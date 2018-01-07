 Освобожденного из плена "киборга" Морозова торжественно встретили на Сумщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На главную площадь города вышли не только родные и друзья Александра, но и неравнодушные горожане.





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По словам участника АТО, именно вера и поддержка из дома помогли ему выстоять и не сломаться в течение этих страшных 1058 дней. Он поблагодарил всех, кто молился за его возвращение, приходил на вече, собирал помощь, поддерживал его родителей. В ближайших планах парня - продолжение реабилитации, решение дел с воинской частью и бракосочетание с любимой, которая ждала его все это время.



фото - spec-cor.com.ua

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Александр Морозов попал в плен почти три года тому назад возле Донецкого аэропорта. Он был одним из 73 человек, которые вернулись с оккупированной территории во время масштабного освобождения заложников 27 декабря 2017 года.