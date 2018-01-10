 ДТП с участием военнослужащих произошло на автодороге Новояворовск-Ивано-Франковск: пассажир погиб на месте, водитель доставлен в реанимацию. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение Новояворовской районной больницы", - сказано в сообщении.



Фото: командование Воздушных сил ВСУ/ Facebook

Сообщается, что на месте происшествия работают органы военной службы правопорядка и подразделения Национальной полиции.

В настоящее время ведется следствие, причины ДТП выясняются.