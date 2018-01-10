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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3467) откат (42) прокуратура (2884) Запорожская область (513)

 Руководитель Запорожского областного патологоанатомического бюро задержан при получении 16 тыс. грн "отката", - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой Запорожской области задокументирован факт получения взятки руководителем КУ "Запорожское областное патологоанатомическое бюро".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Досудебным расследованием было установлено, что руководитель указанного коммунального учреждения требует от физического лица - предпринимателя за решение вопроса относительно беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств неправомерную выгоду в размере 16 тыс. гривен, что составляет 10% от суммы заключенного договора.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: СБУ поймала на взятке в $1 тыс. таможенника аэропорта Запорожья. ФОТО

10 января правоохранителями задокументирован факт получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 16 тыс. гривен.

Руководитель Запорожского областного патологоанатомического бюро задержан при получении 16 тыс. грн отката, - прокуратура 01

Также смотрите: Главу РГА и председателя райсовета в Запорожской области задержали за вымогательство 27 тыс. грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3043680
 
 
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А пообещать бесплатное вскрытие подрядчику пожалел Руководитель Запорожского областного патологоанатомическое бюро задержан при получении 16 тыс. грн "отката", - прокуратура - Цензор.НЕТ 6148
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От рожденья до смертИ, взятку должен тьі нестИ
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4 рік ловлять і ловлять і кінця не видно
шото не то...
а от на верху нікого не ловлять
шото не то
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Виновата И.о.министра Супрун с её медреформой - деньги будут ходить за пациентом. А шо остается паталогоанатомам со своими гарантированно-неходячими пациентами?
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Можете смело арестовывать любого областного паталогоанатома, не ошибетесь! Я это вам как спец с многолетним стажем сотрудничества с этими "орлами" говорю
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а не то - те шо це просто те саме узаконене...
перекачка грошей

рекет наверх
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Покупаешь у него трех свежачков и четвертого получаешь бесплатно?


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Ну если уже и патологоанатомы окаты берут!
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10% это для нищих.
у меня недавно была заказчица. попросила скидку на розницу 30 %, а в счете розницу умножить на 2. разницу ей вернуть. и убила меня фраза, - "будут проблемы, я все порешаю..."
пы.сы. деньги бюджетные.
пыжжыты по-новому.
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ви якийсь наївний. Я Вам також можу сказати, що я всьо порішаю. Ви мені тут же повірили?

або дурень/або провокатор.
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а я что сказал, что я согласился?
кто тут дурень и провокатор?
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не ви ж звичайно, ви ж не погодилися! але повірили.. . Значить Це той хто вам таке сказав.
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скоріше всього ваша замовниця зовсім дурне - баби зовсім втрачають розум, коли відчувають гроші, багато чого можуть наговорити.
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да, там дама явно ни при мозгах была. "я и в КРУ, и в налогавай, и в кабмине, если нада."..
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убийство - самоубийство = 16 000 грн.?
Маловато...
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А чому ще нікого не затримано з Адміністрації Президента? Чи з Кабінету МІністрів? Якісь недоробки Авакова і Грицака.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководитель Запорожского областного патологоанатомического бюро задержан при получении 16 тыс. грн "отката", - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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