საქართველოს კანონის გამოყენებით, შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ 1 (ერთი) წლის და 6 (ექვსი) თვის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება.
მიხეილ სააკაშვილს ბრალად ედებოდა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის და სხვისთვის გამორჩენის და უპირატესობის მისაღებად, რამაც ფიზიკური პირების უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია.
სასამართლომ საქმეში წარმოდგენილი და სასამართლო სხდომებზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით, დადასტურებულად მიიჩნია, მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, ალექსანდრე გირგვლიანის საქმესთან შემხებლობში მყოფი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის, პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების მიზნით გ. ა-ს, ა. ა.-ს, მ. ბ.-ს და ა. ღ.-ს შეწყალების დაპირება, რაც მოგვიანებით შეასრულა. შესაბამისად, პასუხისმგებლობისგან აცილებულ იქნენ მაღალი თანამდებობის პირები, რამაც დაზარალებულის ოჯახის წევრთა უფლებებისა და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებით დარღვევა გამოიწვია.
Михаил Саакашвили признан виновным
Суд вынес приговор, установленного злоупотреблением власти должностного лица дел преследования Михаила Саакашвили, и лишение к 4 годам лишения свободы за «амнистию» закон был сокращена до одной четверти, и, наконец, определить Половина срок 3 (три) года. Он был лишен права занимать назначенную должность в государственных или местных органах власти в течение 2 (двух) лет, что также сокращается на одну четверть Закона Грузии об амнистии и в конечном итоге лишается службы на один (один) год и 6 (шесть) месяцев или В органах местного самоуправления Право задерживать
Михаилу Саакашвили обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом государственного политика против общественных интересов ради себя и других, что привело к существенному нарушению права отдельных лиц и законных интересов государства.
Суд установил, что вместе с доказательствами, представленными по делу и рассмотренными на судебных заседаниях, был подтвержден Михаилом Саакашвили высокопоставленными лицами в связи с делом Александры Гиргвлиани с целью освободить его от ответственности. Aa, a. Aa, m. Б. и А. Обещание помилования, которое позже было выполнено. Следовательно, высокие должностные лица были исключены из ответственности, что привело к нарушению прав членов семьи потерпевшего и законным интересам государства.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდების საქმეზე, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ და მას სასჯელის სახედ და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რომელიც "ამნისტიის შესახებ" კანონის საფუძველზე შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 (სამი) წლის ვადით. მასვე 2 (ორი) წლის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება, რაც ასევე "ამნისტიის შესახებ" საქართველოს კანონის გამოყენებით, შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ 1 (ერთი) წლის და 6 (ექვსი) თვის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება.
მიხეილ სააკაშვილს ბრალად ედებოდა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის და სხვისთვის გამორჩენის და უპირატესობის მისაღებად, რამაც ფიზიკური პირების უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია.
სასამართლომ საქმეში წარმოდგენილი და სასამართლო სხდომებზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით, დადასტურებულად მიიჩნია, მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, ალექსანდრე გირგვლიანის საქმესთან შემხებლობში მყოფი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის, პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების მიზნით გ. ა-ს, ა. ა.-ს, მ. ბ.-ს და ა. ღ.-ს შეწყალების დაპირება, რაც მოგვიანებით შეასრულა. შესაბამისად, პასუხისმგებლობისგან აცილებულ იქნენ მაღალი თანამდებობის პირები, რამაც დაზარალებულის ოჯახის წევრთა უფლებებისა და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებით დარღვევა გამოიწვია.
Михаил Саакашвили признан виновным
Суд вынес приговор, установленного злоупотреблением власти должностного лица дел преследования Михаила Саакашвили, и лишение к 4 годам лишения свободы за «амнистию» закон был сокращена до одной четверти, и, наконец, определить Половина срок 3 (три) года. Он был лишен права занимать назначенную должность в государственных или местных органах власти в течение 2 (двух) лет, что также сокращается на одну четверть Закона Грузии об амнистии и в конечном итоге лишается службы на один (один) год и 6 (шесть) месяцев или В органах местного самоуправления Право задерживать
Михаилу Саакашвили обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом государственного политика против общественных интересов ради себя и других, что привело к существенному нарушению права отдельных лиц и законных интересов государства.
Суд установил, что вместе с доказательствами, представленными по делу и рассмотренными на судебных заседаниях, был подтвержден Михаилом Саакашвили высокопоставленными лицами в связи с делом Александры Гиргвлиани с целью освободить его от ответственности. Aa, a. Aa, m. Б. и А. Обещание помилования, которое позже было выполнено. Следовательно, высокие должностные лица были исключены из ответственности, что привело к нарушению прав членов семьи потерпевшего и законным интересам государства.
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Вообще-то это не является причиной для переноса. Видимо суд понимает что доказательств вины нет, вот и тянет резину.
Саакашвили единственный, кто стране жить не дает! Чем он так страшен, и главное, для кого?!
Мы сегодня говорим о Саакашвили. Поезжай в Тбилиси, посмотри - единственная хорошая вещь там это центр регистров, которая достаточно хорошо справляется с документами. А что стало со всеми другими реформами? Саакашвили гениально показывал некоторые удачные моменты. Это называется "позиционирование". Если берешь яблоко, то ты его показываешь хорошей стороной. А где гнилье - прикрываешь ладонью. Это и было сделано с Грузией. Удалось переодеть патрульную полицию и запустить в действие - "давай, показываем великое достижение". А что случилось дальше? Огромнейшая эмиграция, огромнейшие потери во время конфликта с Россией, потери территорий, приход зависимого от России правительства. Вот результат действий этих реформаторов.
Проблема в том, что вы, украинцы, и Украина не верите в свои силы. Вы почему-то верите, что есть какая-то легенда про Саакашвили как про великого реформатора, которого поддерживают Соединенные Штаты. И что какой-то звонок из США вдруг превратится в какую-то цепную реакцию звонков по кабинетам до кабинета судьи, что этого делать не надо, что нас посчитают какими-то недемократичными. Единственное, что дало бы вам признаки действующей демократии, было бы то, что, когда Саакашвили прорывался через границу и публично избивал представителей Украины, пограничников, то тогда надо было действовать по Караульному Уставу. Могу ли я представить, как человек, который когда-то создавал пограничную службу Литвы, что кто-нибудь попробует публично бить моих солдат и они не будут иметь права защищаться оружием? Это будет звучать грубо, но я бы дал приказ применить оружие. Если кто-то публично, перед толпой из депутатов, будет избивать этого парня, который несет службу на границе, то во что вообще превратится граница и государство? Если Саакашвили может бить вашего пограничника, то почему третий, пятый, десятый не может? Если прецедент создан для Саакашвили, то он будет рараспространен и на всех остальных. https://uain.press/interview/butkyavichyus-saakashvili-abo-korysnyj-idiot-abo-provokator-ros-637550
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