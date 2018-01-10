 "Наши военные начали убивать граждан Украины": Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Львовский портал", с начала вооруженной агрессии на востоке Украины и по сей день артист театра активно поддерживает незаконные группировки "ДНР" и "ЛНР" и распространяет информацию, которая может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Украины.
Санжаревский - солист балета во Львовской опере. Как говорится на официальном сайте Львовского оперного театра, среди его самых известных партий - Квазимодо из "Эсмеральды", Шут из "Лебединого озера", черт и бог-творец из "Сотворение мира" и не только. Кроме того, он является арт-директором во Львовской школе академического и современного балета.
Информацию об антиукраинских взглядах солиста Львовской оперы обнародовала журналистка Елена Добровольская. Она опубликовала скрины страниц из соцсетей Санжаревского, на которых видно, что он распространяет информацию антиукраинского характера и поддерживает незаконную власть на оккупированных территориях. Журналистка отмечает, что на своей странице "ВКонтакте" Санжаревский еще со времен, когда на Майдане в Киеве началась Революция Достоинства, начал активно распространять сообщения, в которых Майдан называют "государственным переворотом":
Кроме того, солист Львовской оперы Санжаревский есть в списке "Чистилища" на сайте "Миротворец".
Также журналистка сообщает, что артист может быть причастен и к финансированию террористических организаций "Л/ДНР". Так, в группах "Гуманитарная помощь ДНР и Новороссия" "Левый сектор Украины" подаются идентичные идентификационные данные Интернет кошельков для финансирования террористических формирований "ЛДНР" с электронным идентификатором WMID 271880580306.
"По имеющимся данным электронному паспорта WebMoney - WMID 271880580306 принадлежат кошельки Е753355434751, Z202040187112, R32449155471, U132731376586. Указанные реквизиты выданы WebMoney-идентификатору, который зарегистрирован 19 апреля 2014 в 15:04:58 (GMT + 4) по фамилии гражданина Украины Санжаревского Николая Евгеньевича, 05 ноября 1982 года. Кроме того, есть данные о движении средств на гривневом кошельке (U132731376586) - принадлежащий Санжаревскому Н.Е.) в период за май-июнь 2014 года", - говорится в материале.
Отмечается, что деньги переводились на кошельки, которые есть на видео интервью с так называемым врачом "ополчения ДНР" (у которого в отряде 150 боевиков) о финансовой помощи "ДНР". Именно это видео выложено 24 апреля 2014 на персональной странице нашего героя vk.com/id44656238 "Николай Санжаревский" (05.11.1982 г.р., г.. Львов) (vk.com/video44656238_168089837).
Кроме того, в материале приведены скрин-доказательства того, что в 2017 году взгляды артиста Львовской оперы не изменились:
"2 ноября 2017 на странице в Facebook той же Школы Академического и современного балета обнародовано сообщение о международном конкурсе танца "Feiry Dance", который прошел в Минске. Среди прочих, на одной из фотографий, среди флагов, которые держат в руках дети на сцене, есть "знамя" террористической группировки "ДНР". И это фото вот так просто появляется на странице львовской школы балета", - пишет журналистка.
Во Львовской опере изданию "Львовский портал" подтвердили, что коллектив уже давно знает об антиукраинских взглядах Николая Санжаревского, однако никаких действий по этому поводу не предпринималось. В свою очередь директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун отметил в комментарии, что информация о сепаратистских взглядах одного из солистов театра ему поступила только сегодня.
На вопрос, будет ли проведено служебное расследование, директор оперы ответил утвердительно: "Да, я хочу это сделать, чтобы не быть субъективным".
Кроме этого издание направило информационный запрос относительно Николая Санжаревского в Службу безопасности Украины.
ЗА АНТИ ВЗГЛЯДЫ теперь будут судить , я правильно понял ??????????????
Ильюша, обосравшийся ниже, походу тоже из самого демократичного зажопья в Мире.
Вообще, статья о сепаратизме должна предусматривать лишение гражданства, как и статья о предательстве Родины. Такие люди не могут пользоваться избирательным правом и строить будущее страны, они предали страну ,их выбор - уничтожение государственности, это враги.
должен быть туда депортирован или катапультирован...
Гастролировал в Австрии, Италии, Испании, Португалии, Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Дании, Нидерландах, Норвегии, Марокко и других странах.
Но топит за Мордор и Лугандон.
Только тяжелой, неизлечимой болезнью мозга можно объяснить подобный случай или наличием лишней хромосомы.
И при этом ватник.
Даже определения "ганебна зрада в кубе" здесь явно недостаточно.
журналистРуслан Коцаба, которого пригрел NewsOne.
даже можно пенделя не давать а просто порвать украинские документы...
петя, может лишишь гражданства того, кто ненавидит это государства и его защитников...
https://myrotvorets.center/criminal/sanzharevskij-nikolaj-evgenievich/
А они у такого танцора огого.
А так, все ждут чьей-то реакции...
Это ведь не шиномонтаж . Там все деликатнее ... и никто никого "на Одессу" не берёт .
Скажу так , вот ЛДУ професоры такого точно бы затюкали ... устроили абструкцию . А балет он и в Африке - балет .
Все националисты и патриоты уехали в Киев с факелами ходить и в палатках жить с Михо набрудершафт?
И он спокойно работает ВО ЛЬВОВЕ?!!!!
Только мне одному кажется,что кроме бандеровцев и фошиздов у нас абсолютно нет никакой правохранительной системы и службы безопасности???!!!!!!!!!!!!