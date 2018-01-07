 В пункте пропуска "Майорск" задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается: "Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 000 гривен и 10 000 долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле.

Гражданина и обнаружены деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.

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