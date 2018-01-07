 Волонтеры организовали "Рождественскую коляду" для бойцов, которые лечатся в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Участники любительского группы посетили участников боевых действий на Донбассе, которые лечатся в ожоговом отделении 2-й городской больницы и в военном госпитале, с колядками и рождественским вертепом "на новый лад".
К традиционному действа с народными героями днепровские колядники добавили узнаваемого персонажа - "царя" в короне с "кремлевскими зубцами". В этом году в вертепе появились также новые сравнению с предыдущими годами действующие лица - "жид", "царские генералы" и т.п., а также "Украинский солдат", которого сыграл демобилизован боец Юрий Миколюк.
"Я играю сам себя. Колядует с группой впервые, мне интересно ", - сказал он.
Как отметила координатор акции Анна Бикетова, среди участников любительского вертепа этого года большинство - волонтеры, которые помогают армии. По ее словам, акция "Днепровская коляда" происходит уже в четвертый раз. Колядники дарили бойцам сладости и обереги.
По данным медперсонала, сейчас в Днепропетровском военном госпитале лечат около двухсот пятидесяти военнослужащих. Участники "Днепровской коляды" также побывали с рождественским действом в военном госпитале поселка Черкасское в Новомосковском районе.
Ось за що боролася Ірина Ноздровська. Ці документи свідчать, що поліція, прокуратура та навіть співробітники медичного закладу покривали злочин. http://ukr-biz.com.ua/blogs/89714/
А поранених багато ...
Одужання хлопцям і подяка волонтерам.