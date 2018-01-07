 В пункте пропуска "Майорск" задержан иностранец с крупной суммой наличных денег, - правоохранители. ФОТО

В сообщении отмечается: "Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 000 гривен и 10 000 долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле.
Гражданина и обнаружены деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.
Или грузин не поведал?
пусть поросенко крутят, тот миллиарды прячет..
пусть офшоренкро проверят..
Вот так
Она отметила, что ЕС намерен отказаться от метода «кнута и пряника» в отношении Киева, заставив Порошенко начать выполнять все условия.
Если ранее европейская сторона всегда предлагала Украине определенные блага и выдвигала список требований, и чтобы их получить Порошенко свободно «барыжил», то теперь эта модель останется в прошлом.
Европейский союз больше не будет ничего предлагать Киеву и перейдет в режим ожидания выполнения данных Порошенко обещаний.
Стюарт также отметила, что действия украинского правительства в настоящий момент являются причиной многих проблем
https://biz.censor.net.ua/news/3039207/natsbank_uprostil_vvoz_nalichnoyi_valyuty_v_ukrainu_i_uslojnil_vyvoz
это что еси меня остановят могут загрести за наличность в карманах/машине ?