 Налоговики ликвидировали в Киеве незаконную АЗС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2018" было установлено, что на окраине Киева невдалеке от оживленной автотрассы осуществляется реализация сжиженного газа без необходимых разрешительных документов для данного вида деятельности.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты более 15 тысяч литров сжиженного газа, а также изъяты оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 854 тысячи гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Продолжается проверка.
Составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
И охренел. Картина гуашью по ватману: в подвале стоит атомный реактор, норм безопасностей нет как таковых, изо всех щелей брызжут радиоактивные говна, счётчик Гейгера давно х*ем подавился, по полу шастают псевдотараканы и восьмилапые крысы, зато в проводах весело жужжит контрафактное электричество.
кроме окко и вога газ залить нема де