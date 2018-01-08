 Вандалы на Кировоградщине повредили статую солдата возле могил погибших во время Второй мировой войны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гайворонского горсовета.
"В сквере Победы - полуразрушенная статуя солдата, установленная у могил 11 советских воинов и 43 партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок", - говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй Мировой войны. И под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала - могилы воинов, это фактически кладбище.
"Через неделю ты пойдешь контролером с группой Спецназ. Вас выбросят на
Стороженецком полигоне. На второй день группа распадется надвое. С этого
момента ты исчезнешь. Твой путь в Кишинев. Ехать только товарными поездами.
Только ночью. В Кишиневе есть педагогический институт. "Уровень
национализма в институте - выше среднего" - этот лозунг ты напишешь - ночью
на стене.
Он протягивает мне листок тонкой папиросной бумаги.
- Ты по-молдавски не говоришь, поэтому запомни весь текст наизусть.
Сейчас. Попробуй написать. Еще раз. Помни, ты делаешь все сам. Если тебя
где-то остановят: ты отстал от группы, потерял направление. Стараешься сам
вернуться в штаб Армии без посторонней помощи. Поэтому ты по ночам едешь в
товарных вагонах. Смотри, не усни. Отсыпайся днями в лесу.
- Какой величины должны быть буквы?
- 15-20 сантиметров будет достаточно, чтобы свалить председателя
молдавского КГБ.
- Одним лозунгом?
- Тут особый случай. С национализмом в институте боролись давно и
безуспешно. Принимали самые драконовские меры. Донесли в Москву, что теперь
все хорошо. Твое дело доказать, что это не так. Может, конечно, подозрение
пасть на Одесский округ, но одесское военное руководство легко докажет свою
полную невиновность. Удар мы наносим не прямой, а из-за угла, из соседнего
округа. Я повторяю, ты действуешь сам. Ты видел этот лозунг на клочке
бумаги, который валялся на улице, выучил его наизусть и написал на стенке,
не зная его значения. Лучше быть дураком, чем конспиратором. Не забыл
лозунг?
- Нет."