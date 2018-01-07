 "Різдво з патрульними", - правоохранители провели праздник для детей. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "Живое общение с полицейскими, поездка на необычном аттракционе - патрульном авто и возможность почувствовать себя в роли настоящих напарников полицейских - все это вызвало чрезвычайно искренние эмоции у детей. Также в столице маленьких киевлян катали на служебных лошадях.

Для полицейских наибольшей благодарностью стали искренние детские улыбки, их тепло и любовь.

Мы благодарны всем, кто сегодня присоединился к празднованию и провел это время с патрульными. Все будет Украина!

Напоминаем, что акция продолжается в других городах:

Львов - 8 января, с 14-00, перед входом в Шевченковский гай.

Луцк - 8 января, с 12-00 до 14-00, площадь перед Дворцом культуры (Просвита).

Хмельницкий - 8 января, с 12-00, возле кинотеатра Шевченко.

Ужгород - 08 января, с 11-00, улица Народная, 4.

Запорожье - 8 января, с 14-00, площадь Фестивальная.

Ивано-Франковск - 8 января, с 13-00 до 17-00, на Вечевой площади.

Черновцы - 9 января, с 12-00 до 14-00, Центральная площадь.

Кременчуг - 13 января в 12.00, площадь Победы, 2.

Присоединяйтесь! Мы ждем вас!"

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