 Волонтеры организовали "Рождественскую коляду" для бойцов, которые лечатся в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Участники любительского группы посетили участников боевых действий на Донбассе, которые лечатся в ожоговом отделении 2-й городской больницы и в военном госпитале, с колядками и рождественским вертепом "на новый лад".

К традиционному действа с народными героями днепровские колядники добавили узнаваемого персонажа - "царя" в короне с "кремлевскими зубцами". В этом году в вертепе появились также новые сравнению с предыдущими годами действующие лица - "жид", "царские генералы" и т.п., а также "Украинский солдат", которого сыграл демобилизован боец ​​Юрий Миколюк.

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"Я играю сам себя. Колядует с группой впервые, мне интересно ", - сказал он.

Как отметила координатор акции Анна Бикетова, среди участников любительского вертепа этого года большинство - волонтеры, которые помогают армии. По ее словам, акция "Днепровская коляда" происходит уже в четвертый раз. Колядники дарили бойцам сладости и обереги.

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По данным медперсонала, сейчас в Днепропетровском военном госпитале лечат около двухсот пятидесяти военнослужащих. Участники "Днепровской коляды" также побывали с рождественским действом в военном госпитале поселка Черкасское в Новомосковском районе.