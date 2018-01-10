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 ДТП с участием военнослужащих произошло на автодороге Новояворовск-Ивано-Франковск: пассажир погиб на месте, водитель доставлен в реанимацию. ФОТО

Сегодня, 10 января, в 5.20 на автодороге Новояворовск - Ивано-Франковск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих воинской части воздушного командования "Запад".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение Новояворовской районной больницы", - сказано в сообщении.

ДТП с участием военнослужащих произошло на автодороге Новояворовск-Ивано-Франковск: пассажир погиб на месте, водитель доставлен в реанимацию 01
Фото: командование Воздушных сил ВСУ/ Facebook

Сообщается, что на месте происшествия работают органы военной службы правопорядка и подразделения Национальной полиции.

В настоящее время ведется следствие, причины ДТП выясняются.

ДТП с участием военнослужащих произошло на автодороге Новояворовск-Ивано-Франковск: пассажир погиб на месте, водитель доставлен в реанимацию 02

Источник: https://censor.net.ua/p3043558
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП с участием военнослужащих произошло на автодороге Новояворовск-Ивано-Франковск: пассажир погиб на месте, водитель доставлен в реанимацию. ФОТО
 
 
 
 
 
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