 Житель Хмельнитчины привез домой из зоны АТО три боевые гранаты, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Мужчина пояснил, что привез их из Донецкой области, где по мобилизации проходил военную службу. Опасные "сувениры" он прятал в нежилом доме.
Радиус поражения осколками гранаты РГО составляет около 50 метров, радиус возможного поражения - 100 метров.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Більшої дурниці він не міг навіть придумати...