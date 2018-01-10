 Житель Хмельнитчины привез домой из зоны АТО три боевые гранаты, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина пояснил, что привез их из Донецкой области, где по мобилизации проходил военную службу. Опасные "сувениры" он прятал в нежилом доме.

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Радиус поражения осколками гранаты РГО составляет около 50 метров, радиус возможного поражения - 100 метров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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