 Вандалы на Кировоградщине повредили статую солдата возле могил погибших во время Второй мировой войны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гайворонского горсовета.

"В сквере Победы - полуразрушенная статуя солдата, установленная у могил 11 советских воинов и 43 партизан. Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок", - говорится в сообщении.

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В горсовете отмечают, что сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй Мировой войны. И под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала - могилы воинов, это фактически кладбище.

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