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Все про:Госпогранслужба (2578) пункт пропуска (338)

 В пункте пропуска "Майорск" задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители. ФОТО

В КПВВ "Майорск" пограничники и работники ГФС обнаружили иностранца с крупной суммой наличных денег

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается: "Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 000 гривен и 10 000 долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле.

Гражданина и обнаружены деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.

Также читайте: Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году

В пункте пропуска Майорск задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители 01
В пункте пропуска Майорск задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители 02

Источник: https://censor.net.ua/p3043139
 
 
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Громадянин Грузії В пункте пропуска "Майорск" задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители - Цензор.НЕТ 4464 Торгував мандаринами?
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А происхождение этих денег?
Или грузин не поведал?
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Бабушка богатая, тесть успешный бизнесмен, жена делает удачные покупки.
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Да разве это деньги? для Ляшка это на один день мотнуться туда-сюда в Швейцарию! У пункті пропуску "Майорськ" затримали іноземця з великою сумою готівки, - правоохоронці - Цензор.НЕТ 6721
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это настоящий мусорской рекет и отжим денег..
пусть поросенко крутят, тот миллиарды прячет..
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Видишь ли, геноцвали, пункт называется "Майорск", а не "Шигини" У пункті пропуску "Майорськ" затримали іноземця з великою сумою готівки, - правоохоронці - Цензор.НЕТ 4183
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боржоми, хачапури, чебуреки, чурчхела? В пункте пропуска "Майорск" задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители - Цензор.НЕТ 4155
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это ж 5 счетов по 3 штуки баксов! 5 раз офшорная грузинская барыга получается У пункті пропуску "Майорськ" затримали іноземця з великою сумою готівки, - правоохоронці - Цензор.НЕТ 9588
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пункт называется "Майорск", а не "Шигини", разницу чувствуешь ?
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Если на него нет ориентировки - придётся вернуть...
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Зараз домалюють що віз гроші Саакашвіі" Такі мілліарди в самий раз.Позірні шакали в кожного прокурора,судьї в кабінеті в десятки разів більше...
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рекет и беспредел рюкзака накакова..
пусть офшоренкро проверят..
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У нас министры зарабатывают гараздо больше этой крупной суммы наличных денег.

Вот так
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известно, что накаков младший - тоже недавно везло большую сумму через границу, почему его не накрыли?
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Осталось дурченко и михо приписать.Топорная работа))))
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Саня приезжай к нам,я тебе помогу устроится на работу за 250 баксов в месяц,будешь смотреть на эти деньги другими глазами...)
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Кажись, грузинский легион сегодня останется без зарплаты...
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Он находился НА ТЕРИТОРИИ УКРАИНЫ и нмкакой границы не пересекал. Какое то бандформирование его обыскало и изъяло деньги. На каком основаии? Потому что лох грузинский? Ну еще как то можно принять обыски при выезде к сепарам - не даем везти деньги на войну. А при въезде на контролируемую нами территорию рассказывать о пересечении границы - вы что, уже ебнулись совсем?
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Ну і що. 10 штук баксів і 140 тищ гр. Не такі великі гроші. Але треба було декларувати. Правда недалеко би він від'їхав від пункта пропуску.
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Лодочка качается,вот и Петю скоро выбросит. Накануне, эксперт берлинского центра SWP Сюзан Стюарт рассказала, какие изменений со стороны действий Евросоюза стоит ждать украинскому правительству в 2018 году.

Она отметила, что ЕС намерен отказаться от метода «кнута и пряника» в отношении Киева, заставив Порошенко начать выполнять все условия.
Если ранее европейская сторона всегда предлагала Украине определенные блага и выдвигала список требований, и чтобы их получить Порошенко свободно «барыжил», то теперь эта модель останется в прошлом.
Европейский союз больше не будет ничего предлагать Киеву и перейдет в режим ожидания выполнения данных Порошенко обещаний.
Стюарт также отметила, что действия украинского правительства в настоящий момент являются причиной многих проблем
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А что работники ГФС делали на КПП? Это обычная практика, особенно в праздничный день? Фискалы трусят бабушек-тётушек, что катаются туда-сюда за пенсиями и продуктами? Этот грузин небось жил где-то на Донбассе, подфартило мужику что-то из имущества продать, не отобрали, а тут на него фискалы: а ты заплатил налоги на доходы физ.лица? Аж 140 тыс! Совсем нас за дураков держат...
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10000$ це якраз та сумма яку декларувати немає потреби при перетині кордону ...а 140000 гривень в Україні ...взагалі до декларації не вноситься ...тим більше що "громадянин" їхав з України в Україну ...
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другой вопрос, законно ли он попал на оккупированную территорию?
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пункт называется "Майорск", а не "Шигини" и гражданин ехал из Лугандонской саванны У пункті пропуску "Майорськ" затримали іноземця з великою сумою готівки, - правоохоронці - Цензор.НЕТ 1970
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Просто интересно, какой закон Украины запрещает иметь в кармане 15 тыс. долларов?
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А потом всякие там "патриоты" будут митинговать под судами и клеймить судей, которые будут сажать в тюрьму эти горе-погранцов и налоговиков за произвол.
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Якщо для декого це сума не велика , то для чого іх іноземець заховав ? Наколядував , мабуть 😂
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Откуда такое счастье, отпустите чела.
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а что возить бабло уже запрещено в украине ?
это что еси меня остановят могут загрести за наличность в карманах/машине ?
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могу сказать пару мест в Киеве, в обед подъедите к ресторанчикам,можно натрусить горрраздо больше... причем у наших а не иностранцев
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Кто хоьь раз пересекал эты сраные кппв,сталкивались с рекетом и беспределом,которые устраивают так называемые фискалы и авакянские погранцы,время всему даст свою оценку и соответственное наказание
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Давно не читав кометів,а це --дьоргнуло! Як все вже задовбало,кого не прочитаєш-- всі експерти,і все знають. Он мітинги влаштовували під МВС після вбивства правозахисниці(хоча ніколи не чув про неї),а тепер волонтери-наглядачі звітують перед громадкістю,що багато проблем і не все так просто,хоча давали там ультиматими!!! І в цій ситуації не все просто,ніхто не знає як і що,а вже несуть всіляку пургу!!!! Майже кожен знає,що то не вельми великі гроші, і ніхто їх не забере,якщо все по закону,видно там щось є,але тут всілякі вже версії і як завжди---- Порох дав команду,хто всрався----невістка,так її ж дома немає,а он халат висить!!!
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Мне интересно по какому пропуску он пересекал линию разграничения?Насколько я знаю для пересечения єтой линии надо получить пропуск от СБУ,на основании наличия прописки,права собственности или родственников проживающих в Лугандоне.Впрочем Насцалик тоже как то ездил на стрелку с Ташкентом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ пункте пропуска "Майорск" задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители. ФОТО
 
 
 
 
 
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