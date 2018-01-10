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Все про:боеприпасы (977) граната (527) Нацполиция (6675) Хмельнитчина (314)

 Житель Хмельнитчины привез домой из зоны АТО три боевые гранаты, - Нацполиция. ФОТО

В селе Новоставцы Теофипольского района Хмельницкой области работники полиции изъяли у бывшего военнослужащего 3 боевые гранаты РГО и взрыватели к ним.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина пояснил, что привез их из Донецкой области, где по мобилизации проходил военную службу. Опасные "сувениры" он прятал в нежилом доме.

Житель Хмельнитчины привез домой из зоны АТО три боевые гранаты, - Нацполиция 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мужчина, ехавший в рейсовом автобусе с гранатой в кармане, задержан в Хмельницком, - Нацполиция. ФОТО

Радиус поражения осколками гранаты РГО составляет около 50 метров, радиус возможного поражения - 100 метров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также смотрите: 2 граждан Украины задержаны на Сумщине за попытку ввоза гранат с территории России, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3043683
 
 
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А бойове село повинно бути з гранатами.
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так верхняя или нижняя часть, и чем делили ?
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Тьху!
Більшої дурниці він не міг навіть придумати...
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это на месте службы во время тягот и лишений ,,уничтожалось,,
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Подбросили, так же как белорусу патроны.
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Такие "сувениры" не игрушка,придется отвечать.
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А мо людина рибки хотів попоїсти, а мо ведмідю у барліг, чи вовкам у лігво. І шо за мода - одразу тут як тут - НаціАнальна ПолЛюція.
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а може хотів до місцевої влади в гості завітати, адже вона не практиці нічим від Лугандонської влади не відмінна...
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За такие дела нужно к стенке ставить.Одни жизнь отдают,а другие вооружение воруют.
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Нужно понимать, что те "другие", которые мнут )(опу на властных креслах, по воровству не сопоставимы с жителем Хмельнитчины.
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Зрада страшная. Дать ему еще 3 гранаты и отпустить в местный генделык, к бывшей жене, на дискотеку.
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Да В Советской Украине ЭТО недопустимо -МЕРзавец!!!! ( Житель Хмельниччини привіз додому із зони АТО три бойові гранати, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 709 ) Как можно нам Афгана Про клятого (там где гибли твари добровольческие )хватило....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Хмельнитчины привез домой из зоны АТО три боевые гранаты, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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