 Ночью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook председатель Полтавской городской организации ВО "Свобода" Юлиан Матвийчук.

"Полтава сегодня утром шокировала. Ночью ограбили нашу машину с волонтеркой на восток", - говорится в сообщении.

Матвийчук отметил, что машина была оставлена у подъезда, и сегодня утром на ней должны были выехать на Донбасс.

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"...Машина военная, внутри были каски и бронежилеты, - это не остановило быдлоту, которая вытаскивала коробки с волонтеркой", - написал он.

Он отметил, что некоторым ребятам родители целенаправленно передавали посылки а с Волыни. Матвийчук также пообещал, что машину после небольшого ремонта догрузят, "и ребята на фронте все же получат рождественские подарки".

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