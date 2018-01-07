 "Різдво з патрульними", - правоохранители провели праздник для детей. ФОТОрепортаж

Для полицейских наибольшей благодарностью стали искренние детские улыбки, их тепло и любовь.
Мы благодарны всем, кто сегодня присоединился к празднованию и провел это время с патрульными. Все будет Украина!
Напоминаем, что акция продолжается в других городах:
Львов - 8 января, с 14-00, перед входом в Шевченковский гай.
Луцк - 8 января, с 12-00 до 14-00, площадь перед Дворцом культуры (Просвита).
Хмельницкий - 8 января, с 12-00, возле кинотеатра Шевченко.
Ужгород - 08 января, с 11-00, улица Народная, 4.
Запорожье - 8 января, с 14-00, площадь Фестивальная.
Ивано-Франковск - 8 января, с 13-00 до 17-00, на Вечевой площади.
Черновцы - 9 января, с 12-00 до 14-00, Центральная площадь.
Кременчуг - 13 января в 12.00, площадь Победы, 2.
Присоединяйтесь! Мы ждем вас!"
Он ведь ничего не знал про сей вопиющий факт, но конечно же во всем разберется.
Для чого у юдейський так званий «новий заповіт» була уведена сценка з народженням Христа, котру так масово моделюють на свято Різдва на центральних площах міст світу?
https://plus.google.com/?hl=uk
на кнопочках бы пороялили...
Из днем нудистов!
Головне, що дітям подобається.
В Одессе полицейские разбили Toyota Prius, черговий))) Одоробли працюють
Так объясните ему что броники, шлемы и палки нужны для того, что бы его, когда подрастет, пи**ть.