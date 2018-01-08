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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2578) контрабанда (1414) лекарства (703) Донецкая область (3793)

 Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение большой партии медпрепаратов через линию разграничения в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

"В ходе реализации оперативной информации, относительно незаконного перемещения через линию разграничения в обход КПВВ запрещенных предметов и товаров, пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы, обнаружили в населенном пункте Марьинка, на территории частного дома, шесть больших сумок с товаром. В обнаруженных пакетах находились лекарственные препараты в ассортименте, которые намеревались переместить на неконтролируемую территорию в обход КПВВ "Марьинка", – сказано в сообщении.

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Кроме того, на месте происшествия правоохранители задержали 5 человек, которых подозревают в причастности к противоправной деятельности.

"Сейчас проинформированы работники фискальной службы. Количество и стоимость обнаруженного товара устанавливается", - сообщает ГПСУ.

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Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине 01
Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине 02
Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине 03
Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине 04
Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине 05
Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине 06

Источник: https://censor.net.ua/p3043159
 
 
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, ну , бизнес и ничего лишнего , , а раз попался - плати ,,,
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Мне интересно как Рошен попадает в Лугандон,тоже полями на великах возят?
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Номерной,ты сравниваешь Лугандон с Европой?Далеко пойдешь,так и Гыга подсидишь,а он ведь ваш бригадир))
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Це лікарства добрі, але не першої необхідності. Тобто не для невідкладної допомоги. Несли на продаж
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Так бачу везуть весь спектр ліків! Що ще сказати про годувальників? Може скажемо про їх брехню стосовно цін в ордло?
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Ахметов не терпит конкуренции. Завтра сам завезёт вагон протеылазида. Просто не знал , что тамженашилюди нуждаются а нем нуждаются
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Нехай російським користуються. Окупували, а тепер нехай забезпечують. Те, що їх ліки погані та дорожчі нікого з нас не цікавить.
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За якість нічого не скажу бо то суб'єктивно, а от ціни на ординські ліки дешевше.
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Цікаво було би порівняти. З Криму не хочуть користуватись кацапськими ліками.
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А так виглядає не контрабанда.
"Імпортне" шампанське Артемівське із українського міста Бахмут

Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине - Цензор.НЕТ 262
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Українських підприємств у Лугандоні нема,ти коллобарант.
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Є зареєстровані в Україні, тобто сплачують податки Україні, з мене теж так.
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Нема ні яких зареєстрованих,ти брешиш,чекаємо закон про коллаборантів.
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Назву на приклад напиши,бо то є брехня.
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Наприклад Алчевський металургійний завод.
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Да он когда и в Украине был на нее не работал)). У него уже много-много лет инвестора рашистские. А Тарута - то так для виду (да и того украинцем назвать нельзя).
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Хто конкретно?
Ахметов сам інвестує. Навіщо йому ділитися часткою прибутку.
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Ты с дуба рухнул? Зачем приводишь примеры о которых сам ничего не знаешь? Ахметов здесь каким боком? АМК - это ИСД. Формально - Тарута, по факту рашка. Даже не помню с каких годов. Общеизвестный факт.
А по другим предприятиям "зарегистрированным в Украине", таким как Ровенькиантрацит, Свердловантрацит и Краснодон уголь я в курсе (кстати, те действительно Ахметовские). Вот только с тех пор, как они стали Ахметовскими, боюсь, что Украина получила только убытки. Инвестирует? Ахметов? Перед тем как ему их продать, их искусственно до банкротства доводили, но только на бумаге.
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Ти думаєш що в Україні ніхто не зна що ви там робете?Навіщо ти брешишь?
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике вновь начал работу Алчевский металлургический комбинат, запущена доменная печь №5, заявил журналистам и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее в феврале 2017 года АМК прекратил работу из-за транспортной блокады со стороны Украины. Позже он перешел под внешнее управление ЛНР.
"Хотелось бы поздравить всех жителей. Это, наверное, самый крупный завод в нашей республике. Это, на мой взгляд, очень знаковое мероприятие: оно носит как экономический, так и политический характер. Экономический характер отображается в том, что основная задача меня и всей моей команды: поднятие благосостояния всех без исключения жителей ЛНР. Я и вся моя команда делаем все необходимое для запуска тех предприятий, которые остались на нашей территории", - сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что политическая составляющая заключается в том, что в ЛНР такими действиями показывают «всему мировому сообществу, что мы не сепаратисты, а мы просто люди, которые защитили свою республику… готовы работать, мы готовы сотрудничать». Далее: https://news.rambler.ru/ukraine/38703591/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Пліточникам невідомо що зовнішне управління (тільки на словах для йолопів) не означає зміну власника а тим більш регістраційні документи.
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Еще раз. Инвестор там с начала 2000-х рашистский. Потребитель продукции - тоже рашка. Из украинского там только руда (да и та Ахметовская).
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Ну зачем ты мне предлагаешь ссылки на Вики? У меня родственников в Алчевске достаточно, да и молодые годы там провел. А ты кидаешь ссылку, сам ее не прочитав. Я же тебе написал, что владелец - ИСД. Вот отсюда и копай. А то ты слишком мелко берешь. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит рашистам. В твоей же Вики об этом тоже пишут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.

А ты вцепился: АМК, Украина... Твой АМК запустили для строительства крымского моста. Круто? Руда - наша. Кокс - наш. Электроэнергия - наша. Возмещение НДС - наше. А метал по дешевке в рашку на мост. И ты рассказываешь, что этот комбинат работает на Украину?
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По коксу немного ошибся - он уже тоже не наш.
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http://www.isd.com.ua/business/structure/amk/

ПАО «Алчевский металлургический комбинат»
Почтовый адрес: 93406, г. Северодонецк, пр. Гвардейский, 22, а/я №4
розмова закінчена
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Как ранее сообщалось, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на территории «республик», ввели «внешнее управление». Под «национализацию» попал и Алчевский металлургический комбинат, расположенный в неподконтрольном Алчевске Луганской области.
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Такий цінний вантаж на іржавих велосипедах... Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине - Цензор.НЕТ 1888
З яких складів, в кого вони придбали ці ліки?
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Доброго ранку! Ліки вони придбали десь по сусідству на підконтрольній території. На таких велосипедах далеко не поїдеш.
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Так, але вони не в аптеці придбали,можливо таким чином працює якась мережа.
Добрий ранок ☕
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Чому не в аптеці? Хіба є якийсь ліміт на придбання медикаментів в аптеці? А що прикордонники роблять на приватному подвір`ї посеред України? Окупована територія - це не Україна? В Україні купили, в Україну везуть (намагалися перевезти, як написано в замітці). А якби везли через КПП, що змінилося б? Сам факт наявності КПП якийсь чудний, оце б у 41-45р.р. таке - і не потрібно шукати, де перейти лінію фронту. Ааа, забудько, у нас же війни нема.
Населення окупованої частини хоч визнає, що українські ліки якісні те дешевше.
Не виправдовую їх, але стрілянина по горобцях "градами" вже дістала.
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лугандонці, а що ж ви знов загниваєте??? а все кричали, що раїся допоможе.... Прикордонники завадили контрабанді партії ліків через лінію розмежування на Донеччині - Цензор.НЕТ 1582
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ровери навантажені дешевими сумками
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Насипте їм туди сибірської язви і нехай везуть ! Для знищення ворога всі методи хороші !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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