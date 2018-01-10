 Руководитель Запорожского областного патологоанатомического бюро задержан при получении 16 тыс. грн "отката", - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
Досудебным расследованием было установлено, что руководитель указанного коммунального учреждения требует от физического лица - предпринимателя за решение вопроса относительно беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств неправомерную выгоду в размере 16 тыс. гривен, что составляет 10% от суммы заключенного договора.
10 января правоохранителями задокументирован факт получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 16 тыс. гривен.
шото не то...
а от на верху нікого не ловлять
шото не то
перекачка грошей
рекет наверх
у меня недавно была заказчица. попросила скидку на розницу 30 %, а в счете розницу умножить на 2. разницу ей вернуть. и убила меня фраза, - "будут проблемы, я все порешаю..."
пы.сы. деньги бюджетные.
пыжжыты по-новому.
або дурень/або провокатор.
кто тут дурень и провокатор?
убийство- самоубийство = 16 000 грн.?
Маловато...