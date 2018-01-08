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Все про:Кировоградщина (221) памятник (1706) вандализм (334)

 Вандалы на Кировоградщине повредили статую солдата возле могил погибших во время Второй мировой войны. ФОТО

В Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили скульптуру рядом с могилами погибших во время Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гайворонского горсовета.

"В сквере Победы - полуразрушенная статуя солдата, установленная у могил 11 советских воинов и 43 партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок", - говорится в сообщении.

Вандалы на Кировоградщине повредили статую солдата возле могил погибших во время Второй мировой войны 01

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В горсовете отмечают, что сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй Мировой войны. И под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала - могилы воинов, это фактически кладбище.

Смотрите: Вандалы на Черниговщине облили краской памятник "молодогвардейцу" Кошевому. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3043154
 
 
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кацапских выродков или разделяющих их идеи почерк, а потом на рабсии по тв показывать вон мол что украинцы творят
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Стас Стас ec9dc542 - это правда..., кацапы же не разрушают у себя в рашке памятники бойцов УПА и Вермахта.... Или их там нет?
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При чем здесь вермахт? Украинцы в красной армии сражались против этого самого вермахта.
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Дежа Вю - после того, что советы сделали с Украиной (Голодомор, массовые убийства) за них могли сражаться только подневольные люди под страхом смерти или коллаборанты... Советы уничтожили в Украине больше людей, чем нацисты....- и те, и те оккупанты... Колыма в конечном итоге победила Бухенвальд...... и с этой Колымой мы сейчас и воюем...
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Что и в Гайвоноре (а это провинциальная жопа) есть агенты Путина?
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Они есть там, куда идут деньги с лубянки.
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кто такой этот путина? это мордовский карликовый клоп- педофильно пигмейское хуйлишко?
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почему..то я не сомневаюсь..что эо для роспропаганднов..
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молодой рабочий - даже толерантному Западу на нее пох... Вот поэтому и не будем парится... И вообще в цивилизованных странах для захоронений есть специальные места - их называют кладбищами...., а у нас что не город, то братские могилы...."Мертвое мертвым - живым живое" - вот так Библия учит.... Нельзя жить среди мертвых....- нужно прах перенести на кладбища...
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Уродам - жизнь дальнейшая уродская!!! Это как на родителей руку поднять! Они сами себя прокляли. У кого-то из них вскоре может ЖИВАЯ рука оторваться, у кого-то ПЛЕЧО или еще чего-то пониже... Смола кипящая в аду по этому поводу пока скромно молчит...
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КТО ПОМНИТ, ОТКУДА? В ГУГЛ НЕ ЛЕЗТЬ.
"Через неделю ты пойдешь контролером с группой Спецназ. Вас выбросят на
Стороженецком полигоне. На второй день группа распадется надвое. С этого
момента ты исчезнешь. Твой путь в Кишинев. Ехать только товарными поездами.
Только ночью. В Кишиневе есть педагогический институт. "Уровень
национализма в институте - выше среднего" - этот лозунг ты напишешь - ночью
на стене.
Он протягивает мне листок тонкой папиросной бумаги.
- Ты по-молдавски не говоришь, поэтому запомни весь текст наизусть.
Сейчас. Попробуй написать. Еще раз. Помни, ты делаешь все сам. Если тебя
где-то остановят: ты отстал от группы, потерял направление. Стараешься сам
вернуться в штаб Армии без посторонней помощи. Поэтому ты по ночам едешь в
товарных вагонах. Смотри, не усни. Отсыпайся днями в лесу.
- Какой величины должны быть буквы?
- 15-20 сантиметров будет достаточно, чтобы свалить председателя
молдавского КГБ.
- Одним лозунгом?
- Тут особый случай. С национализмом в институте боролись давно и
безуспешно. Принимали самые драконовские меры. Донесли в Москву, что теперь
все хорошо. Твое дело доказать, что это не так. Может, конечно, подозрение
пасть на Одесский округ, но одесское военное руководство легко докажет свою
полную невиновность. Удар мы наносим не прямой, а из-за угла, из соседнего
округа. Я повторяю, ты действуешь сам. Ты видел этот лозунг на клочке
бумаги, который валялся на улице, выучил его наизусть и написал на стенке,
не зная его значения. Лучше быть дураком, чем конспиратором. Не забыл
лозунг?
- Нет."
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Эта картинка обойдёт все путинско-фашистские СМИ. Для того и сделано. Чтоб быдло не забывало, где фошизды.
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А наши, как обычно, никого из вандалов не найдут...
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Ну пускай бы стоял, кому он мешал, чисто напоминание о прошлом. Вместо того чтобы жидов сковырнуть и вернуть власть украинцам эти дебилы с памятниками и могилами сражаются Вандалы на Кировоградщине повредили статую солдата возле могил погибших во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6684
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Вероятно он в таком состоянии что и сам мог развалится а местным властям нечего ныть и нужно вовремя проводить реставрацию...в некоторых заброшенных селах такие памятники заросли лопухами и никому до них нет дела.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы на Кировоградщине повредили статую солдата возле могил погибших во время Второй мировой войны. ФОТО
 
 
 
 
 
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