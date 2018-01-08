 "ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке общественной организации "С14".
Как утверждают представители националистической организации, они протестуют "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.
Националисты отмечают, что "Православные" бросаются, дерутся и неадекватно себя ведут. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей".
К представителям праворадикальной организации С14 вышел настоятель Киево-Печерской Лавры Павел - произошли словесные перепалки.
Видео - Громадське ТV
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Напомним, в Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на ребенка. Погибли оба. Во время похорон ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный).
Инцидент получил продолжение на следующий день, когда у одного из запорожских храмов УПЦ МП избили двух мужчин, которые принесли ко входу в храм куклу. Как выяснилось, одни из избитых мужчин оказался участником Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
У украинцев еще есть вопросы в отношении гэбистской структуры МП? Кому вы деньги несете, блаженные? В т.н. "церквях" не то, что свечки нельзя покупать, но и молиться - ГРЕШНО! Московский поп сегодня письменно признался, что так называемая "УПЦ московского патриархата" оккупанты на украинской земле. Прочтите заявление московитского козла (иных слов к этому отрепью в рясе я подобрать не могу):
Московський піп заявив, що МП - це військова організація тому ніякіх дітей там не відспівують.
rvun:
Як ці паскуди ставляться до нас, з рук яких їдять:
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - это закрытая военная организация которая имеет свой устав, свой порядок, свои жесткие, данные от Бога, законы существования. Она находится в состоянии не прекращающейся войны с диаволом и его слугами. Эти слуги воюют с нами или на прямую, или косвенно через людей этого мира.
Подивіться, шо ці курви зробили з християнською церквою на Кримі, Донбасі, в Грузії і Молдові. Україна забов'язана позбутися цієї ракової пухлини - бісів московського патріархату.
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Не переживайте, с приплодом у вомбатов все нормально, вот просто мало в стране незаметно-работающих. Они пока только описаны в красной книге на вокспопули.
Да да.
Это я, петро алексеевич, рассказываю тебе что не везде есть церкви КП .
А на востоке Украины их практически нет.
Я считаю что если Бог один, то и церковь должна быть одна для всех, независимо от того как она называется.
А если священнмк МП отказывается отпевать ребенка крещенного в неправильном по его мнению отделении его церкви, то мне такая церковь не нужна.
рано или поздно не будет этих мразей тут!
Украина. Возвращение своей истории - документальный фильм-исследование. Наша история - лишь набор выдуманных фактов и чужих героев. На протяжении веков существовали тайные группы людей, которые создавали для украинцев параллельную реальность. 400 лет ими руководил один центр.
Украина. Возвращение своей истории. Часть 1
Украина. Возвращение своей истории. Часть 2
Украина. Возвращение своей истории. Часть 3
Украина. Возвращение своей истории (2017)
їх мета випустити пару з киплячих українців ,щоб дійсно не вийшли українці на справжній протест
Церковь захватывает городские земли
Продолжается захват зеленой зоны городской кардиологии в парке Шевченко стройкой УПЦ-МП. Вначале на коммунальной земле поставили одну церковь - вообще без документов, поскольку отвести землю там невозможно. Потом протащили незаконное решение об узаконивании нахалстроя.Потом добавили еще одну церковь такого же размера - в нескольких шагах от первой.Теперь на значительном расстоянии построили еще одну капитальную будку и проложили к ней капитальную дорожку - явно столбят территорию, которую намереваются отрезать от больницы. Раньше там прогуливались пациенты.Об отношении УПЦ-МП к одесситам говорит того, как они покрасили забор больницы - только перед своим сооружением.
Это мне напоминает примеры похоронной мафии, когда смотрящий за кладбищем заявляет:
Либо вы заказываете памятник у нас, либо он тут стоять не будет. (намекая, что вандалы его не оставят без внимания)
но у нас народ суеверный, им вдувают "канон-неканон", вот они боятся трогать МП.
Многих удивлю, но Украинского патриархата, не существует, т. е он есть но никем не признан, а Филарет, в православном мире, предан анафеме. Повторю, что не только Московским Патриархатом, а во всем мире. По церковным канонам, человек которого крестили в церкви Киевского Патриархата, не является крещенным, и отпевать его в православной церкви нельзя.
Мне абсолютно пох, в кого ты там веришь, но ты тут впрягся за проституирующую контору стяжателей, которая испокон веков паразитировала при любой узурпаторской власти!