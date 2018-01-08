 Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

"В ходе реализации оперативной информации, относительно незаконного перемещения через линию разграничения в обход КПВВ запрещенных предметов и товаров, пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы, обнаружили в населенном пункте Марьинка, на территории частного дома, шесть больших сумок с товаром. В обнаруженных пакетах находились лекарственные препараты в ассортименте, которые намеревались переместить на неконтролируемую территорию в обход КПВВ "Марьинка", – сказано в сообщении.

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Кроме того, на месте происшествия правоохранители задержали 5 человек, которых подозревают в причастности к противоправной деятельности.

"Сейчас проинформированы работники фискальной службы. Количество и стоимость обнаруженного товара устанавливается", - сообщает ГПСУ.

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