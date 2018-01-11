 Рассмотрение апелляции ГПУ на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест перенесли на 19 января. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Апелляционный суд Киева перенес на 19 января на 10.00 рассмотрение апелляции ГПУ на отказ Печерского райсуда Киева взять под домашний арест Саакашвили.

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Причина переноса заседания такая же как и в прошлый раз: на судебное заседание не явились некоторые народные депутаты, которые заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки.

Саакашвили пообщался с прессой перед началом заседания суда.





Часть его выступления была посвященна представителям прокуратуры.









Саакашвили и его адвокат Чернолуцкий.

Общественный порядок под зданием суда охраняли правоохранители.

Под зданием суда митинговали сторонники Саакашвили.

Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net.ua/v3042680