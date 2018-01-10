 Руководитель Запорожского областного патологоанатомического бюро задержан при получении 16 тыс. грн "отката", - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Досудебным расследованием было установлено, что руководитель указанного коммунального учреждения требует от физического лица - предпринимателя за решение вопроса относительно беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств неправомерную выгоду в размере 16 тыс. гривен, что составляет 10% от суммы заключенного договора.

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10 января правоохранителями задокументирован факт получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 16 тыс. гривен.

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