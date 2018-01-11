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 Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января. ФОТОрепортаж (обновлено)

Апелляционный суд Киева перенес на 19 января 2018 года рассмотрение жалобы ГПУ на решение Печерского райсуда Киева об отказе в домашнем аресте лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Апелляционный суд Киева перенес на 19 января на 10.00 рассмотрение апелляции ГПУ на отказ Печерского райсуда Киева взять под домашний арест Саакашвили.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Админсуд Киева рассмотрит иск Саакашвили к Госмиграции 16 января

Причина переноса заседания такая же как и в прошлый раз: на судебное заседание не явились некоторые народные депутаты, которые заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 01

Саакашвили пообщался с прессой перед началом заседания суда.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 02
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 03

Часть его выступления была посвященна представителям прокуратуры.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 04
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 05
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 06
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 07

Саакашвили и его адвокат Чернолуцкий.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 08

Общественный порядок под зданием суда охраняли правоохранители.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 09

Под зданием суда митинговали сторонники Саакашвили.

Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января 10

Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net.ua/v3042680

Источник: https://censor.net.ua/p3043772
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
суки, не дадут нормально леворуцию делать....
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А Порошенко знал, что Гонтарева помогла Януковичу вывести ворованные полтора миллиона долларов с Украины?
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не,михо просто должен бабло отработать,помутить воду,он не дурак и понимает что у народа вызывает только смех,а те 3 тысячи шо за ним бегают, так как бабло кончится так и они рассосутся.
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умная бабушка уже давно должна была понять, что внучок деньги про*бал, и посадить его на подсос, пока у самой еще всякие стокгольмы и лондоны не отобрали последнее.
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нужно все таки грузина срочно вязать..., - понятное дело без него не обошлось воровство с казны 1,5 млрд зелени....
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19 - Крещение Господне (18 ночь - Богоявление)
это не к теме - это просто к сведению
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Вася Шевченко f77d76ba - спасибо..., пойдем все утопимся....Здесь не исправить уже ничего...
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не-не! плюхнуться - надо (если хочется и можется)
а топиться - бесполезно - вода в этот день вытолкнет! (на алкашей - не распространяется!)
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Полрошенко вырастил себе геморрой в лице Саакашвили. Интересно, зачем он его пригласил в Украину и дал гражданство?
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Константин Гризодубо - он надеялся, что вместе воровать будут..., а Саакашвили своим авторитетом в США будет отмазывать.... Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 2719
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від великої пихи. Ще б за тою великою пихою стояли великі діла, а то лише велика глупість.
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Порошенко - слабкоосвічена особа. Слабкоосвічена особа не може приймати розумних рішень. Якщо нема розумних рішень - значить приймаються. глупі. Глупі рішення називаються глупством. Значить порошенко, як ти сказав, "глуп".
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А тепер проаналізуй його команду, й зроби ті ж самі висновки. Скажи, хто твій друг - і я скажу, хто ти.
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Друзья у Порошенко крайне сомнительны. Один Пашинский чего стоит.


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ты не прав...это йуляхин геморр...он ей все лохторальное поле перетоптал Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 6130
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Да успокойся, кацапчик, Юльке Саакашвили вообще не конкурент. Впрочем вам в Рашке это не понять. Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 3687
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вам в вашей рашке ваще ничего не понять Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 2790
вы лучше это...к топору зовите русь
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Первая "несудимость" у грузинского фюрерка есть. Но рекорд Януковича держится - тот "трижды несудимый". Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 7864
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Судебное решение не прошло апелляцию и кассацию, поэтому еще не вступило в законную силу...Учи мат часть лось
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Ты сомневаешься, что Карлсон загремит в тюрягу? Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 8025
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да еще Европейский суд по правам человека моментально раздолбает картавое дельце и платить будут все и порохоботы в том числе из своих карманов
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а шо там долбать?факт незаконного пересечения границы был?пусть не своими ногами-а на руках подельников...или скажет что его насильно перенесли?впрочем,с него станется.а почему сразу обратно не побежал,когда на землю опустили? Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 5758
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Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся! (с)
Если Саакашвили будет представлять реальную угрозу для украинской власти, вечером в одном из киевских ресторанов его примет СБУ и посадит на заранее приготовленный самолет. И завтракать Михуил будет уже в грузинской тюрьме. Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 1880
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Саакашвілі "шиють" справу прокурори, які приховали правду про виведення 1,5 млрд доларів Януковича
Справу проти Саакашвілі ведуть прокурори, які приховали правду про рішення по спецконфіскації 1,5 млрд доларів Януковича. Вони та оточення Порошенко причетні до грабування України і повинні понести за це відповідальність.
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Причём ЕСПЧ раздолбает шитое Михаилу дело вне очереди+ персональные санкции от США и ЕС всем без исключения ,,бескорыстным " клептократам.
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гыгонутые достали пересечением границы !
административка уже уплочен штраф !
смени методичку,Ч,,,О !
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я протестую! порохоботи не будуть, бо ніхто не знає хто це такі і як їх розпізнати!
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Утилизация ватников - это как раз директор рошена пэтро -карлсон, а ты сявка не вякай на Президента Михо, еще сопли мармеладные не просохли у шнобеля рошеновского.
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მიხეილ სააკაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდების საქმეზე, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ და მას სასჯელის სახედ და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რომელიც "ამნისტიის შესახებ" კანონის საფუძველზე შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 (სამი) წლის ვადით. მასვე 2 (ორი) წლის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება, რაც ასევე "ამნისტიის შესახებ" საქართველოს კანონის გამოყენებით, შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ 1 (ერთი) წლის და 6 (ექვსი) თვის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება.
მიხეილ სააკაშვილს ბრალად ედებოდა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის და სხვისთვის გამორჩენის და უპირატესობის მისაღებად, რამაც ფიზიკური პირების უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია.
სასამართლომ საქმეში წარმოდგენილი და სასამართლო სხდომებზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით, დადასტურებულად მიიჩნია, მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, ალექსანდრე გირგვლიანის საქმესთან შემხებლობში მყოფი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის, პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების მიზნით გ. ა-ს, ა. ა.-ს, მ. ბ.-ს და ა. ღ.-ს შეწყალების დაპირება, რაც მოგვიანებით შეასრულა. შესაბამისად, პასუხისმგებლობისგან აცილებულ იქნენ მაღალი თანამდებობის პირები, რამაც დაზარალებულის ოჯახის წევრთა უფლებებისა და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებით დარღვევა გამოიწვია.
Михаил Саакашвили признан виновным
Суд вынес приговор, установленного злоупотреблением власти должностного лица дел преследования Михаила Саакашвили, и лишение к 4 годам лишения свободы за «амнистию» закон был сокращена до одной четверти, и, наконец, определить Половина срок 3 (три) года. Он был лишен права занимать назначенную должность в государственных или местных органах власти в течение 2 (двух) лет, что также сокращается на одну четверть Закона Грузии об амнистии и в конечном итоге лишается службы на один (один) год и 6 (шесть) месяцев или В органах местного самоуправления Право задерживать
Михаилу Саакашвили обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом государственного политика против общественных интересов ради себя и других, что привело к существенному нарушению права отдельных лиц и законных интересов государства.
Суд установил, что вместе с доказательствами, представленными по делу и рассмотренными на судебных заседаниях, был подтвержден Михаилом Саакашвили высокопоставленными лицами в связи с делом Александры Гиргвлиани с целью освободить его от ответственности. Aa, a. Aa, m. Б. и А. Обещание помилования, которое позже было выполнено. Следовательно, высокие должностные лица были исключены из ответственности, что привело к нарушению прав членов семьи потерпевшего и законным интересам государства.
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მიხეილ სააკაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდების საქმეზე, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ და მას სასჯელის სახედ და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რომელიც "ამნისტიის შესახებ" კანონის საფუძველზე შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 (სამი) წლის ვადით. მასვე 2 (ორი) წლის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება, რაც ასევე "ამნისტიის შესახებ" საქართველოს კანონის გამოყენებით, შეუმცირდა ერთი მეოთხედით და საბოლოოდ 1 (ერთი) წლის და 6 (ექვსი) თვის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლება.
მიხეილ სააკაშვილს ბრალად ედებოდა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის და სხვისთვის გამორჩენის და უპირატესობის მისაღებად, რამაც ფიზიკური პირების უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია.
სასამართლომ საქმეში წარმოდგენილი და სასამართლო სხდომებზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობით, დადასტურებულად მიიჩნია, მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, ალექსანდრე გირგვლიანის საქმესთან შემხებლობში მყოფი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის, პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების მიზნით გ. ა-ს, ა. ა.-ს, მ. ბ.-ს და ა. ღ.-ს შეწყალების დაპირება, რაც მოგვიანებით შეასრულა. შესაბამისად, პასუხისმგებლობისგან აცილებულ იქნენ მაღალი თანამდებობის პირები, რამაც დაზარალებულის ოჯახის წევრთა უფლებებისა და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებით დარღვევა გამოიწვია.
Михаил Саакашвили признан виновным
Суд вынес приговор, установленного злоупотреблением власти должностного лица дел преследования Михаила Саакашвили, и лишение к 4 годам лишения свободы за «амнистию» закон был сокращена до одной четверти, и, наконец, определить Половина срок 3 (три) года. Он был лишен права занимать назначенную должность в государственных или местных органах власти в течение 2 (двух) лет, что также сокращается на одну четверть Закона Грузии об амнистии и в конечном итоге лишается службы на один (один) год и 6 (шесть) месяцев или В органах местного самоуправления Право задерживать
Михаилу Саакашвили обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом государственного политика против общественных интересов ради себя и других, что привело к существенному нарушению права отдельных лиц и законных интересов государства.
Суд установил, что вместе с доказательствами, представленными по делу и рассмотренными на судебных заседаниях, был подтвержден Михаилом Саакашвили высокопоставленными лицами в связи с делом Александры Гиргвлиани с целью освободить его от ответственности. Aa, a. Aa, m. Б. и А. Обещание помилования, которое позже было выполнено. Следовательно, высокие должностные лица были исключены из ответственности, что привело к нарушению прав членов семьи потерпевшего и законным интересам государства.
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Причина переноса заседания такая же как и в прошлый раз: на судебное заседание не явились некоторые народные депутаты, которые заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки.

_______________
Вообще-то это не является причиной для переноса. Видимо суд понимает что доказательств вины нет, вот и тянет резину.
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Проехался машиной по городу - Бензин 31, Доллар -28,65..Вчера был 28,30..Видимо тридцатка совсем скоро...все заставлено секонхендами...покращення аж прет ото всюду, но виноват во всём Саакашвили
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в том числе и он...
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Таке враження, що як би не швілі, то Цензор залишився б без роботи.
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За 3 года никого из убийц Небесной сотни не привлекли к ответственности, за коррупцию никого не посадили,сепаратисты на высоких постах. Кто обворовывает армию,защищающую страну, - не сняты даже с должностей,виновные в гибели ребят в котлах - не наказаны. Только один у нас враг - Саакашвили!!!!! Его лишают гражданства, против него ведут информационную войну, возбуждают уголовные дела и т.д.

Саакашвили единственный, кто стране жить не дает! Чем он так страшен, и главное, для кого?!
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Как долго придется еще ждать соевым до 19. У них уже нет мочи ждать.
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Аудрюс Буткявічюс, котрого називають "батьком" кольорових революцій . У 1992-1993 роках - перший міністр оборони Литви. За освітою - лікар-психотерапевт, займався дослідженнями в галузі психологічних воєн. У 2014 році пан Аудрюс був одним з тих, хто допомагав відроджувати українську армію.
Мы сегодня говорим о Саакашвили. Поезжай в Тбилиси, посмотри - единственная хорошая вещь там это центр регистров, которая достаточно хорошо справляется с документами. А что стало со всеми другими реформами? Саакашвили гениально показывал некоторые удачные моменты. Это называется "позиционирование". Если берешь яблоко, то ты его показываешь хорошей стороной. А где гнилье - прикрываешь ладонью. Это и было сделано с Грузией. Удалось переодеть патрульную полицию и запустить в действие - "давай, показываем великое достижение". А что случилось дальше? Огромнейшая эмиграция, огромнейшие потери во время конфликта с Россией, потери территорий, приход зависимого от России правительства. Вот результат действий этих реформаторов.


Проблема в том, что вы, украинцы, и Украина не верите в свои силы. Вы почему-то верите, что есть какая-то легенда про Саакашвили как про великого реформатора, которого поддерживают Соединенные Штаты. И что какой-то звонок из США вдруг превратится в какую-то цепную реакцию звонков по кабинетам до кабинета судьи, что этого делать не надо, что нас посчитают какими-то недемократичными. Единственное, что дало бы вам признаки действующей демократии, было бы то, что, когда Саакашвили прорывался через границу и публично избивал представителей Украины, пограничников, то тогда надо было действовать по Караульному Уставу. Могу ли я представить, как человек, который когда-то создавал пограничную службу Литвы, что кто-нибудь попробует публично бить моих солдат и они не будут иметь права защищаться оружием? Это будет звучать грубо, но я бы дал приказ применить оружие. Если кто-то публично, перед толпой из депутатов, будет избивать этого парня, который несет службу на границе, то во что вообще превратится граница и государство? Если Саакашвили может бить вашего пограничника, то почему третий, пятый, десятый не может? Если прецедент создан для Саакашвили, то он будет рараспространен и на всех остальных. https://uain.press/interview/butkyavichyus-saakashvili-abo-korysnyj-idiot-abo-provokator-ros-637550
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Сьогодні до Апеляційного суду Києва прийшли підтримати Саакашвілі найменше прихильників.
Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 7468Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 4431
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Так а коли ціх зайдів з кацапськими ксівами .зачеплять ? .. Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 9637
.Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января - Цензор.НЕТ 7353....
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Клоунада с уголовным преследованием Мики Грузина показала, что барыга даже не может своего Киреева найти. На бедного Гешу еле Великого Чауса нашелно, видимо Геша не того калибра. А вот на Мики найти не может, поэтому суд и тянет резину. Авость как нибудь само разрулится.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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