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 Общество
  2015  44
Все про:дети (2899) Рождество (221) патрульная полиция (1027)

 "Різдво з патрульними", - правоохранители провели праздник для детей. ФОТОрепортаж

В 14 городах Украины сегодня прошла акция "Різдво з патрульними". Только в Киеве празднования собрали около 10 000 детей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. 

В сообщении отмечается: "Живое общение с полицейскими, поездка на необычном аттракционе - патрульном авто и возможность почувствовать себя в роли настоящих напарников полицейских - все это вызвало чрезвычайно искренние эмоции у детей. Также в столице маленьких киевлян катали на служебных лошадях.

Для полицейских наибольшей благодарностью стали искренние детские улыбки, их тепло и любовь.

Мы благодарны всем, кто сегодня присоединился к празднованию и провел это время с патрульными. Все будет Украина!

Напоминаем, что акция продолжается в других городах:

Львов - 8 января, с 14-00, перед входом в Шевченковский гай.
Луцк - 8 января, с 12-00 до 14-00, площадь перед Дворцом культуры (Просвита).
Хмельницкий - 8 января, с 12-00, возле кинотеатра Шевченко.
Ужгород - 08 января, с 11-00, улица Народная, 4.
Запорожье - 8 января, с 14-00, площадь Фестивальная.
Ивано-Франковск - 8 января, с 13-00 до 17-00, на Вечевой площади.
Черновцы - 9 января, с 12-00 до 14-00, Центральная площадь.
Кременчуг - 13 января в 12.00, площадь Победы, 2.

Присоединяйтесь! Мы ждем вас!"

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Різдво з патрульними, - правоохранители провели праздник для детей 01
Різдво з патрульними, - правоохранители провели праздник для детей 02
Різдво з патрульними, - правоохранители провели праздник для детей 03
Різдво з патрульними, - правоохранители провели праздник для детей 04
Різдво з патрульними, - правоохранители провели праздник для детей 05
Різдво з патрульними, - правоохранители провели праздник для детей 06
Різдво з патрульними, - правоохранители провели праздник для детей 07

Источник: https://censor.net.ua/p3043131
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Готовит трогательную речь, в которой выразит возмущение действиями чиновников национальной гвардии, которые крышуют копателей янтаря.
Он ведь ничего не знал про сей вопиющий факт, но конечно же во всем разберется.

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Он вазмущен, что убийцы Ноздровской и свидетели не идут к нему в участок давать паказания.
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угу, а как детки подрастут, то их силой в патрульную машину не затянешь
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Як на мене- на фото у поліцейській формі саме діти.
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ну не знаю, я в их возрасте нес ответственность за более серьезные вещи, чем один экипаж...
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ваще та это называется профилактико-воспитательная работа с населением. Где тут клоунада?
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ХРИСТИЯНСТВО - ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ ЮДАЇЗМУ

Для чого у юдейський так званий «новий заповіт» була уведена сценка з народженням Христа, котру так масово моделюють на свято Різдва на центральних площах міст світу?
https://plus.google.com/?hl=uk
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о, а вот и прихожане секты свидетелей сионистских заговоров подтянулись.
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А запрещённые законом игровые автоматы по всей Украине только я вижу ?обновлённая полиция их не видит?
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Им некогда за законами следить, с детьми в песочниче игратся
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а почему не с депутатами? в зале зрады? в бесплатной (почти) столовке?
на кнопочках бы пороялили...
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Да обычная ихняя работа. Ночами они трахаются со своими напарниками в парках (не раз видел), а днем фоткаются для селфи. Вот и все.
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Мероприятие нужное и суппер.Немогу дождаться дня нудиста вот тогда было бы интересно посмотреть на отклик к празднику наших полицейских.
Из днем нудистов!
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а показали как заработать на янтаре?
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а кем вы представляете петра алексеевича в вертепе?
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Та їх перекваліфікувати з поліцейських у няньки й здавати цих няньок в аренду в ЄС. Можна гроші заробляти. Хтось продукує армію, хтось інженерів, а Україна славилась би нянями.
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Я была на Софиевской площади-было классно,дети в восторге,даже со стороны интересно былр смотреть.
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В ОРДЛО дітки теж в захваті від ЗАРНИЦ...Цім довіру до покидьків в формі не зробиш. Гідко..Дітки не винуваті.
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І тут невдоволення ? піар! зрада!
Головне, що дітям подобається.
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Ето те 300 рюкзаковцев которые ищут убийцу по словам Отброскина?
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Сразу видно что им работа клоунами, проститутками, танцовщицами и аниматорами больше по душе. Ну и зачем им было закупать машины по миллиону?
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Доросле населення посилає нах..одороблів в формі так на діток переключаются))) Гідотно дивитися..на цирк...
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Оце робота для нової поліції..клоуни..
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http://podrobnosti.ua/2219774-v-odesse-politsejskie-razbili-toyota-prius.html

В Одессе полицейские разбили Toyota Prius, черговий))) Одоробли працюють
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https://censor.net.ua/news/3043121/mvd_kryshuet_nelegalnuyu_dobychu_yantarya_pod_olevskom_bloger_kazanskiyi_fotoreportajvideo
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Дожили.... "Різдво з патрульними"..... А теперь скажите, что барыги не строят полицейское государство. Скоро будет "Різдво под дулом автомата". Прям как в казломордии...
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Да....... вот именно с таким и фоткаться на Різдво!
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Показывали по ТВ это действие. Нарядили пацана в броник, шлем. Пацана журналисты спрашивают А зачем надо эти вещи. Он им не знаю.
Так объясните ему что броники, шлемы и палки нужны для того, что бы его, когда подрастет, пи**ть.
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Одному мне кажется, что вместо полиции нам "среформировали" полк аниматоров? "Різдво з патрульними", - правоохоронці провели свято для дітей - Цензор.НЕТ 6811 Страна утопает в криминале и коррупции, а они фоткаются/сэлфятся, малышню "развлекают" да приусы трощат! "Різдво з патрульними", - правоохоронці провели свято для дітей - Цензор.НЕТ 3328
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Дітки не можуть запитати за що Зозуля був притягнутий))) Наркоман з чубом)))Друг сина авакяна...Цензор скаменись не показуй цю гідоту.
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Заголовок напоминает какую то нехорошую ситуацию, в которую можно попасть на Рождество)
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Різдво з патрульними", - правоохранители провели праздник для детей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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