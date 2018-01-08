 "ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке общественной организации "С14".

Как утверждают представители националистической организации, они протестуют "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Националисты отмечают, что "Православные" бросаются, дерутся и неадекватно себя ведут. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей".

К представителям праворадикальной организации С14 вышел настоятель Киево-Печерской Лавры Павел - произошли словесные перепалки.

Видео - Громадське ТV

Также читайте: "Смерть России", - активисты "Черного комитета" облили краской здание российского культурного центра в Киеве

Напомним, в Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на ребенка. Погибли оба. Во время похорон ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный).

Инцидент получил продолжение на следующий день, когда у одного из запорожских храмов УПЦ МП избили двух мужчин, которые принесли ко входу в храм куклу. Как выяснилось, одни из избитых мужчин оказался участником Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.













