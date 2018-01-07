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 Освобожденного из плена "киборга" Морозова торжественно встретили на Сумщине. ФОТОрепортаж

Освобожденного из плена "киборга" Александра Морозова торжественно встретили в Сочельник в его родном городе Ромны в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На главную площадь города вышли не только родные и друзья Александра, но и неравнодушные горожане.

Освобожденного из плена киборга Морозова торжественно встретили на Сумщине 01
Освобожденного из плена киборга Морозова торжественно встретили на Сумщине 02

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По словам участника АТО, именно вера и поддержка из дома помогли ему выстоять и не сломаться в течение этих страшных 1058 дней. Он поблагодарил всех, кто молился за его возвращение, приходил на вече, собирал помощь, поддерживал его родителей. В ближайших планах парня - продолжение реабилитации, решение дел с воинской частью и бракосочетание с любимой, которая ждала его все это время.Освобожденного из плена киборга Морозова торжественно встретили на Сумщине 03
Освобожденного из плена киборга Морозова торжественно встретили на Сумщине 04

фото - spec-cor.com.ua

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Александр Морозов попал в плен почти три года тому назад возле Донецкого аэропорта. Он был одним из 73 человек, которые вернулись с оккупированной территории во время масштабного освобождения заложников 27 декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3043138
 
 
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Добро пожаловать ДОМОЙ, воин! Хороший признак возвратиться домой в канун большого христианского праздника! БЫТЬ ДОБРУ!!!
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С возвращением на Родину воина-патриота, честно исполнявшего долг по защите Отечества.

Красивый мужественный парень и верная невеста очень симпатичная дивчина. Счастья и радости будущим молодым супругам. Быть добру !
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вклоняюсь до землі Тобі, Герой, та твоїм батькам!!
Щастя тобі, козаче!!
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А как встречают в ЛуГандонии освобождённых Украиной ублюдков-террористов ???
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Найкращі побажання Воїну! Здоров*я,щастя,душевного тепла,любові, маленьких українчиків побільше!
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І сам - Герой, і наречена в нього - чудова. Щастя воїну і всій його родині!
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Слава нашим защитникам Украинским воинам!
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Какие вы молодцы,украинцы!А защитнику -Слава! И здоровья,и счастья,и благополучия!
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Цензор.НЕТФотоОбществоОсвобожденного из плена "киборга" Морозова торжественно встретили на Сумщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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