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Все про:АЗС (225) Киев (15149) налоговая милиция (1099) ГФС (2343)

 Налоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЗС. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную автозаправочную станцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2018" было установлено, что на окраине Киева невдалеке от оживленной автотрассы осуществляется реализация сжиженного газа без необходимых разрешительных документов для данного вида деятельности.

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В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты более 15 тысяч литров сжиженного газа, а также изъяты оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 854 тысячи гривен.

Налоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЗС 01
Налоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЗС 02
Налоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЗС 03

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Продолжается проверка.

Составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3043305
 
 
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Зачистка газового рынка Киева продолжается...
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Це заправка на Новозабарській? Хтось знає?
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Как они смогли? Как изъяли? Куда дели? Второй акт этого представления: суд вернет газ владельцу, а газа уже нет...
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причина - явно заниженные цены .... демпинговали падлы
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Может я один замечал, но когда были небольшите газовые заправки, то на них цены на газ стабильно были как минимум - 1 грн, от цен на больших АЗС
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По телевізору колись показували пєрца, переселенця з луганди, що винаймав квартиру на 1 поверсі і заправляв свою автівку газом з крану для побутової газової плити. Платив за його заправки увесь будинок.
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У него ГАЗон какой-то был? Пропан-бутан в газовой трубе не гуляет
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Прочитал - "Налоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЭС"...
И охренел. Картина гуашью по ватману: в подвале стоит атомный реактор, норм безопасностей нет как таковых, изо всех щелей брызжут радиоактивные говна, счётчик Гейгера давно х*ем подавился, по полу шастают псевдотараканы и восьмилапые крысы, зато в проводах весело жужжит контрафактное электричество.
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Зараз дядьки придут та занесуть зелених американських грошей,і незаконна АЗС просто за помахом чарівної палички перетвориться на законнішу із законних АЗС...Тільки про це нам вже не повідомлять.Бо скромні...
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Нет. Не для того закрывали конкурента, Медведчук с благословения Порошенка фактически монополизирует рынок сжиженого газа в Украине, Петрусь в доле.
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питарасы
кроме окко и вога газ залить нема де
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЗС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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