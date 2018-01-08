 Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
"В ходе реализации оперативной информации, относительно незаконного перемещения через линию разграничения в обход КПВВ запрещенных предметов и товаров, пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы, обнаружили в населенном пункте Марьинка, на территории частного дома, шесть больших сумок с товаром. В обнаруженных пакетах находились лекарственные препараты в ассортименте, которые намеревались переместить на неконтролируемую территорию в обход КПВВ "Марьинка", – сказано в сообщении.
Кроме того, на месте происшествия правоохранители задержали 5 человек, которых подозревают в причастности к противоправной деятельности.
"Сейчас проинформированы работники фискальной службы. Количество и стоимость обнаруженного товара устанавливается", - сообщает ГПСУ.
"Імпортне" шампанське Артемівське із українського міста Бахмут
Ахметов сам інвестує. Навіщо йому ділитися часткою прибутку.
А по другим предприятиям "зарегистрированным в Украине", таким как Ровенькиантрацит, Свердловантрацит и Краснодон уголь я в курсе (кстати, те действительно Ахметовские). Вот только с тех пор, как они стали Ахметовскими, боюсь, что Украина получила только убытки. Инвестирует? Ахметов? Перед тем как ему их продать, их искусственно до банкротства доводили, но только на бумаге.
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике вновь начал работу Алчевский металлургический комбинат, запущена доменная печь №5, заявил журналистам и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее в феврале 2017 года АМК прекратил работу из-за транспортной блокады со стороны Украины. Позже он перешел под внешнее управление ЛНР.
"Хотелось бы поздравить всех жителей. Это, наверное, самый крупный завод в нашей республике. Это, на мой взгляд, очень знаковое мероприятие: оно носит как экономический, так и политический характер. Экономический характер отображается в том, что основная задача меня и всей моей команды: поднятие благосостояния всех без исключения жителей ЛНР. Я и вся моя команда делаем все необходимое для запуска тех предприятий, которые остались на нашей территории", - сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что политическая составляющая заключается в том, что в ЛНР такими действиями показывают «всему мировому сообществу, что мы не сепаратисты, а мы просто люди, которые защитили свою республику… готовы работать, мы готовы сотрудничать». Далее: https://news.rambler.ru/ukraine/38703591/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Ну і де тут про рашистських інвесторів?
А ты вцепился: АМК, Украина... Твой АМК запустили для строительства крымского моста. Круто? Руда - наша. Кокс - наш. Электроэнергия - наша. Возмещение НДС - наше. А метал по дешевке в рашку на мост. И ты рассказываешь, что этот комбинат работает на Украину?
ПАО «Алчевский металлургический комбинат»
Почтовый адрес: 93406, г. Северодонецк, пр. Гвардейский, 22, а/я №4
розмова закінчена
З яких складів, в кого вони придбали ці ліки?
Добрий ранок ☕
Населення окупованої частини хоч визнає, що українські ліки якісні те дешевше.
Не виправдовую їх, але стрілянина по горобцях "градами" вже дістала.