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Все про:Лавра (171) националисты (315) УПЦ (571)

 "ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Несколько десятков националистов из организации С14 в понедельник заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке общественной организации "С14".

Как утверждают представители националистической организации, они протестуют "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Националисты отмечают, что "Православные" бросаются, дерутся и неадекватно себя ведут. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей".

К представителям праворадикальной организации С14 вышел настоятель Киево-Печерской Лавры Павел - произошли словесные перепалки.

Видео - Громадське ТV

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Напомним, в Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на ребенка. Погибли оба. Во время похорон ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный).

Инцидент получил продолжение на следующий день, когда у одного из запорожских храмов УПЦ МП избили двух мужчин, которые принесли ко входу в храм куклу. Как выяснилось, одни из избитых мужчин оказался участником Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 01

ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 02
ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 03
ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 04
ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 05
ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 06
ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 07
ФСБ - геть з Лаври - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру 08

 

Источник: https://censor.net.ua/p3043203
 
 
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Там було дуже гарно і дуже багато народу. Службу транслював канал 24, співав хор - чоловіча капела ім. Ревуцького і Руслана.
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Осатанелые зажравшиеся барыги в рясах.
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Мокши срочно на масковию. Нехрен здесь шастать
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Поп МП: мы закрытая военная организация, детей не отпевали и отпевать не будем! #принеси_куклу П'ять копійок: Московский патриархат закрытая военная организация? Хм.. Думаю, что пост этого попа (гиперссылка в тексте) должен рассматриваться органами СБУ и ГПУ, как письменное признание и доказательство. Уже завтра правоохранители просто обязаны внести в Единый реестр досудебных расследований признание функционера УПЦ МП, а Минюст Украины обязан аннулировать регистрацию этой псевдорелигиозной организации.
У украинцев еще есть вопросы в отношении гэбистской структуры МП? Кому вы деньги несете, блаженные? В т.н. "церквях" не то, что свечки нельзя покупать, но и молиться - ГРЕШНО! Московский поп сегодня письменно признался, что так называемая "УПЦ московского патриархата" оккупанты на украинской земле. Прочтите заявление московитского козла (иных слов к этому отрепью в рясе я подобрать не могу):

Московський піп заявив, що МП - це військова організація тому ніякіх дітей там не відспівують.
"ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру - Цензор.НЕТ 6748rvun:
Як ці паскуди ставляться до нас, з рук яких їдять:
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - это закрытая военная организация которая имеет свой устав, свой порядок, свои жесткие, данные от Бога, законы существования. Она находится в состоянии не прекращающейся войны с диаволом и его слугами. Эти слуги воюют с нами или на прямую, или косвенно через людей этого мира.

Подивіться, шо ці курви зробили з християнською церквою на Кримі, Донбасі, в Грузії і Молдові. Україна забов'язана позбутися цієї ракової пухлини - бісів московського патріархату.
"ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру - Цензор.НЕТ 7302

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Залишається лише дивуватися поцам, які дають зароблені (або награбовані) гроші попам МП. На базарчику, який працює щоп'ятниці у нашому кварталі, раніш швендяли жебраки в рясах зі скриньками в руках і з чіста рузгім говором. Щоразу чули від продавців та покупців не дуже приємні висловлювання. Попи зникли. Але з'явилися україномовні тітоньки... з тими же скриньками. Швидко зрозуміли що їм тут нема чого ловити.
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Я могу только представить,что там нашли бы,если сделать зачистку украинской святыни от ватных бесов!Лавра должна быть только украинцев!
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Так Порошенко лично в МП дьяконом прислуживает. Он там отдыхаит от Бендер.
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Практически посередине Киева гэбистский рассадник! Как можно вообще было отдать Лавру московским попам ! Это ж бесценное место!
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теперь на семенченка.
Не переживайте, с приплодом у вомбатов все нормально, вот просто мало в стране незаметно-работающих. Они пока только описаны в красной книге на вокспопули.
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А, что он может, если реально готовых действовать, а не обурюватись на цензоре меньше процента? Тупо подставится?
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Настоящего Патриарха всея РАБссии Тихона отравили Чекисты 25 марта 1925 года.Именно с это даты ЧеКиздоны захватили РАБссиянскую церковь расстреляв до 1928 года 100 000 Священников и иеромонахов по всей РАБссии...
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Прошлые "священослужители" работали на царя, последующие на вождя, нынешние на сцаря какая хрен разница...? "ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру - Цензор.НЕТ 599
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Ну, вообще-то последний патриарх - Адриан, еще при Петре І умер. С тех пор там уже обер-прокуроры церковью командовали.
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Україну тяжко будувати,коли в українських храмах сидять попи країни окупанта...
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петро алексеевич вы ?????????

Да да.
Это я, петро алексеевич, рассказываю тебе что не везде есть церкви КП .
А на востоке Украины их практически нет.
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Главный враг Украины -это Порошенко!! Вы посмотрите,что делается на ТВ! Рыги просто заполонили эфир!
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это барыга Вас хочет через тиливизир облучить. Хорошо помогает шапочка из фольги и анафема офшорам. Шоколад есть только с диазолином.
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Хорошо помогает шапочка из фольги и анафема офшорам. - порада із власного досвіду ? "ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру - Цензор.НЕТ 1149
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Рюсские ШАКАЛЫ,церковь отделена от государства в Украине.Не палитесь так дешево,Бараны пля... "ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру - Цензор.НЕТ 5466
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В 2014 це робити потрібно було робити. І жорстко. Без соплєй.
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Господи. Вся ветка усеяна доносами на коварных попов. Патриоты, вам не кажется что вы принимаете все слишком близко к сердцу?
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Действительно,зачем так всё близко к сердцу принимать?! Смотрите 5-й канал и забейте на внутреннюю и внешнюю оккупацию с постоянными жертвами лучших!...
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Вы допишетесь до того, что скоро слова патриот и стукач станут синонимами. Это же какой-то слет сексотов.
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Мне вообще пофиг на попов.
Я считаю что если Бог один, то и церковь должна быть одна для всех, независимо от того как она называется.
А если священнмк МП отказывается отпевать ребенка крещенного в неправильном по его мнению отделении его церкви, то мне такая церковь не нужна.
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Бог может и один но денежки с прихожан в рознь. Тем более что попам хочется сладко жрать, мягко спать и Мерсы нужно заправлять.
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Бог один - людские церкви все поделили и классифицировали, а значит отошли от Бога
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Если "Свобода" вмешивается, значит они хотят что-то получить с этого. Эти недалекие люди все превратили в бизнес.
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гнать это кацапье с Украины. "ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру - Цензор.НЕТ 4427
рано или поздно не будет этих мразей тут!
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Этих тварей нада просто выметать от туда !Пора гнать московских демонов со страны !
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Украденная Москвой история Украины.Настоящее лицо Ивана Мазепы.Как на самом деле выглядели князья Киевской Руси.За что репрессировали украинских археологов и ученых.Тайная организация в которую входит митрополит РПЦ Кирилл и бывший глава ФСБ Степашин.

Украина. Возвращение своей истории - документальный фильм-исследование. Наша история - лишь набор выдуманных фактов и чужих героев. На протяжении веков существовали тайные группы людей, которые создавали для украинцев параллельную реальность. 400 лет ими руководил один центр.
Украина. Возвращение своей истории. Часть 1
Украина. Возвращение своей истории. Часть 2
Украина. Возвращение своей истории. Часть 3
Украина. Возвращение своей истории (2017)
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"Кишкой последнего попа Последнего царя удавим" - А.С. Пушкин
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Московские попы говорят, что в таинствах киевского патриархата нет благодати. Было бы понятно, если бы ритуалы были разные, типа неправильно обращаются к Богу. Но ведь ритуалы абсолютно одинаковы. И логично возникает подозрение, что и в МП точно так же нет этой самой благодати
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Когда- то читала притчу, зашёл в храм человек с дороги. очень устал, присел на скамеечку в тени посидеть, отдохнуть, водички попить, и молитву за здравие прочесть, тут его из храма поперли, не так стал, не туда глянул, не так молитву читает, не так крест кладёт и заплакал горькими слезами,тут к нему подошёл Господь и говорит,,, что не пускают,?, человек ответил, утирая слёзы,, что нет, не пускают,, и Господь ответил,, и Меня тоже,, Так что дорогие прихожане, про какую благодать может идти речь? Церковь погрязшая в блуде и грехе.
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Вопреки декларируемой секулярности государства, церкви давно стали столько же обыденны возле ВУЗов, как любые другие МАФы. Причем, церковные заведения располагаются на территории, находящейся в госсобственности и отведенной ВУЗам. Не пренебрегает церковь и больницами, которые отсутствие лекарств и низкая выживаемость делают хлебным местом для религиозной деятельности. Едва ли какая-то больница существует сегодня без часовни.
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це "націоналісти" від укхгаїнської влади.
їх мета випустити пару з киплячих українців ,щоб дійсно не вийшли українці на справжній протест
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оборотни в рясах
Церковь захватывает городские земли
Продолжается захват зеленой зоны городской кардиологии в парке Шевченко стройкой УПЦ-МП. Вначале на коммунальной земле поставили одну церковь - вообще без документов, поскольку отвести землю там невозможно. Потом протащили незаконное решение об узаконивании нахалстроя.Потом добавили еще одну церковь такого же размера - в нескольких шагах от первой.Теперь на значительном расстоянии построили еще одну капитальную будку и проложили к ней капитальную дорожку - явно столбят территорию, которую намереваются отрезать от больницы. Раньше там прогуливались пациенты.Об отношении УПЦ-МП к одесситам говорит того, как они покрасили забор больницы - только перед своим сооружением.
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Тут вопрос:а зачем люди обращаются к этому филиалу ФСБ чтобы он отпевал погибших солдат и гражданских?Какой-то когнитив получается.
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На юго-востоке есть места где в радиусе более 100км ни одной церкви КП. Только в областных центрах 1-3 церквушки. Я кстати из такого райцентра... Чтоб выбить землю под постройку храма КП нужно пройти 7 кругов ада и то не факт... Куда проще любую секту официально оформить. А вот МП растут как грибы после дождя без проблем... Местные рыго-чинуши почему-то именно КП боятся как огня...
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Ну если в радиусе 100 км нет церквей с КП то и проблем с отпеванием и прочими танцами с бубном в МП не должно возникать.Я говорил про тот конкретный случай с ребенком-если его крестили в КП то почему тогда на похорон пригласили попа из МП?
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Я по моему внятно ответил именно на тот Ваш вопрос, что с верху. Про того ребёнка Вы ничего не писали.


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А по поводу того ребенка, так никто ж не подозревал, что они настолько...У меня нет слов...
Это мне напоминает примеры похоронной мафии, когда смотрящий за кладбищем заявляет:
Либо вы заказываете памятник у нас, либо он тут стоять не будет. (намекая, что вандалы его не оставят без внимания)
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националисты полюбили шоколад?
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Не удивлюсь если щас выступит ВОна и скажет шо она за свободную церковь отделённую от политики и трогать кацапских попов нельзя. Ну короче всё тоже самое что она визжала про Интери Ньюс Ван - тока теперь про РПЦ.
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владыка Павел - очень жесткий совок. Не заню, насколько он христианин, но думаю, что он адепт фашистской идеологии Русскага Мира и поддерживает убийства украинцев и окккупацию
но у нас народ суеверный, им вдувают "канон-неканон", вот они боятся трогать МП.
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Через бездіяльність влади та покроветельство над РПЦ МП,ця антиукраїнська секта завжди постає у вигляді жертви.Хоча саме Україна є головною жетртвою цих виродків,що прикриваються релігією.
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А ведь пишут люди, подавляющее большинство из которых, не верующие. Ну зачем не верующему лезть в дела церковные? Лавра с 1688 года в Московском патриархате. До этого Киев был, сначала под монголами, потом под Литвой, потом под Польшей.
Многих удивлю, но Украинского патриархата, не существует, т. е он есть но никем не признан, а Филарет, в православном мире, предан анафеме. Повторю, что не только Московским Патриархатом, а во всем мире. По церковным канонам, человек которого крестили в церкви Киевского Патриархата, не является крещенным, и отпевать его в православной церкви нельзя.
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Peres Nolito, нет, они просто вас вертухаев чекистких на херу вертят, вместе с вашими гебнявыми попами!
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В украинском Киеве находятся 125 ( ! ) ПРАВОСЛАВНЫх ХРАМов И МОНАСТЫРей УПЦ МП . https://kiev.vgorode.ua/reference/pravoslavnye_khramy_y_monastyry_upts_mp/



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ГАБРИЭЛЬ, у вас ПГМнутых, все зомби, кто не играет в ваши сетхианские игры! Но на самом деле все наоборот!
Мне абсолютно пох, в кого ты там веришь, но ты тут впрягся за проституирующую контору стяжателей, которая испокон веков паразитировала при любой узурпаторской власти!
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Це ж просто ідіотизм, коли націоналісти вимагають, щоб "агенти ФСБ" відспівували тих, кого "охрестили" адепти біглого київського екзарха РПЦ - агента КДБ Антонова?
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Цензор.НЕТФотоОбщество"ФСБ - геть з Лаври" - националисты блокируют въезд в Киево-Печерскую Лавру. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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