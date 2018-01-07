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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры организовали "Рождественскую коляду" для бойцов, которые лечатся в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре, в медицинских учреждениях, где лечатся украинские бойцы из зоны АТО, волонтеры проводят акцию "Днепровская коляда-2018".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Участники любительского группы посетили участников боевых действий на Донбассе, которые лечатся в ожоговом отделении 2-й городской больницы и в военном госпитале, с колядками и рождественским вертепом "на новый лад". 

Волонтеры организовали Рождественскую коляду для бойцов, которые лечатся в Днепре 01

К традиционному действа с народными героями днепровские колядники добавили узнаваемого персонажа - "царя" в короне с "кремлевскими зубцами". В этом году в вертепе появились также новые сравнению с предыдущими годами действующие лица - "жид", "царские генералы" и т.п., а также "Украинский солдат", которого сыграл демобилизован боец ​​Юрий Миколюк.

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Волонтеры организовали Рождественскую коляду для бойцов, которые лечатся в Днепре 02

"Я играю сам себя. Колядует с группой впервые, мне интересно ", - сказал он.

Как отметила координатор акции Анна Бикетова, среди участников любительского вертепа этого года большинство - волонтеры, которые помогают армии. По ее словам, акция "Днепровская коляда" происходит уже в четвертый раз. Колядники дарили бойцам сладости и обереги.

Волонтеры организовали Рождественскую коляду для бойцов, которые лечатся в Днепре 03

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По данным медперсонала, сейчас в Днепропетровском военном госпитале лечат около двухсот пятидесяти военнослужащих. Участники "Днепровской коляды" также побывали с рождественским действом в военном госпитале поселка Черкасское в Новомосковском районе.

Источник: https://censor.net.ua/p3043141
 
 
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Одужуйте Хлопці ,Божого Благословення!
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Днепр вы сила))))Вопреки всему коваете победу Украины и Украинцев))))Кацапам страдать.
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Терміново! Максимальний репост !
Ось за що боролася Ірина Ноздровська. Ці документи свідчать, що поліція, прокуратура та навіть співробітники медичного закладу покривали злочин. http://ukr-biz.com.ua/blogs/89714/
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Добра справа.
А поранених багато ...
Одужання хлопцям і подяка волонтерам.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры организовали "Рождественскую коляду" для бойцов, которые лечатся в Днепре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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