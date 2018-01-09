 Налоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЗС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2018" было установлено, что на окраине Киева невдалеке от оживленной автотрассы осуществляется реализация сжиженного газа без необходимых разрешительных документов для данного вида деятельности.

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В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты более 15 тысяч литров сжиженного газа, а также изъяты оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 854 тысячи гривен.







В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Продолжается проверка.

Составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.