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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Ночью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО. ФОТО

В Полтаве ночью неизвестные украли из машины волонтеров приготовленные к Рождеству подарки для украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook председатель Полтавской городской организации ВО "Свобода" Юлиан Матвийчук.

"Полтава сегодня утром шокировала. Ночью ограбили нашу машину с волонтеркой на восток", - говорится в сообщении.

Матвийчук отметил, что машина была оставлена у подъезда, и сегодня утром на ней должны были выехать на Донбасс.

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"...Машина военная, внутри были каски и бронежилеты, - это не остановило быдлоту, которая вытаскивала коробки с волонтеркой", - написал он.

Он отметил, что некоторым ребятам родители целенаправленно передавали посылки а с Волыни. Матвийчук также пообещал, что машину после небольшого ремонта догрузят, "и ребята на фронте все же получат рождественские подарки".

Ночью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО 01

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Ночью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО 02
Ночью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО 03
Ночью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО 04

Источник: https://censor.net.ua/p3043291
 
 
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а нельзя было на охраняемую стоянку поставить?
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Потрібно знайти і повісити наркоманів!
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Кроме воришек еще сепарни полно в Украине.Могли вообще подпалить машину. Кто же так оставляет.
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а может сепарню стоит уже палить? или власть которая их покрывает или таких лизоблюдов как ГыГ?
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голодные люди шастают по улицам и добывают на пропитание ..........
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ну бандитизм и новые менты - а полный пипец с криминалом!!!
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таким і кару важко придумати, хай заберуть з собою в могилу, суки безпринципні
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да им наплевать на всё когда жрать хочется.....
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Причём тут "Полтава шокировала"? Есть факт приступной халатности. Служебный транспорт кидать под подъездом, набитый ништяками кидать как старый запчик - або хворий, або падлюка.
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"Те кто инсценирует кражу, стремятся создать видимость тайного присвоения вещей (денег): нарушают обстановку, разбрасывают вещи..."
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Ну так все же не забрали ,да и машину не подожгли.Такие мелкие кражи по всей Украине.
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А зачем бросать машину возле подъезда если в салоне что то было на сиденьях - сами спровоцировали местных бомжей. А иногда чудики бросают ночью машины во дворах и сигнализация неисправна воет пол ночи хочется самому такую стукнуть что заткнулась.
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Цензор, открой УПК и посмотри чем отличается грабеж от воровства.
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Ну, машину нужно было как то обезопасить, на стоянку к примеру поставить. У нас в Полтаве, как и везде разного шнырья хватает, и сепарни скрытой тоже. А есть и просто быдло - мой приятель как то купил новую машину, довольно шикарную. Выходит как то из магазина -а возле его машины какой то мужик с пацаненком крутятся. Первая реакция - на##й отсюда, нечего шнырять. Те отошли - и мужичонко говорит мелкому - ты сынок должен всю жизнь таких ненавидеть. Так что - здоровый цынизм никогда не мешает - нечего на добропорядочность расчитывать.
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Обычная халатность и это не зависит от города, могли и на западе грабануть если в салоне просматриваются ништяки, поставили бы на стоянку или в любой райотдел, у нас так ставят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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