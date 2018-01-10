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 "Наши военные начали убивать граждан Украины": Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

Во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой проведут служебное расследование в связи с информацией об антиукраинских взглядах и пропагандой идей террористических организаций "Л/ДНР" в отношении одного из солистов балета Николая Санжаревского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Львовский портал", с начала вооруженной агрессии на востоке Украины и по сей день артист театра активно поддерживает незаконные группировки "ДНР" и "ЛНР" и распространяет информацию, которая может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Украины.

Санжаревский - солист балета во Львовской опере. Как говорится на официальном сайте Львовского оперного театра, среди его самых известных партий - Квазимодо из "Эсмеральды", Шут из "Лебединого озера", черт и бог-творец из "Сотворение мира" и не только. Кроме того, он является арт-директором во Львовской школе академического и современного балета.

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Информацию об антиукраинских взглядах солиста Львовской оперы обнародовала журналистка Елена Добровольская. Она опубликовала скрины страниц из соцсетей Санжаревского, на которых видно, что он распространяет информацию антиукраинского характера и поддерживает незаконную власть на оккупированных территориях. Журналистка отмечает, что на своей странице "ВКонтакте" Санжаревский еще со времен, когда на Майдане в Киеве началась Революция Достоинства, начал активно распространять сообщения, в которых  Майдан называют "государственным переворотом":

Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 01
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 02
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 03
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 04
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 05
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 06
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 07
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 08
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 09
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 10
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 11
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 12

Кроме того, солист Львовской оперы Санжаревский есть в списке "Чистилища" на сайте "Миротворец".

Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 13

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Также журналистка сообщает, что артист может быть причастен и к финансированию террористических организаций "Л/ДНР". Так, в группах "Гуманитарная помощь ДНР и Новороссия" "Левый сектор Украины" подаются идентичные идентификационные данные Интернет кошельков для финансирования террористических формирований "ЛДНР" с электронным идентификатором WMID 271880580306.

Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 14
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 15
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 16

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"По имеющимся данным электронному паспорта WebMoney - WMID 271880580306 принадлежат кошельки Е753355434751, Z202040187112, R32449155471, U132731376586. Указанные реквизиты выданы WebMoney-идентификатору, который зарегистрирован 19 апреля 2014 в 15:04:58 (GMT + 4) по фамилии гражданина Украины Санжаревского Николая Евгеньевича, 05 ноября 1982 года. Кроме того, есть данные о движении средств на гривневом кошельке (U132731376586) - принадлежащий Санжаревскому Н.Е.) в период за май-июнь 2014 года", - говорится в материале. 

Отмечается, что деньги переводились на кошельки, которые есть на видео интервью с так называемым врачом "ополчения ДНР" (у которого в отряде 150 боевиков) о финансовой помощи "ДНР". Именно это видео выложено 24 апреля 2014 на персональной странице нашего героя vk.com/id44656238 "Николай Санжаревский" (05.11.1982 г.р., г.. Львов) (vk.com/video44656238_168089837).

Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 17
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 18
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 19

Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 20

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Кроме того, в материале приведены скрин-доказательства того, что в 2017 году взгляды артиста Львовской оперы не изменились:

"2 ноября 2017 на странице в Facebook той же Школы Академического и современного балета обнародовано сообщение о международном конкурсе танца "Feiry Dance", который прошел в Минске. Среди прочих, на одной из фотографий, среди флагов, которые держат в руках дети на сцене, есть "знамя" террористической группировки "ДНР". И это фото вот так просто появляется на странице львовской школы балета", - пишет журналистка.

Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 21
Наши военные начали убивать граждан Украины: Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов Л/ДНР 22

Во Львовской опере изданию "Львовский портал" подтвердили, что коллектив уже давно знает об антиукраинских взглядах Николая Санжаревского, однако никаких действий по этому поводу не предпринималось. В свою очередь директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун отметил в комментарии, что информация о сепаратистских взглядах одного из солистов театра ему поступила только сегодня.

На вопрос, будет ли проведено служебное расследование, директор оперы ответил утвердительно: "Да, я хочу это сделать, чтобы не быть субъективным".

Кроме этого издание направило информационный запрос относительно Николая Санжаревского в Службу безопасности Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3043537
 
 
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Отправить этого солиста Санжаревского к боевикам в Л/ДНР он их поддерживает ,так пусть и выступает там!
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Во-во! Пусть они ему мослы переломают! Плясуну сраному!
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В балетном трико да перед опущенцами - им понравится
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а к Медведчуку почему нет претензий? почему какой-то чувак под санкциями США- представитель Украины в переговорах?
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А украинский медведев кум хуйла, друг шоколадки и хорошо доится, липецкий рошен!
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вІДПРАВИТИ НЕ лднр, А НА ЗОНУ, МЛЯ, ЩОБ ПІТУХОМ КУКУРІКАВ І ЗРАНКУ УСІХ БУДИВ, ПІДАР ГНОЙНИЙ...
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Всех поздравляю , наступил 37-й год !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗА АНТИ ВЗГЛЯДЫ теперь будут судить , я правильно понял ??????????????
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Да, ты всё понял правильно. И радуйся, что пока не расстреливают или на кол не сажают. Слава Украине.
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Анти взгляды во время войны где погибло уже более 10 тысяч человек - называется ПРЕДАТЕЛЬСТВО.Как и в любой другой стране , где человек перешедший на сторону оккупанта и поддерживающий идеи оккупанта является - ПРЕДАТЕЛЕМ, посягает на государственность страны, это измена Родины во время войны -преступление.
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Таких обычно расстреливают, во всех странах! У нас война, а оно агитирует и врёт для гитлеровцев хуйла!
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Ну вам из Роиси оно виднее - где репрессии и антидемократия.
Ильюша, обосравшийся ниже, походу тоже из самого демократичного зажопья в Мире. "Наши военные начали убивать граждан Украины": Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 6731
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Ні, не за антипогляди, а за відверту брехню і спонсорування окупанта. Чи для тебе це і є антипогляди?
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Полностью поддерживаю, не зачем петь в нелюбимой Украине , гнать потвору предательскую в лднэры , пусть там завывает.
Вообще, статья о сепаратизме должна предусматривать лишение гражданства, как и статья о предательстве Родины. Такие люди не могут пользоваться избирательным правом и строить будущее страны, они предали страну ,их выбор - уничтожение государственности, это враги.
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И не только гражданства, но и всего имущества в пользу героев АТО. И не только сепаратистов, но всех прямых родственников - родителей, жён(мужей) и детей. Гнать всех из Украины поганой метлой в одних трусах.
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Илья, это повышение или наказание, что ты вдруг здесь троллить начал?
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да уж!. дамбаские урки балет не поймут как искусство, а вот точно определят этого танцора как п...дора и пробка в заду этого сепара точно появится .......и не одна "Наши военные начали убивать граждан Украины": Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 2878
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Что возьмешь с танцора? Отсутствие логического мышления и здравого смысла компенсируется способностью высоко подпрыгивать и носить балерин. А если серьезно, то таких как он надо вывозить на линию разграничения и организовывать встречи с людьми, живущими в ОРДЛО. Может что-то тронется в его голове.
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квазиморда, одним словом, ото недоразумение,
должен быть туда депортирован или катапультирован...
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Родился во Львове, прожил всю жизнь в Украине, благодаря гастролям увидел цивилизованный мир.

Гастролировал в Австрии, Италии, Испании, Португалии, Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Дании, Нидерландах, Норвегии, Марокко и других странах.

Но топит за Мордор и Лугандон.
Только тяжелой, неизлечимой болезнью мозга можно объяснить подобный случай или наличием лишней хромосомы.
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А также носит фамилию Санжаревский и поёт во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.
И при этом ватник.

Даже определения "ганебна зрада в кубе" здесь явно недостаточно.
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я тоже сначала думал, что поет. Оказалось - танцует.
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Самое время кому-то рассказать, что на правобережье все такие патриоты, что пробы ставить негде, а вот на левобережье - все, суки, сепары, и с ними поголовно надо что-то этакое сделать...
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Судя по скринам в статье, этого танцора пиарил журналист Руслан Коцаба, которого пригрел NewsOne.
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15 минут на сборы труселей и за поребрик!
даже можно пенделя не давать а просто порвать украинские документы...
петя, может лишишь гражданства того, кто ненавидит это государства и его защитников...
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на зону мля, або хоча би в сізо - хай кукурікає...
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Плохо что от 5 лет... на копрофагистане от 20 лет сразу...
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ролі він грає підходящі для "рускава мира" - квазімодо, шут, чорт "Наши военные начали убивать граждан Украины": Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 585
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скоріше за все він 3,14дор...в не в переносному , а в прямому сенсі
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Не понимаю,почему же он не пляшет для детей лугандона? Вперед!
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ці суки хотять жити в Україні і шкодити їй всіма фібрами душі
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У него мозги опустились из головы в айца.

А они у такого танцора огого.
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если б этому прокацапскому презервативу в коллективе, хотя бы, руки не подавали за поддержку сепаров, все само собой бы уже давно разрешилось.
А так, все ждут чьей-то реакции...
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Львов очень толерантный город , а балетные это вообще люди с особым менталитетом ...
Это ведь не шиномонтаж . Там все деликатнее ... и никто никого "на Одессу" не берёт .

Скажу так , вот ЛДУ професоры такого точно бы затюкали ... устроили абструкцию . А балет он и в Африке - балет .
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враг затесался среди нормальных людей... балерун сей типичный пример врага Украины, жрущего хлеб украинский и ненавидящий тут всё. мразь
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Так єнтi балєрунчiкi пачтi усє пррратiвния... "Наши военные начали убивать граждан Украины": Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 2159
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идей террористических организаций "Л/ДНР"Источник: https://censor.net.ua/p3043537 - а хто в Світі визнав їх терористами ?
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Патриоты Украины их признали террористами. Этого вполне достаточно. Плевать на весь остальной мир. Они все там зажравшиеся уроды.
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Насадить на кол этого пидора, да и все дела.
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Очередной дырявый нарисовался. Депортация...
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А шош він там не побачив распятого мальчіка? В трусіках. Мда... Не порядок.

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ну так выдайте ему билет на дэнэрэ и пусть там живет с "гражданами" Украины
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И шо некому в Львове было этого балеруна уронить вниз головой этажа с третьего?

Все националисты и патриоты уехали в Киев с факелами ходить и в палатках жить с Михо набрудершафт?
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паспорт забрати, заборона вїзду на 25 років, відправити в динири))
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рыбак рыбака, что называется. Ведь москва нынче представлена потомками обидчиков монаха Филофея, обижавших того противоестественным образом за что он им нацистский лозунг про "москву третий рейх четвертому не бывать" дал. Подобное тянется к подобному и не может удержаться, даже вопреки собственным интересам.
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Коллектив уже давно знает об антиукраинских взглядах Николая Санжаревского,кроме того, солист Львовской оперы Санжаревский есть в списке "Чистилища" на сайте "Миротворец"
И он спокойно работает ВО ЛЬВОВЕ?!!!!
Только мне одному кажется,что кроме бандеровцев и фошиздов у нас абсолютно нет никакой правохранительной системы и службы безопасности???!!!!!!!!!!!!
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облити помиями і вигнати на лугандонію, де цому і місце
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где Правый сектор. Где необратимое возмездие?
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Наши военные начали убивать граждан Украины": Солиста Львовской оперы обвиняют в сепаратизме и финансировании террористов "Л/ДНР". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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